https://ria.ru/20230716/berbok-1884442640.html

Бербок оценила возможность мирных переговоров с Путиным

Бербок оценила возможность мирных переговоров с Путиным - РИА Новости, 16.07.2023

Бербок оценила возможность мирных переговоров с Путиным

Германия готова к мирным переговорам с Россией, но пока не видит к ним предпосылок, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в интервью Welt. РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T11:11

2023-07-16T11:11

2023-07-16T17:01

в мире

москва

киев

анналена бербок

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Германия готова к мирным переговорам с Россией, но пока не видит к ним предпосылок, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в интервью Welt."Мне бы хотелось, чтобы мы могли вести переговоры, но на данный момент мы говорим не о желаемом, а о необходимости смотреть правде в глаза", — сказала она.Министр утверждает, что переговоры о прекращении конфликта на Украине "идут каждый день".Постпред России при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть инициативы Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.

https://ria.ru/20230716/berbok-1884432779.html

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в мире, москва, киев, анналена бербок