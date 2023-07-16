https://ria.ru/20230716/bespilotnik-1884494982.html

Новая схема применения сделает "Ланцеты" убийцами ПВО, считает эксперт

Новая схема применения сделает "Ланцеты" убийцами ПВО, считает эксперт - РИА Новости, 16.07.2023

Новая схема применения сделает "Ланцеты" убийцами ПВО, считает эксперт

Применение складываемого крыла для российских дронов-камикадзе "Ланцет" вместе с контейнерной пусковой установкой увеличит их боевую эффективность, так как... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T20:39

2023-07-16T20:39

2023-07-16T20:59

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

zala aero

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Применение складываемого крыла для российских дронов-камикадзе "Ланцет" вместе с контейнерной пусковой установкой увеличит их боевую эффективность, так как позволит запускать одновременно несколько дронов с разных ракурсов, например, для гарантированного уничтожения систем ПВО, сообщил РИА Новости ведущий российский эксперт в области беспилотников, главред журнала "Беспилотная авиация" Денис Федутинов. Компания ZALA Aero разработала обновленную версию своего барражирующего боеприпаса "Ланцет", дрон показали в программе "Вести недели" на канале "Россия-1". Модифицированный беспилотник получил складываемые поверхности крыла и хвостового оперения. Также была показана контейнерная пусковая установка для одновременного запуска нескольких таких дронов-камикадзе. "Использование пакетной контейнерной пусковой установки даст возможность оперативно запустить несколько барражирующих боеприпасов. Это позволит повысить эффективность поражения бронетехники, а кроме того, позволит практически гарантированно выводить из строя системы ПВО за счет одновременной атаки с различных ракурсов несколькими БПЛА. Можно сказать, "Ланцеты" при такой схеме применения станут "убийцами ПВО", - сказал Федутинов. По словам эксперта, предпринятые компанией ZALA Aero конструктивные изменения были ожидаемы. "Они позволят значительно ускорить процесс развертывания комплекса и запуска БПЛА за счет того, что раскрытие несущих поверхностей из транспортного положения в полетное будет происходить автоматически после выброса беспилотного аппарата из контейнера", - отметил эксперт. Специалист подчеркнул, что сокращение временных интервалов, требуемых для выполнения той или иной операции в боевых условиях, имеет критически важное значение, учитывая, что оператор работает в зоне огневого поражения артиллерии противника, контролирующего эту зону за счет собственных средств беспилотной разведки.

https://ria.ru/20230710/spetsoperatsiya-1883175951.html

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безопасность, технологии, zala aero