https://ria.ru/20230716/boepripasy-1884439674.html

Путин назвал использование кассетных боеприпасов преступлением

Путин назвал использование кассетных боеприпасов преступлением - РИА Новости, 16.07.2023

Путин назвал использование кассетных боеприпасов преступлением

США сами ранее называли использование кассетных боеприпасов преступлением, так к этому и надо относиться, заявил президент России Владимир Путин, кадры выложил... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T10:44

2023-07-16T10:44

2023-07-16T10:56

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сша

украина

владимир путин

нато

министерство обороны сша

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. США сами ранее называли использование кассетных боеприпасов преступлением, так к этому и надо относиться, заявил президент России Владимир Путин, кадры выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. "Что касается кассетных боеприпасов, то оценку этим боеприпасам дала сама администрация США устами своих сотрудников некоторое время назад. Когда использование кассетных боеприпасов было названо самой администрацией США преступлением. Вот, я думаю, к этому и надо так относиться", - сказал Путин. В четверг директор по операциям объединенного штаба генерал Дуглас Симс сообщил на брифинге Пентагона, что Украина получила кассетные боеприпасы не только из США, но и от других стран. Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html

https://ria.ru/20230708/kassety-1882859570.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, сша, украина, владимир путин, нато, министерство обороны сша, вооруженные силы украины