https://ria.ru/20230716/avstriya-1884472550.html
В Австрии напомнили о праве народа на голос в вопросе санкций против России
В Австрии напомнили о праве народа на голос в вопросе санкций против России - РИА Новости, 16.07.2023
В Австрии напомнили о праве народа на голос в вопросе санкций против России
Народ Австрии должен иметь право голоса в таких вопросах, как санкции против России и нейтралитет страны, заявил лидер правонационалистической Австрийской... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T16:40
2023-07-16T16:40
2023-07-16T16:40
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ВЕНА, 16 июл - РИА Новости. Народ Австрии должен иметь право голоса в таких вопросах, как санкции против России и нейтралитет страны, заявил лидер правонационалистической Австрийской партии свободы (АПС, нем. FPÖ) Герберт Кикль. "Если бы всё шло по воле народа, то вы, господин (канцлер Австрии Карл) Нехаммер, давно бы уже больше не были федеральным канцлером", - написал Кикль в своём аккаунте Facebook*.По мнению оппозиционного политика, необходимы скорейшие досрочные выборы, чтобы население Австрии могло решать будущее своей страны. "Точно так же народ должен иметь право голоса в решающих вопросах нейтралитета, санкций против России и других важных вопросах политики безопасности", - подчеркнул он. Ранее Нехаммер заявил, что нейтралитет Австрии учтен при разработке Евросоюзом будущих обязательств в сфере безопасности для Украины.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230709/rossiya-1883051104.html
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в мире, австрия, россия, украина, санкции, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Австрия, Россия, Украина, Санкции, Санкции в отношении России
В Австрии напомнили о праве народа на голос в вопросе санкций против России
Лидер АПС Кикль: народ Австрии имеет право голоса в вопросе санкций против России
ВЕНА, 16 июл - РИА Новости. Народ Австрии должен иметь право голоса в таких вопросах, как санкции против России и нейтралитет страны, заявил лидер правонационалистической Австрийской партии свободы (АПС, нем. FPÖ) Герберт Кикль.
«
"Если бы всё шло по воле народа, то вы, господин (канцлер Австрии Карл) Нехаммер, давно бы уже больше не были федеральным канцлером", - написал Кикль в своём аккаунте Facebook*.
По мнению оппозиционного политика, необходимы скорейшие досрочные выборы, чтобы население Австрии могло решать будущее своей страны.
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"Точно так же народ должен иметь право голоса в решающих вопросах нейтралитета, санкций против России и других важных вопросах политики безопасности", - подчеркнул он.
Ранее Нехаммер заявил, что нейтралитет Австрии учтен при разработке Евросоюзом будущих обязательств в сфере безопасности для Украины
.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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