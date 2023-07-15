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В Челябинской области мужчина погиб при спуске с экстремального аттракциона
В Челябинской области мужчина погиб при спуске с экстремального аттракциона - РИА Новости, 15.07.2023
В Челябинской области мужчина погиб при спуске с экстремального аттракциона
Мужчина погиб при спуске с экстремального аттракциона "зиплайн" в Челябинской области, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального управления РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T10:16
2023-07-15T10:16
2023-07-15T10:16
происшествия
челябинская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл - РИА Новости. Мужчина погиб при спуске с экстремального аттракциона "зиплайн" в Челябинской области, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. По данным следствия, в пятницу на аттракционе "зиплайн" на Айских притесах в Саткинском районе при спуске по тросу "получил смертельные травмы" местный житель. Обстоятельства гибели мужчины выясняются, отметили в ведомстве. "Возбуждено уголовное дело по факту смерти местного жителя по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека)", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230705/attraktsion-1882475737.html
челябинская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинская область
Происшествия, Челябинская область
В Челябинской области мужчина погиб при спуске с экстремального аттракциона
В Челябинской области мужчина погиб при спуске с зиплайна, заведено уголовное дело