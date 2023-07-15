https://ria.ru/20230715/zemletryasenie-1884408136.html
В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 3,9
В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 3,9 - РИА Новости, 15.07.2023
В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 3,9
Землетрясение магнитудой 3,9 зарегистрировано в турецкой провинции Кахраманмараш, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T21:46
2023-07-15T21:46
2023-07-15T21:46
кахраманмараш
в мире
происшествия
турция
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АНКАРА, 15 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,9 зарегистрировано в турецкой провинции Кахраманмараш, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно сообщению ведомства в Twitter, подземные толчки зарегистрированы в 20:32 по местному времени (совпадает с мск) в районе Нурхак. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров.
https://ria.ru/20230713/turtsiya-1883984875.html
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кахраманмараш, в мире, происшествия, турция
Кахраманмараш, В мире, Происшествия, Турция
В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 3,9
В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 3,9