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Киев лишился около трети БМП Bradley, полученных от США, подсчитали СМИ - РИА Новости, 16.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:15 16.07.2023 (обновлено: 16:49 16.07.2023)
https://ria.ru/20230716/bradley-1884464928.html
Киев лишился около трети БМП Bradley, полученных от США, подсчитали СМИ
Киев лишился около трети БМП Bradley, полученных от США, подсчитали СМИ - РИА Новости, 16.07.2023
Киев лишился около трети БМП Bradley, полученных от США, подсчитали СМИ
Около трети поставленных Украине БМП Bradley могли уничтожить или повредить, пишет Insider со ссылкой на нидерландский портал военной аналитики Oryx. РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T15:15
2023-07-16T16:49
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
сша
владимир путин
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Около трети поставленных Украине БМП Bradley могли уничтожить или повредить, пишет Insider со ссылкой на нидерландский портал военной аналитики Oryx. "В настоящее время визуально подтверждено, что 34 Bradley были брошены, повреждены или уничтожены. &lt;...&gt; Это означает, что около трети машин Bradley уже могло быть потеряно или уничтожено", — говорится в публикации.По данным Госдепа США, с января 2021 года Вашингтон передал Киеву 109 боевых машин пехоты Bradley.Ранее в воскресенье газета Washington Post сообщила, что сражения ВСУ на минных полях показали уязвимость западной военной техники, в том числе БМП Bradley и немецких танков Leopard. Как отмечает издание, подрыв нескольких бронемашин создает скопление техники и она становится легкой мишенью для российских вертолетов и противотанковых ракет.Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар украинские военные сконцентрировали на Запорожском участке фронта.Как подчеркнул Владимир Путин, ВСУ не смогли достичь поставленных целей ни на одном из направлений благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск. Все предпринятые Украиной попытки продвижения провалились, армия противника несет большие потери.
https://ria.ru/20230712/bredli-1883697916.html
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, сша, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, США, Владимир Путин
Киев лишился около трети БМП Bradley, полученных от США, подсчитали СМИ

Insider: около трети переданных Украине от США БМП Bradley могли уничтожить или повредить

Кадры уничтоженной в ходе спецоперации западной бронетехники
Кадры уничтоженной в ходе спецоперации западной бронетехники
Кадры уничтоженной в ходе спецоперации западной бронетехники
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Около трети поставленных Украине БМП Bradley могли уничтожить или повредить, пишет Insider со ссылкой на нидерландский портал военной аналитики Oryx.
"В настоящее время визуально подтверждено, что 34 Bradley были брошены, повреждены или уничтожены. <...> Это означает, что около трети машин Bradley уже могло быть потеряно или уничтожено", — говорится в публикации.
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По данным Госдепа США, с января 2021 года Вашингтон передал Киеву 109 боевых машин пехоты Bradley.
Ранее в воскресенье газета Washington Post сообщила, что сражения ВСУ на минных полях показали уязвимость западной военной техники, в том числе БМП Bradley и немецких танков Leopard. Как отмечает издание, подрыв нескольких бронемашин создает скопление техники и она становится легкой мишенью для российских вертолетов и противотанковых ракет.
Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар украинские военные сконцентрировали на Запорожском участке фронта.
Как подчеркнул Владимир Путин, ВСУ не смогли достичь поставленных целей ни на одном из направлений благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск. Все предпринятые Украиной попытки продвижения провалились, армия противника несет большие потери.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСШАВладимир Путин
 
 
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