https://ria.ru/20230716/boepripasy-1884445452.html

Российские войска на Каменском направлении получили высокоточные боеприпасы

Российские войска на Каменском направлении получили высокоточные боеприпасы - РИА Новости, 16.07.2023

Российские войска на Каменском направлении получили высокоточные боеприпасы

Российские военные на Каменском направлении линии фронта в Запорожской области получили высокоточные боеприпасы, сообщил врио губернатора региона Евгений... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T11:37

2023-07-16T11:37

2023-07-16T11:37

специальная военная операция на украине

запорожская область

евгений балицкий

безопасность

вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Российские военные на Каменском направлении линии фронта в Запорожской области получили высокоточные боеприпасы, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. "Что касается каменского направления, наши ребята получили высокоточные боеприпасы "Китолов-2М" и "Краснополь-М2", - написал Балицкий. По его словам, боеприпасы предназначены для поражения бронированных целей и военных объектов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230714/zaporozhskoe-1884204120.html

запорожская область

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запорожская область, евгений балицкий, безопасность, вооруженные силы рф