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Новая схема применения сделает "Ланцеты" убийцами ПВО, считает эксперт - РИА Новости, 16.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:39 16.07.2023 (обновлено: 20:59 16.07.2023)
https://ria.ru/20230716/bespilotnik-1884494982.html
Новая схема применения сделает "Ланцеты" убийцами ПВО, считает эксперт
Новая схема применения сделает "Ланцеты" убийцами ПВО, считает эксперт - РИА Новости, 16.07.2023
Новая схема применения сделает "Ланцеты" убийцами ПВО, считает эксперт
Применение складываемого крыла для российских дронов-камикадзе "Ланцет" вместе с контейнерной пусковой установкой увеличит их боевую эффективность, так как... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T20:39
2023-07-16T20:59
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
zala aero
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Применение складываемого крыла для российских дронов-камикадзе "Ланцет" вместе с контейнерной пусковой установкой увеличит их боевую эффективность, так как позволит запускать одновременно несколько дронов с разных ракурсов, например, для гарантированного уничтожения систем ПВО, сообщил РИА Новости ведущий российский эксперт в области беспилотников, главред журнала "Беспилотная авиация" Денис Федутинов. Компания ZALA Aero разработала обновленную версию своего барражирующего боеприпаса "Ланцет", дрон показали в программе "Вести недели" на канале "Россия-1". Модифицированный беспилотник получил складываемые поверхности крыла и хвостового оперения. Также была показана контейнерная пусковая установка для одновременного запуска нескольких таких дронов-камикадзе. "Использование пакетной контейнерной пусковой установки даст возможность оперативно запустить несколько барражирующих боеприпасов. Это позволит повысить эффективность поражения бронетехники, а кроме того, позволит практически гарантированно выводить из строя системы ПВО за счет одновременной атаки с различных ракурсов несколькими БПЛА. Можно сказать, "Ланцеты" при такой схеме применения станут "убийцами ПВО", - сказал Федутинов. По словам эксперта, предпринятые компанией ZALA Aero конструктивные изменения были ожидаемы. "Они позволят значительно ускорить процесс развертывания комплекса и запуска БПЛА за счет того, что раскрытие несущих поверхностей из транспортного положения в полетное будет происходить автоматически после выброса беспилотного аппарата из контейнера", - отметил эксперт. Специалист подчеркнул, что сокращение временных интервалов, требуемых для выполнения той или иной операции в боевых условиях, имеет критически важное значение, учитывая, что оператор работает в зоне огневого поражения артиллерии противника, контролирующего эту зону за счет собственных средств беспилотной разведки.
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безопасность, технологии, zala aero
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Zala Aero
Новая схема применения сделает "Ланцеты" убийцами ПВО, считает эксперт

Эксперт Федутинов: "Ланцеты" из-за новой схемы применения станут убийцами ПВО

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБарражирующий дрон-камикадзе "ZALA Ланцет"
Барражирующий дрон-камикадзе ZALA Ланцет - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Барражирующий дрон-камикадзе "ZALA Ланцет". Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Применение складываемого крыла для российских дронов-камикадзе "Ланцет" вместе с контейнерной пусковой установкой увеличит их боевую эффективность, так как позволит запускать одновременно несколько дронов с разных ракурсов, например, для гарантированного уничтожения систем ПВО, сообщил РИА Новости ведущий российский эксперт в области беспилотников, главред журнала "Беспилотная авиация" Денис Федутинов.
Компания ZALA Aero разработала обновленную версию своего барражирующего боеприпаса "Ланцет", дрон показали в программе "Вести недели" на канале "Россия-1". Модифицированный беспилотник получил складываемые поверхности крыла и хвостового оперения. Также была показана контейнерная пусковая установка для одновременного запуска нескольких таких дронов-камикадзе.
"Использование пакетной контейнерной пусковой установки даст возможность оперативно запустить несколько барражирующих боеприпасов. Это позволит повысить эффективность поражения бронетехники, а кроме того, позволит практически гарантированно выводить из строя системы ПВО за счет одновременной атаки с различных ракурсов несколькими БПЛА. Можно сказать, "Ланцеты" при такой схеме применения станут "убийцами ПВО", - сказал Федутинов.
По словам эксперта, предпринятые компанией ZALA Aero конструктивные изменения были ожидаемы. "Они позволят значительно ускорить процесс развертывания комплекса и запуска БПЛА за счет того, что раскрытие несущих поверхностей из транспортного положения в полетное будет происходить автоматически после выброса беспилотного аппарата из контейнера", - отметил эксперт.
Специалист подчеркнул, что сокращение временных интервалов, требуемых для выполнения той или иной операции в боевых условиях, имеет критически важное значение, учитывая, что оператор работает в зоне огневого поражения артиллерии противника, контролирующего эту зону за счет собственных средств беспилотной разведки.
Уничтожение комплексом Ланцет орудия ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииZala Aero
 
 
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