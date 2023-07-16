https://ria.ru/20230716/belgorod-1884501344.html

Над Белгородом сработала система ПВО

Над Белгородом сработала система ПВО - РИА Новости, 16.07.2023

Над Белгородом сработала система ПВО

Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом по воздушной цели, предварительно, пострадавших и повреждений нет, сообщил... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T22:01

2023-07-16T22:01

2023-07-16T22:05

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875563941_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8a213c0876a1448bc2b7605cb4042c3f.jpg

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом по воздушной цели, предварительно, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом по воздушной цели сработала наша система ПВО. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет", - написал Гладков.

https://ria.ru/20230714/shebekino-1884114644.html

белгород

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгород, белгородский район