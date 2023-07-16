https://ria.ru/20230716/bayden-1884423346.html
СМИ: Байден лидирует среди кандидатов в президенты США по сбору средств
СМИ: Байден лидирует среди кандидатов в президенты США по сбору средств - РИА Новости, 16.07.2023
СМИ: Байден лидирует среди кандидатов в президенты США по сбору средств
Президент США Джо Байден по итогам второго квартала 2023 года оказался лидером по объему собранных средств от доноров в рамках кампании по переизбранию на... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T04:08
2023-07-16T04:08
2023-07-16T04:08
сша
флорида
джо байден
дональд трамп
рон десантис
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883537591_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8ba6e3cb1ee2482ba5acdebe658f1f9d.jpg
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден по итогам второго квартала 2023 года оказался лидером по объему собранных средств от доноров в рамках кампании по переизбранию на должность главы государства в 2024 году, опередив всех своих конкурентов, включая своего предшественника Дональда Трампа, сообщает издание The Hill. "Цифры по собранным средствам президента Байдена более чем вдвое превышают бывшего президента Трампа и любого другого кандидата, обеспечивая ему успешный второй квартал", - говорится в публикации. Всего по итогам второго квартала Байдену удалось привлечь 72 миллиона долларов. Действующему президенту пожертвовали средства порядка 400 тысяч доноров, которые провели 670 тысяч зачислений в счет его кампании. Трампу, как отмечается, удалось собрать за второй квартал более 35 миллионов долларов, что делает его лидером в сравнении с остальным республиканскими кандидатами. Нынешнему губернатору американского штата Флорида Рону Десантису пожертвовали 20 миллионов долларов, что является значительным результатом с учетом лишь шести недель, прошедших с момента его официального выдвижения. Кандидату от демократов Роберту Кеннеди-младшему, в свою очередь, доноры перечислили 6,3 миллиона долларов.
https://ria.ru/20230714/tramp-1884284936.html
сша
флорида
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883537591_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_7a3f778e8090da159d42fe1c85e22970.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, флорида, джо байден, дональд трамп, рон десантис, в мире
США, Флорида, Джо Байден, Дональд Трамп, Рон Десантис, В мире
СМИ: Байден лидирует среди кандидатов в президенты США по сбору средств
Hill: Байден во втором квартале лидирует среди кандидатов в президенты США по сбору денег