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В Челябинской области мужчина погиб при спуске с экстремального аттракциона - РИА Новости, 15.07.2023
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10:16 15.07.2023
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В Челябинской области мужчина погиб при спуске с экстремального аттракциона
В Челябинской области мужчина погиб при спуске с экстремального аттракциона - РИА Новости, 15.07.2023
В Челябинской области мужчина погиб при спуске с экстремального аттракциона
Мужчина погиб при спуске с экстремального аттракциона "зиплайн" в Челябинской области, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального управления РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T10:16
2023-07-15T10:16
происшествия
челябинская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл - РИА Новости. Мужчина погиб при спуске с экстремального аттракциона "зиплайн" в Челябинской области, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. По данным следствия, в пятницу на аттракционе "зиплайн" на Айских притесах в Саткинском районе при спуске по тросу "получил смертельные травмы" местный житель. Обстоятельства гибели мужчины выясняются, отметили в ведомстве. "Возбуждено уголовное дело по факту смерти местного жителя по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека)", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230705/attraktsion-1882475737.html
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происшествия, челябинская область
Происшествия, Челябинская область
В Челябинской области мужчина погиб при спуске с экстремального аттракциона

В Челябинской области мужчина погиб при спуске с зиплайна, заведено уголовное дело

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл - РИА Новости. Мужчина погиб при спуске с экстремального аттракциона "зиплайн" в Челябинской области, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.
По данным следствия, в пятницу на аттракционе "зиплайн" на Айских притесах в Саткинском районе при спуске по тросу "получил смертельные травмы" местный житель. Обстоятельства гибели мужчины выясняются, отметили в ведомстве.
"Возбуждено уголовное дело по факту смерти местного жителя по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека)", – говорится в сообщении.
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