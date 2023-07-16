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Глава Севастополя сообщил о еще одном сбитом БПЛА в районе мыса Манганари
Глава Севастополя сообщил о еще одном сбитом БПЛА в районе мыса Манганари - РИА Новости, 16.07.2023
Глава Севастополя сообщил о еще одном сбитом БПЛА в районе мыса Манганари
Рано утром в районе Севастополя уничтожили девять беспилотников, следует из сообщения в Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева. РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T07:01
2023-07-16T07:01
2023-07-16T08:45
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл — РИА Новости. Рано утром в районе Севастополя уничтожили девять беспилотников, следует из сообщения в Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева."По уточненным данным, еще один беспилотник был сбит в районе мыса Манганари. Итого этой ночью сбили два БПЛА и пять подавили силами РЭБ. Также были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде", — написал он.По словам губернатора, сейчас в городе все спокойно.Ранее Развожаев заявил о масштабной и продолжительной атаке беспилотных аппаратов в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы. Он отметил, что российские военные отработали по целям: один дрон сбили, пять подавили силами радиоэлектронной борьбы, еще два надводных уничтожили на внешнем рейде. Никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали, добавил глава города.В Севастопольской бухте приостанавливали движение катеров и паромов, но вскоре его возобновили.Украинские войска постоянно устраивают атаки на Севастополь при помощи дронов. В городе бессрочно действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.
https://ria.ru/20230716/sevastopol-1884426650.html
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севастополь, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев
Глава Севастополя сообщил о еще одном сбитом БПЛА в районе мыса Манганари
Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о девятом сбитом в ходе ночной атаки беспилотнике
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл — РИА Новости.
Рано утром в районе Севастополя уничтожили девять беспилотников, следует из сообщения в Telegram-канале
губернатора города Михаила Развожаева.
"По уточненным данным, еще один беспилотник был сбит в районе мыса Манганари. Итого этой ночью сбили два БПЛА и пять подавили силами РЭБ. Также были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде", — написал он.
По словам губернатора, сейчас в городе все спокойно.
Ранее Развожаев заявил о масштабной и продолжительной атаке беспилотных аппаратов в районе мыса Херсонес
, Севастопольской бухты и Балаклавы
. Он отметил, что российские военные отработали по целям: один дрон сбили, пять подавили силами радиоэлектронной борьбы, еще два надводных уничтожили на внешнем рейде. Никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали, добавил глава города.
В Севастопольской бухте приостанавливали движение катеров и паромов, но вскоре его возобновили.
Украинские войска постоянно устраивают атаки на Севастополь при помощи дронов. В городе бессрочно действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.
В Севастополе после атаки БПЛА временно приостановили движение паромов