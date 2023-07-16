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В Казахстане столкнулись две легковушки, погибли семь человек - РИА Новости, 16.07.2023
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18:45 16.07.2023
https://ria.ru/20230716/avariya-1884485593.html
В Казахстане столкнулись две легковушки, погибли семь человек
В Казахстане столкнулись две легковушки, погибли семь человек - РИА Новости, 16.07.2023
В Казахстане столкнулись две легковушки, погибли семь человек
Семь человек погибли в дорожно-транспортном происшествии в Атырауской области Казахстана (на западе страны), сообщила пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T18:45
2023-07-16T18:45
авто
казахстан
chevrolet
toyota corolla
происшествия
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АСТАНА, 16 июл - РИА Новости. Семь человек погибли в дорожно-транспортном происшествии в Атырауской области Казахстана (на западе страны), сообщила пресс-служба МВД республики. "На 82-м километре трассы Доссор - Кульсары - Бейнеу автомобиль марки Chevrolet Cobalt столкнулся с автомобилем Toyota Ipsum, двигавшимся в противоположном направлении. В результате удара водитель и четыре пассажира автомобиля Chevrolet Cobalt, водитель и один пассажир автомобиля Toyota Ipsum погибли на месте", - говорится в сообщении пресс-службы. Еще два человека с места аварии с различными телесными повреждениями доставлены в Жылыойскую районную больницу.
https://ria.ru/20230716/avariya-1884470158.html
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авто, казахстан, chevrolet, toyota corolla, происшествия
Авто, Казахстан, Chevrolet, Toyota Corolla, Происшествия
В Казахстане столкнулись две легковушки, погибли семь человек

При лобовом столкновении двух легковых машин на западе Казахстана погибли семь человек

© Фото : МВД Республики КазахстанНа месте ДТП в Атырауской области Казахстана
На месте ДТП в Атырауской области Казахстана - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© Фото : МВД Республики Казахстан
На месте ДТП в Атырауской области Казахстана
Читать ria.ru в
АСТАНА, 16 июл - РИА Новости. Семь человек погибли в дорожно-транспортном происшествии в Атырауской области Казахстана (на западе страны), сообщила пресс-служба МВД республики.
"На 82-м километре трассы Доссор - Кульсары - Бейнеу автомобиль марки Chevrolet Cobalt столкнулся с автомобилем Toyota Ipsum, двигавшимся в противоположном направлении. В результате удара водитель и четыре пассажира автомобиля Chevrolet Cobalt, водитель и один пассажир автомобиля Toyota Ipsum погибли на месте", - говорится в сообщении пресс-службы.
Еще два человека с места аварии с различными телесными повреждениями доставлены в Жылыойскую районную больницу.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
На северо-западе Москвы такси столкнулось с двумя мотоциклистами
Вчера, 16:11
 
АвтоКазахстанChevroletToyota CorollaПроисшествия
 
 
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