https://ria.ru/20230716/berbok-1884442640.html
Бербок оценила возможность мирных переговоров с Путиным
Бербок оценила возможность мирных переговоров с Путиным - РИА Новости, 16.07.2023
Бербок оценила возможность мирных переговоров с Путиным
Германия готова к мирным переговорам с Россией, но пока не видит к ним предпосылок, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в интервью Welt. РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T11:11
2023-07-16T11:11
2023-07-16T17:01
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анналена бербок
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Германия готова к мирным переговорам с Россией, но пока не видит к ним предпосылок, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в интервью Welt."Мне бы хотелось, чтобы мы могли вести переговоры, но на данный момент мы говорим не о желаемом, а о необходимости смотреть правде в глаза", — сказала она.Министр утверждает, что переговоры о прекращении конфликта на Украине "идут каждый день".Постпред России при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть инициативы Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
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в мире, москва, киев, анналена бербок
В мире, Москва, Киев, Анналена Бербок
Бербок оценила возможность мирных переговоров с Путиным
Глава МИД ФРГ Бербок: Германия готова к переговорам с Россией, но не видит условий
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости.
Германия готова к мирным переговорам с Россией, но пока не видит к ним предпосылок, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в интервью Welt
.
"Мне бы хотелось, чтобы мы могли вести переговоры, но на данный момент мы говорим не о желаемом, а о необходимости смотреть правде в глаза", — сказала она.
Министр утверждает, что переговоры о прекращении конфликта на Украине "идут каждый день".
Постпред России при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть инициативы Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
"Этот позор уже не отмыть". В Сети ужаснулись словам Бербок о Путине