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Российская авиация совершила более 40 вылетов для ударов по объектам ВСУ - РИА Новости, 16.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 16.07.2023
https://ria.ru/20230716/aviatsiya-1884424692.html
Российская авиация совершила более 40 вылетов для ударов по объектам ВСУ
Российская авиация совершила более 40 вылетов для ударов по объектам ВСУ - РИА Новости, 16.07.2023
Российская авиация совершила более 40 вылетов для ударов по объектам ВСУ
Авиация российской группировки войск "Центр" совершила более 40 вылетов, нанесены удары по пунктам временной дислокации, складу боеприпасов и восьми районам... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T05:03
2023-07-16T05:03
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Авиация российской группировки войск "Центр" совершила более 40 вылетов, нанесены удары по пунктам временной дислокации, складу боеприпасов и восьми районам сосредоточения живой силы и вооружения украинских военных, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. "Авиацией группировки выполнены более 40 вылетов, в ходе которых нанесены удары по пунктам временной дислокации, складу боеприпасов, а также восьми районам сосредоточения живой силы и огневых средств украинских войск", - сказал Савчук. Он добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы группировкой "Центр" были уничтожены украинские гаубица Д-30 и два расчета 120-миллиметрового миномета.
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россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Российская авиация совершила более 40 вылетов для ударов по объектам ВСУ

Авиация группировки войск "Центр" совершила более 40 вылетов для ударов по объектам ВСУ

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Авиация российской группировки войск "Центр" совершила более 40 вылетов, нанесены удары по пунктам временной дислокации, складу боеприпасов и восьми районам сосредоточения живой силы и вооружения украинских военных, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
"Авиацией группировки выполнены более 40 вылетов, в ходе которых нанесены удары по пунктам временной дислокации, складу боеприпасов, а также восьми районам сосредоточения живой силы и огневых средств украинских войск", - сказал Савчук.
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Он добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы группировкой "Центр" были уничтожены украинские гаубица Д-30 и два расчета 120-миллиметрового миномета.
 
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