https://ria.ru/20230715/ziplayn-1884339064.html

В Челябинской области мужчина погиб при спуске с экстремального аттракциона

В Челябинской области мужчина погиб при спуске с экстремального аттракциона - РИА Новости, 15.07.2023

В Челябинской области мужчина погиб при спуске с экстремального аттракциона

Мужчина погиб при спуске с экстремального аттракциона "зиплайн" в Челябинской области, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального управления РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T10:16

2023-07-15T10:16

2023-07-15T10:16

происшествия

челябинская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл - РИА Новости. Мужчина погиб при спуске с экстремального аттракциона "зиплайн" в Челябинской области, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. По данным следствия, в пятницу на аттракционе "зиплайн" на Айских притесах в Саткинском районе при спуске по тросу "получил смертельные травмы" местный житель. Обстоятельства гибели мужчины выясняются, отметили в ведомстве. "Возбуждено уголовное дело по факту смерти местного жителя по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека)", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230705/attraktsion-1882475737.html

челябинская область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, челябинская область