https://ria.ru/20230716/boepripasy-1884439929.html

Путин рассказал об ответе России на использование ВСУ кассетных боеприпасов

Путин рассказал об ответе России на использование ВСУ кассетных боеприпасов - РИА Новости, 16.07.2023

Путин рассказал об ответе России на использование ВСУ кассетных боеприпасов

Россия оставляет за собой право зеркального ответа на применение против нее кассетных боеприпасов, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T10:47

2023-07-16T10:47

2023-07-16T13:12

безопасность

специальная военная операция на украине

россия

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владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Россия оставляет за собой право зеркального ответа на применение против нее кассетных боеприпасов, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, который выложил фрагмент из беседы в своем Telegram-канале."До сих пор мы этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости, несмотря на известную нехватку в определенный период времени и у нас тоже боеприпасов, но мы этого не делали. Но конечно, если они будут применяться против нас — мы оставляем за собой право на зеркальные действия", — сказал глава государства, добавив, что у России есть достаточный запас таких снарядов.По мнению Путина, США решились на эти поставки не от хорошей жизни, а потому что сами испытывают дефицит боеприпасов."Украинская армия тратит за сутки боевых действий до пяти-шести тысяч, скажем, снарядов 155-миллиметрового калибра, а США производят 15 тысяч в месяц. У них не хватает, и в Европе уже не хватает. Но не нашли ничего лучшего, как предложить использование кассетных боеприпасов", — сказал президент.Он напомнил, что сама американская администрация называла использование кассетных боеприпасов преступлением. "Вот, я думаю, к этому и надо так относиться", — заключил Путин.Седьмого июля президент США Джо Байден заявил о решении выделить киевскому режиму кассетные боеприпасы, а неделю спустя в Пентагоне сообщили, что Украина уже получила их, причем не только из Соединенных Штатов, но и из других стран. В Москве подчеркивали, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса. По информации Минобороны, ВСУ уже применяли кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, это говорит о том, что украинские войска видят своей задачей убийство максимального числа мирных жителей.

https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html

https://ria.ru/20230709/ukraina-1883055891.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, украина, сша, владимир путин, вооруженные силы украины