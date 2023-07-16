https://ria.ru/20230716/britaniya-1884425247.html

Британия присоединилась к Индо-Тихоокеанскому торговому блоку, пишут СМИ

Британия присоединилась к Индо-Тихоокеанскому торговому блоку, пишут СМИ - РИА Новости, 16.07.2023

Британия присоединилась к Индо-Тихоокеанскому торговому блоку, пишут СМИ

Правительство Великобритании в воскресенье подписало соглашение о присоединении к крупному Индо-Тихоокеанскому блоку, которое позволит увеличить торговлю со... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T05:41

2023-07-16T05:41

2023-07-16T05:41

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Правительство Великобритании в воскресенье подписало соглашение о присоединении к крупному Индо-Тихоокеанскому блоку, которое позволит увеличить торговлю со станами-участниками путем снижения импортных тарифов, сообщил телеканал Sky News. Великобритания стала первым европейским государством, присоединившемся к региональному торговому блоку, основанному в 2018 году. В него входят Австралия, Бруней, Канада, Чили, Япония, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур и Вьетнам. "Министр по делам бизнеса и торговли подписала протокол о присоединении к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP) в Новой Зеландии в воскресенье", - сообщает телеканал. По данным телеканала, это крупнейшая торговая сделка Великобритании со времен Brexit. Она предусматривает снижение тарифов для британских экспортеров в страны-участницы соглашения, совокупный валовой внутренний продукт (ВВП), который после вступления Великобритании составит 12 триллионов фунтов стерлингов, что в свою очередь, по словам официальных лиц, составит 15% мирового ВВП. Телеканал приводит слова министра по делам бизнеса и торговли Кеми Баденох о том, что договор " принесет миллиарды фунтов стерлингов в дополнительной торговле, а также откроет огромные возможности и беспрецедентный доступ к рынку с населением более 500 миллионов человек". Отмечается, что переговоры о вступлении Великобритании длились два года. Телеканал со ссылкой на чиновников сообщает, что договор вступит в силу во второй половине 2024 года, после чего Великобритания станет членом блока с правом голоса.

https://ria.ru/20230709/soglashenie-1883125894.html

https://ria.ru/20230627/torgovlya-1880618852.html

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великобритания, новая зеландия, австралия