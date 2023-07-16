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Российские военные успешно отразили 15 атак на Донецком направлении - РИА Новости, 16.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:59 16.07.2023 (обновлено: 15:17 16.07.2023)
https://ria.ru/20230716/ataki-1884453545.html
Российские военные успешно отразили 15 атак на Донецком направлении
Российские военные успешно отразили 15 атак на Донецком направлении - РИА Новости, 16.07.2023
Российские военные успешно отразили 15 атак на Донецком направлении
За минувшие сутки российские войска отразили на Донецком направлении 15 атак ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T12:59
2023-07-16T15:17
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска отразили на Донецком направлении 15 атак ВСУ, сообщили в Минобороны.По информации ведомства, украинские подразделения пытались атаковать в районе Белогоровки, Северного, Орехово-Василевки, Красногоровки, Веселого, Новомихайловки, Первомайского и Марьинки, но Южная группировка российских войск сорвала все эти попытки. В районах Раздоловки и Ивано-Дарьевки уничтожены два склада боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ и 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины."В ходе боевых действий потери ВСУ составили до 270 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и пять автомобилей", — говорится в сводке.Краснолиманское, Южно-Донецкое и Запорожское направленияНа Краснолиманском направлении группировка "Центр" отразила три украинских атаки в районах Нововодяного, Макеевки и Серебрянского лесничества, нанесла огневое поражение подразделениям противника в районах Червоной Дибровы, Голиково и Кузьмино, а также разбомбила склад боеприпасов 66-й механизированной бригады. За сутки там уничтожено около ста украинских военнослужащих, две боевые бронемашины, три автомобиля и гаубицы "Мста-Б" и Д-30.На Южно-Донецком направлении группировка "Восток" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах Приютного и Ровнополя и пресекла деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. На Запорожском направлении российские подразделения нанесли удар по скоплению живой силы и техники в районах Марфополя, Малых Щербаков и Малой Токмачки и уничтожили склады боеприпасов 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ.Потери противника на этих направлениях составили примерно 260 человек, три бронемашины, три автомобиля и гаубицы Д-20 и "Мста-Б".Купянское и Херсонское направленияНа Купянском направлении Западная группировка поразила украинские подразделения в районах Масютовки, Тимковки, Табаевки, Ольшаны и Кисловки, а также ликвидировала четыре ДРГ. Там за сутки уничтожено более 50 бойцов ВСУ, три бронемашины, пять автомобилей и гаубица Д-20.На Херсонском направлении украинские войска потеряли порядка 50 человек, четыре автомобиля, три артсистемы М777 американского производства и САУ "Акация". В районе Молодежного уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны. В целом оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 89 артиллерийских подразделений, живую силу и технику в 124 районах, а также пункт управления 3-й штурмовой бригады украинской армии. Силы ПВО перехватили три снаряда РСЗО HIMARS и две переоборудованные для поражения наземных целей ракеты ЗРК С-200 и уничтожили 13 беспилотников.
https://ria.ru/20230716/msta-s-1884423004.html
https://ria.ru/20230716/dnepr-1884437402.html
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Российские военные успешно отразили 15 атак на Донецком направлении

Минобороны: ВС России за сутки успешно отразили 15 атак ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска отразили на Донецком направлении 15 атак ВСУ, сообщили в Минобороны.
По информации ведомства, украинские подразделения пытались атаковать в районе Белогоровки, Северного, Орехово-Василевки, Красногоровки, Веселого, Новомихайловки, Первомайского и Марьинки, но Южная группировка российских войск сорвала все эти попытки. В районах Раздоловки и Ивано-Дарьевки уничтожены два склада боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ и 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины.
Самоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
Экипаж САУ "Мста-С" уничтожил украинскую пехоту на передовых позициях в ЛНР
Вчера, 04:04
"В ходе боевых действий потери ВСУ составили до 270 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и пять автомобилей", — говорится в сводке.

Краснолиманское, Южно-Донецкое и Запорожское направления

На Краснолиманском направлении группировка "Центр" отразила три украинских атаки в районах Нововодяного, Макеевки и Серебрянского лесничества, нанесла огневое поражение подразделениям противника в районах Червоной Дибровы, Голиково и Кузьмино, а также разбомбила склад боеприпасов 66-й механизированной бригады. За сутки там уничтожено около ста украинских военнослужащих, две боевые бронемашины, три автомобиля и гаубицы "Мста-Б" и Д-30.
На Южно-Донецком направлении группировка "Восток" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах Приютного и Ровнополя и пресекла деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. На Запорожском направлении российские подразделения нанесли удар по скоплению живой силы и техники в районах Марфополя, Малых Щербаков и Малой Токмачки и уничтожили склады боеприпасов 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ.
Потери противника на этих направлениях составили примерно 260 человек, три бронемашины, три автомобиля и гаубицы Д-20 и "Мста-Б".
Российские военные - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
Российские военные пресекли попытки ВСУ форсировать Днепр, сообщил источник
Вчера, 10:15

Купянское и Херсонское направления

На Купянском направлении Западная группировка поразила украинские подразделения в районах Масютовки, Тимковки, Табаевки, Ольшаны и Кисловки, а также ликвидировала четыре ДРГ. Там за сутки уничтожено более 50 бойцов ВСУ, три бронемашины, пять автомобилей и гаубица Д-20.
На Херсонском направлении украинские войска потеряли порядка 50 человек, четыре автомобиля, три артсистемы М777 американского производства и САУ "Акация". В районе Молодежного уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны.
В целом оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 89 артиллерийских подразделений, живую силу и технику в 124 районах, а также пункт управления 3-й штурмовой бригады украинской армии. Силы ПВО перехватили три снаряда РСЗО HIMARS и две переоборудованные для поражения наземных целей ракеты ЗРК С-200 и уничтожили 13 беспилотников.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15 июля, 15:25
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная Республика
 
 
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