https://ria.ru/20230716/baltika-1884504510.html
Carlsberg Group заявила, что не получила данных о передаче акций "Балтики"
Carlsberg Group заявила, что не получила данных о передаче акций "Балтики" - РИА Новости, 16.07.2023
Carlsberg Group заявила, что не получила данных о передаче акций "Балтики"
Carlsberg Group пока не получала от РФ информации по передаче акций "Балтики" во временное управление, говорится в официальном заявлении компании. РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T22:44
2023-07-16T22:44
2023-07-16T23:03
россия
экономика
владимир путин
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Carlsberg Group пока не получала от РФ информации по передаче акций "Балтики" во временное управление, говорится в официальном заявлении компании.Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому во временное управление Росимущества переходят доли АО "Данон Россия" и ООО "Балтика", принадлежащие иностранным компаниям."Carlsberg Group не получала официальной информации от российских властей относительно указа президента и его последствий для ОАО "Пивоваренная компания "Балтика", - говорится в пресс-релизе компании.Там отмечается, что Carlsberg Group действовала в соответствии с правилами и нормами законодательства РФ. Компания сообщает, что оценит юридические и операционные последствия. "Любые потенциальные финансовые последствия указа президента будут оценены и сообщены по мере возможности", - говорится в сообщении."Балтика" является частью датского пивоваренного концерна Carlsberg Group, который 4 марта 2022 года объявил о прекращении инвестиций в Россию, а 28 марта прошлого года анонсировал продажу своих российских активов, которые классифицируются компанией в ее отчетности как "выставленные на продажу". В феврале нынешнего года Carlsberg Group заявляла, что намеревается договориться о продаже своего бизнеса в России и заключит такое соглашение к середине 2023 года.В конце июня компания заявила, что завершила поиск нового инвестора для "Балтики", до завершения сделки пивоваренная компания продолжает работу в текущем режиме.
https://ria.ru/20230503/sanktsii-1869394096.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, экономика, владимир путин, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Россия, Экономика, Владимир Путин, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
Carlsberg Group заявила, что не получила данных о передаче акций "Балтики"
Carlsberg Group: компания не получила данных о передаче доли "Балтики" в управление России
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости.
Carlsberg Group пока не получала от РФ информации по передаче акций "Балтики" во временное управление, говорится в официальном заявлении
компании.
Президент России Владимир Путин
подписал указ, согласно которому во временное управление Росимущества
переходят доли АО "Данон Россия" и ООО "Балтика", принадлежащие иностранным компаниям.
"Carlsberg Group не получала официальной информации от российских властей относительно указа президента и его последствий для ОАО "Пивоваренная компания "Балтика", - говорится в пресс-релизе компании.
Там отмечается, что Carlsberg Group действовала в соответствии с правилами и нормами законодательства РФ. Компания сообщает, что оценит юридические и операционные последствия. "Любые потенциальные финансовые последствия указа президента будут оценены и сообщены по мере возможности", - говорится в сообщении.
"Балтика" является частью датского пивоваренного концерна Carlsberg Group, который 4 марта 2022 года объявил о прекращении инвестиций в Россию, а 28 марта прошлого года анонсировал продажу своих российских активов, которые классифицируются компанией в ее отчетности как "выставленные на продажу". В феврале нынешнего года Carlsberg Group заявляла, что намеревается договориться о продаже своего бизнеса в России и заключит такое соглашение к середине 2023 года.
В конце июня компания заявила, что завершила поиск нового инвестора для "Балтики", до завершения сделки пивоваренная компания продолжает работу в текущем режиме.
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