https://ria.ru/20230716/belgorod-1884501344.html
Над Белгородом сработала система ПВО
Над Белгородом сработала система ПВО - РИА Новости, 16.07.2023
Над Белгородом сработала система ПВО
Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом по воздушной цели, предварительно, пострадавших и повреждений нет, сообщил... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T22:01
2023-07-16T22:01
2023-07-16T22:05
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом по воздушной цели, предварительно, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом по воздушной цели сработала наша система ПВО. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет", - написал Гладков.
https://ria.ru/20230714/shebekino-1884114644.html
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происшествия, белгород, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район
Над Белгородом сработала система ПВО
Губернатор Гладков: над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО