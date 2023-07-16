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Путин рассказал об ответе России на использование ВСУ кассетных боеприпасов - РИА Новости, 16.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:47 16.07.2023 (обновлено: 13:12 16.07.2023)
https://ria.ru/20230716/boepripasy-1884439929.html
Путин рассказал об ответе России на использование ВСУ кассетных боеприпасов
Путин рассказал об ответе России на использование ВСУ кассетных боеприпасов - РИА Новости, 16.07.2023
Путин рассказал об ответе России на использование ВСУ кассетных боеприпасов
Россия оставляет за собой право зеркального ответа на применение против нее кассетных боеприпасов, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T10:47
2023-07-16T13:12
безопасность
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Россия оставляет за собой право зеркального ответа на применение против нее кассетных боеприпасов, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, который выложил фрагмент из беседы в своем Telegram-канале.&quot;До сих пор мы этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости, несмотря на известную нехватку в определенный период времени и у нас тоже боеприпасов, но мы этого не делали. Но конечно, если они будут применяться против нас — мы оставляем за собой право на зеркальные действия&quot;, — сказал глава государства, добавив, что у России есть достаточный запас таких снарядов.По мнению Путина, США решились на эти поставки не от хорошей жизни, а потому что сами испытывают дефицит боеприпасов."Украинская армия тратит за сутки боевых действий до пяти-шести тысяч, скажем, снарядов 155-миллиметрового калибра, а США производят 15 тысяч в месяц. У них не хватает, и в Европе уже не хватает. Но не нашли ничего лучшего, как предложить использование кассетных боеприпасов", — сказал президент.Он напомнил, что сама американская администрация называла использование кассетных боеприпасов преступлением. "Вот, я думаю, к этому и надо так относиться", — заключил Путин.Седьмого июля президент США Джо Байден заявил о решении выделить киевскому режиму кассетные боеприпасы, а неделю спустя в Пентагоне сообщили, что Украина уже получила их, причем не только из Соединенных Штатов, но и из других стран. В Москве подчеркивали, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса. По информации Минобороны, ВСУ уже применяли кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, это говорит о том, что украинские войска видят своей задачей убийство максимального числа мирных жителей.
https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html
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безопасность, россия, украина, сша, владимир путин, вооруженные силы украины
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Путин рассказал об ответе России на использование ВСУ кассетных боеприпасов

Путин допустил зеркальные меры со стороны России в ответ на применение ВСУ кассетных бомб

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Россия оставляет за собой право зеркального ответа на применение против нее кассетных боеприпасов, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, который выложил фрагмент из беседы в своем Telegram-канале.
«

"До сих пор мы этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости, несмотря на известную нехватку в определенный период времени и у нас тоже боеприпасов, но мы этого не делали. Но конечно, если они будут применяться против нас — мы оставляем за собой право на зеркальные действия", — сказал глава государства, добавив, что у России есть достаточный запас таких снарядов.

По мнению Путина, США решились на эти поставки не от хорошей жизни, а потому что сами испытывают дефицит боеприпасов.
"Украинская армия тратит за сутки боевых действий до пяти-шести тысяч, скажем, снарядов 155-миллиметрового калибра, а США производят 15 тысяч в месяц. У них не хватает, и в Европе уже не хватает. Но не нашли ничего лучшего, как предложить использование кассетных боеприпасов", — сказал президент.
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Он напомнил, что сама американская администрация называла использование кассетных боеприпасов преступлением.
"Вот, я думаю, к этому и надо так относиться", — заключил Путин.
Седьмого июля президент США Джо Байден заявил о решении выделить киевскому режиму кассетные боеприпасы, а неделю спустя в Пентагоне сообщили, что Украина уже получила их, причем не только из Соединенных Штатов, но и из других стран.
В Москве подчеркивали, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.
По информации Минобороны, ВСУ уже применяли кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, это говорит о том, что украинские войска видят своей задачей убийство максимального числа мирных жителей.
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