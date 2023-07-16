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В Казахстане столкнулись две легковушки, погибли семь человек
В Казахстане столкнулись две легковушки, погибли семь человек - РИА Новости, 16.07.2023
В Казахстане столкнулись две легковушки, погибли семь человек
Семь человек погибли в дорожно-транспортном происшествии в Атырауской области Казахстана (на западе страны), сообщила пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T18:45
2023-07-16T18:45
2023-07-16T18:45
авто
казахстан
chevrolet
toyota corolla
происшествия
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АСТАНА, 16 июл - РИА Новости. Семь человек погибли в дорожно-транспортном происшествии в Атырауской области Казахстана (на западе страны), сообщила пресс-служба МВД республики. "На 82-м километре трассы Доссор - Кульсары - Бейнеу автомобиль марки Chevrolet Cobalt столкнулся с автомобилем Toyota Ipsum, двигавшимся в противоположном направлении. В результате удара водитель и четыре пассажира автомобиля Chevrolet Cobalt, водитель и один пассажир автомобиля Toyota Ipsum погибли на месте", - говорится в сообщении пресс-службы. Еще два человека с места аварии с различными телесными повреждениями доставлены в Жылыойскую районную больницу.
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авто, казахстан, chevrolet, toyota corolla, происшествия
Авто, Казахстан, Chevrolet, Toyota Corolla, Происшествия
В Казахстане столкнулись две легковушки, погибли семь человек
При лобовом столкновении двух легковых машин на западе Казахстана погибли семь человек