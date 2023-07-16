https://ria.ru/20230716/baltika-1884504510.html

Carlsberg Group заявила, что не получила данных о передаче акций "Балтики"

Carlsberg Group заявила, что не получила данных о передаче акций "Балтики" - РИА Новости, 16.07.2023

Carlsberg Group заявила, что не получила данных о передаче акций "Балтики"

Carlsberg Group пока не получала от РФ информации по передаче акций "Балтики" во временное управление, говорится в официальном заявлении компании. РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T22:44

2023-07-16T22:44

2023-07-16T23:03

россия

экономика

владимир путин

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Carlsberg Group пока не получала от РФ информации по передаче акций "Балтики" во временное управление, говорится в официальном заявлении компании.Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому во временное управление Росимущества переходят доли АО "Данон Россия" и ООО "Балтика", принадлежащие иностранным компаниям."Carlsberg Group не получала официальной информации от российских властей относительно указа президента и его последствий для ОАО "Пивоваренная компания "Балтика", - говорится в пресс-релизе компании.Там отмечается, что Carlsberg Group действовала в соответствии с правилами и нормами законодательства РФ. Компания сообщает, что оценит юридические и операционные последствия. "Любые потенциальные финансовые последствия указа президента будут оценены и сообщены по мере возможности", - говорится в сообщении."Балтика" является частью датского пивоваренного концерна Carlsberg Group, который 4 марта 2022 года объявил о прекращении инвестиций в Россию, а 28 марта прошлого года анонсировал продажу своих российских активов, которые классифицируются компанией в ее отчетности как "выставленные на продажу". В феврале нынешнего года Carlsberg Group заявляла, что намеревается договориться о продаже своего бизнеса в России и заключит такое соглашение к середине 2023 года.В конце июня компания заявила, что завершила поиск нового инвестора для "Балтики", до завершения сделки пивоваренная компания продолжает работу в текущем режиме.

https://ria.ru/20230503/sanktsii-1869394096.html

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россия, экономика, владимир путин, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)