https://ria.ru/20230716/boepripasy-1884493619.html
Производство боеприпасов "Ланцет" может появиться за рубежом
Производство боеприпасов "Ланцет" может появиться за рубежом - РИА Новости, 16.07.2023
Производство боеприпасов "Ланцет" может появиться за рубежом
Разработчик барражирующих боеприпасов "Ланцет" обсуждает возможность организации производства этих беспилотников в других странах, сообщил главный конструктор... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T20:21
2023-07-16T20:21
2023-07-16T20:41
россия
александра захарова
технологии
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Разработчик барражирующих боеприпасов "Ланцет" обсуждает возможность организации производства этих беспилотников в других странах, сообщил главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров в интервью. "Обсуждается, причем на нескольких континентах именно производство. Не сказать, что очередь, но интерес очень устойчивый", - сказал Захаров в программе "Вести недели" в эфире телеканала "Россия-1".Он уточнил, что производство в России организовано в здании бывшего торгового центра, закрывшегося во время пандемии коронавируса. "Торговые центры - это самое лучшее решение на сегодня. В которых есть всё необходимое: вентиляция, кондиционирование, пожарная охрана, парковка для сотрудников и многое другое", - пояснил конструктор.
https://ria.ru/20230702/lantset-1881707929.html
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россия, александра захарова, технологии
Россия, Александра Захарова, Технологии
Производство боеприпасов "Ланцет" может появиться за рубежом
Конструктор Захарова: производство боеприпасов "Ланцет" может появиться за рубежом