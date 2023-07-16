Рейтинг@Mail.ru
В Австрии напомнили о праве народа на голос в вопросе санкций против России - РИА Новости, 16.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:40 16.07.2023
https://ria.ru/20230716/avstriya-1884472550.html
В Австрии напомнили о праве народа на голос в вопросе санкций против России
В Австрии напомнили о праве народа на голос в вопросе санкций против России - РИА Новости, 16.07.2023
В Австрии напомнили о праве народа на голос в вопросе санкций против России
Народ Австрии должен иметь право голоса в таких вопросах, как санкции против России и нейтралитет страны, заявил лидер правонационалистической Австрийской... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T16:40
2023-07-16T16:40
специальная военная операция на украине
в мире
австрия
россия
украина
санкции
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135178/02/1351780283_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_c63a18542f9ca6e06935e74226ec56dc.jpg
ВЕНА, 16 июл - РИА Новости. Народ Австрии должен иметь право голоса в таких вопросах, как санкции против России и нейтралитет страны, заявил лидер правонационалистической Австрийской партии свободы (АПС, нем. FPÖ) Герберт Кикль. "Если бы всё шло по воле народа, то вы, господин (канцлер Австрии Карл) Нехаммер, давно бы уже больше не были федеральным канцлером", - написал Кикль в своём аккаунте Facebook*.По мнению оппозиционного политика, необходимы скорейшие досрочные выборы, чтобы население Австрии могло решать будущее своей страны. "Точно так же народ должен иметь право голоса в решающих вопросах нейтралитета, санкций против России и других важных вопросах политики безопасности", - подчеркнул он. Ранее Нехаммер заявил, что нейтралитет Австрии учтен при разработке Евросоюзом будущих обязательств в сфере безопасности для Украины.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230709/rossiya-1883051104.html
https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html
австрия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135178/02/1351780283_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_cd4c9d8debdf0eb63889413cac39fa61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, австрия, россия, украина, санкции, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Австрия, Россия, Украина, Санкции, Санкции в отношении России
В Австрии напомнили о праве народа на голос в вопросе санкций против России

Лидер АПС Кикль: народ Австрии имеет право голоса в вопросе санкций против России

© Fotolia / Ekaterina PokrovskyВена, Австрия
Вена, Австрия - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© Fotolia / Ekaterina Pokrovsky
Вена, Австрия . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 16 июл - РИА Новости. Народ Австрии должен иметь право голоса в таких вопросах, как санкции против России и нейтралитет страны, заявил лидер правонационалистической Австрийской партии свободы (АПС, нем. FPÖ) Герберт Кикль.
«
"Если бы всё шло по воле народа, то вы, господин (канцлер Австрии Карл) Нехаммер, давно бы уже больше не были федеральным канцлером", - написал Кикль в своём аккаунте Facebook*.
По мнению оппозиционного политика, необходимы скорейшие досрочные выборы, чтобы население Австрии могло решать будущее своей страны.
Завод австрийского консерна OMV - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
Будут тяжелые последствия. В Австрии неожиданно высказались о России
9 июля, 10:02
"Точно так же народ должен иметь право голоса в решающих вопросах нейтралитета, санкций против России и других важных вопросах политики безопасности", - подчеркнул он.
Ранее Нехаммер заявил, что нейтралитет Австрии учтен при разработке Евросоюзом будущих обязательств в сфере безопасности для Украины.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Символика Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Санкции в конце концов убьют экономику. Вопрос в том, чью
5 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвстрияРоссияУкраинаСанкцииСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала