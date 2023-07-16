https://ria.ru/20230716/bayden-1884423346.html

СМИ: Байден лидирует среди кандидатов в президенты США по сбору средств

СМИ: Байден лидирует среди кандидатов в президенты США по сбору средств - РИА Новости, 16.07.2023

СМИ: Байден лидирует среди кандидатов в президенты США по сбору средств

Президент США Джо Байден по итогам второго квартала 2023 года оказался лидером по объему собранных средств от доноров в рамках кампании по переизбранию на... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T04:08

2023-07-16T04:08

2023-07-16T04:08

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дональд трамп

рон десантис

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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден по итогам второго квартала 2023 года оказался лидером по объему собранных средств от доноров в рамках кампании по переизбранию на должность главы государства в 2024 году, опередив всех своих конкурентов, включая своего предшественника Дональда Трампа, сообщает издание The Hill. "Цифры по собранным средствам президента Байдена более чем вдвое превышают бывшего президента Трампа и любого другого кандидата, обеспечивая ему успешный второй квартал", - говорится в публикации. Всего по итогам второго квартала Байдену удалось привлечь 72 миллиона долларов. Действующему президенту пожертвовали средства порядка 400 тысяч доноров, которые провели 670 тысяч зачислений в счет его кампании. Трампу, как отмечается, удалось собрать за второй квартал более 35 миллионов долларов, что делает его лидером в сравнении с остальным республиканскими кандидатами. Нынешнему губернатору американского штата Флорида Рону Десантису пожертвовали 20 миллионов долларов, что является значительным результатом с учетом лишь шести недель, прошедших с момента его официального выдвижения. Кандидату от демократов Роберту Кеннеди-младшему, в свою очередь, доноры перечислили 6,3 миллиона долларов.

https://ria.ru/20230714/tramp-1884284936.html

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сша, флорида, джо байден, дональд трамп, рон десантис, в мире