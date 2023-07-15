https://ria.ru/20230715/zemletryasenie-1884408136.html

В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 3,9

В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 3,9 - РИА Новости, 15.07.2023

В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 3,9

Землетрясение магнитудой 3,9 зарегистрировано в турецкой провинции Кахраманмараш, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T21:46

2023-07-15T21:46

2023-07-15T21:46

кахраманмараш

в мире

происшествия

турция

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АНКАРА, 15 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,9 зарегистрировано в турецкой провинции Кахраманмараш, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно сообщению ведомства в Twitter, подземные толчки зарегистрированы в 20:32 по местному времени (совпадает с мск) в районе Нурхак. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров.

https://ria.ru/20230713/turtsiya-1883984875.html

кахраманмараш

турция

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кахраманмараш, в мире, происшествия, турция