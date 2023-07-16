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Российские войска на Каменском направлении получили высокоточные боеприпасы
Российские войска на Каменском направлении получили высокоточные боеприпасы - РИА Новости, 16.07.2023
Российские войска на Каменском направлении получили высокоточные боеприпасы
Российские военные на Каменском направлении линии фронта в Запорожской области получили высокоточные боеприпасы, сообщил врио губернатора региона Евгений... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T11:37
2023-07-16T11:37
2023-07-16T11:37
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
безопасность
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Российские военные на Каменском направлении линии фронта в Запорожской области получили высокоточные боеприпасы, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. "Что касается каменского направления, наши ребята получили высокоточные боеприпасы "Китолов-2М" и "Краснополь-М2", - написал Балицкий. По его словам, боеприпасы предназначены для поражения бронированных целей и военных объектов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230714/zaporozhskoe-1884204120.html
запорожская область
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запорожская область, евгений балицкий, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские войска на Каменском направлении получили высокоточные боеприпасы
Балицкий заявил о поступлении на фронт на Каменском направлении высокоточных боеприпасов