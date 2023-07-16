https://ria.ru/20230716/ataki-1884453545.html

Российские военные успешно отразили 15 атак на Донецком направлении

Российские военные успешно отразили 15 атак на Донецком направлении - РИА Новости, 16.07.2023

Российские военные успешно отразили 15 атак на Донецком направлении

За минувшие сутки российские войска отразили на Донецком направлении 15 атак ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T12:59

2023-07-16T12:59

2023-07-16T15:17

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска отразили на Донецком направлении 15 атак ВСУ, сообщили в Минобороны.По информации ведомства, украинские подразделения пытались атаковать в районе Белогоровки, Северного, Орехово-Василевки, Красногоровки, Веселого, Новомихайловки, Первомайского и Марьинки, но Южная группировка российских войск сорвала все эти попытки. В районах Раздоловки и Ивано-Дарьевки уничтожены два склада боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ и 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины."В ходе боевых действий потери ВСУ составили до 270 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и пять автомобилей", — говорится в сводке.Краснолиманское, Южно-Донецкое и Запорожское направленияНа Краснолиманском направлении группировка "Центр" отразила три украинских атаки в районах Нововодяного, Макеевки и Серебрянского лесничества, нанесла огневое поражение подразделениям противника в районах Червоной Дибровы, Голиково и Кузьмино, а также разбомбила склад боеприпасов 66-й механизированной бригады. За сутки там уничтожено около ста украинских военнослужащих, две боевые бронемашины, три автомобиля и гаубицы "Мста-Б" и Д-30.На Южно-Донецком направлении группировка "Восток" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах Приютного и Ровнополя и пресекла деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. На Запорожском направлении российские подразделения нанесли удар по скоплению живой силы и техники в районах Марфополя, Малых Щербаков и Малой Токмачки и уничтожили склады боеприпасов 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ.Потери противника на этих направлениях составили примерно 260 человек, три бронемашины, три автомобиля и гаубицы Д-20 и "Мста-Б".Купянское и Херсонское направленияНа Купянском направлении Западная группировка поразила украинские подразделения в районах Масютовки, Тимковки, Табаевки, Ольшаны и Кисловки, а также ликвидировала четыре ДРГ. Там за сутки уничтожено более 50 бойцов ВСУ, три бронемашины, пять автомобилей и гаубица Д-20.На Херсонском направлении украинские войска потеряли порядка 50 человек, четыре автомобиля, три артсистемы М777 американского производства и САУ "Акация". В районе Молодежного уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны. В целом оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 89 артиллерийских подразделений, живую силу и технику в 124 районах, а также пункт управления 3-й штурмовой бригады украинской армии. Силы ПВО перехватили три снаряда РСЗО HIMARS и две переоборудованные для поражения наземных целей ракеты ЗРК С-200 и уничтожили 13 беспилотников.

https://ria.ru/20230716/msta-s-1884423004.html

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика