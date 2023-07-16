https://ria.ru/20230716/aviatsiya-1884424692.html

Российская авиация совершила более 40 вылетов для ударов по объектам ВСУ

Российская авиация совершила более 40 вылетов для ударов по объектам ВСУ - РИА Новости, 16.07.2023

Российская авиация совершила более 40 вылетов для ударов по объектам ВСУ

Авиация российской группировки войск "Центр" совершила более 40 вылетов, нанесены удары по пунктам временной дислокации, складу боеприпасов и восьми районам... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T05:03

2023-07-16T05:03

2023-07-16T05:03

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Авиация российской группировки войск "Центр" совершила более 40 вылетов, нанесены удары по пунктам временной дислокации, складу боеприпасов и восьми районам сосредоточения живой силы и вооружения украинских военных, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. "Авиацией группировки выполнены более 40 вылетов, в ходе которых нанесены удары по пунктам временной дислокации, складу боеприпасов, а также восьми районам сосредоточения живой силы и огневых средств украинских войск", - сказал Савчук. Он добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы группировкой "Центр" были уничтожены украинские гаубица Д-30 и два расчета 120-миллиметрового миномета.

https://ria.ru/20230715/pyatikhatki-1884322310.html

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