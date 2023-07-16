https://ria.ru/20230716/boepripasy-1884493619.html

Производство боеприпасов "Ланцет" может появиться за рубежом

Производство боеприпасов "Ланцет" может появиться за рубежом - РИА Новости, 16.07.2023

Производство боеприпасов "Ланцет" может появиться за рубежом

Разработчик барражирующих боеприпасов "Ланцет" обсуждает возможность организации производства этих беспилотников в других странах, сообщил главный конструктор... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T20:21

2023-07-16T20:21

2023-07-16T20:41

россия

александра захарова

технологии

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Разработчик барражирующих боеприпасов "Ланцет" обсуждает возможность организации производства этих беспилотников в других странах, сообщил главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров в интервью. "Обсуждается, причем на нескольких континентах именно производство. Не сказать, что очередь, но интерес очень устойчивый", - сказал Захаров в программе "Вести недели" в эфире телеканала "Россия-1".Он уточнил, что производство в России организовано в здании бывшего торгового центра, закрывшегося во время пандемии коронавируса. "Торговые центры - это самое лучшее решение на сегодня. В которых есть всё необходимое: вентиляция, кондиционирование, пожарная охрана, парковка для сотрудников и многое другое", - пояснил конструктор.

https://ria.ru/20230702/lantset-1881707929.html

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2023

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россия, александра захарова, технологии