https://ria.ru/20230716/avariya-1884485593.html

В Казахстане столкнулись две легковушки, погибли семь человек

В Казахстане столкнулись две легковушки, погибли семь человек - РИА Новости, 16.07.2023

В Казахстане столкнулись две легковушки, погибли семь человек

Семь человек погибли в дорожно-транспортном происшествии в Атырауской области Казахстана (на западе страны), сообщила пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T18:45

2023-07-16T18:45

2023-07-16T18:45

авто

казахстан

chevrolet

toyota corolla

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/10/1884485123_0:145:1024:721_1920x0_80_0_0_87bdf9f66b228932861d377b443af5d5.jpg

АСТАНА, 16 июл - РИА Новости. Семь человек погибли в дорожно-транспортном происшествии в Атырауской области Казахстана (на западе страны), сообщила пресс-служба МВД республики. "На 82-м километре трассы Доссор - Кульсары - Бейнеу автомобиль марки Chevrolet Cobalt столкнулся с автомобилем Toyota Ipsum, двигавшимся в противоположном направлении. В результате удара водитель и четыре пассажира автомобиля Chevrolet Cobalt, водитель и один пассажир автомобиля Toyota Ipsum погибли на месте", - говорится в сообщении пресс-службы. Еще два человека с места аварии с различными телесными повреждениями доставлены в Жылыойскую районную больницу.

https://ria.ru/20230716/avariya-1884470158.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авто, казахстан, chevrolet, toyota corolla, происшествия