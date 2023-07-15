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Не послушал Путина: в США рассказали о страшной ошибке Зеленского - РИА Новости, 15.07.2023
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22:13 15.07.2023 (обновлено: 22:17 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/zelenskiy-1884409469.html
Не послушал Путина: в США рассказали о страшной ошибке Зеленского
Не послушал Путина: в США рассказали о страшной ошибке Зеленского - РИА Новости, 15.07.2023
Не послушал Путина: в США рассказали о страшной ошибке Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский уничтожил свою страну, поскольку пошел на поводу у Запада и не стал следовать совету Владимира Путина выполнить Минские... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T22:13
2023-07-15T22:17
политика
украина
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афганистан
владимир путин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уничтожил свою страну, поскольку пошел на поводу у Запада и не стал следовать совету Владимира Путина выполнить Минские соглашения, заявил американский правозащитник Аджаму Барака.&quot;Уход США из Афганистана должен был стать уроком для Зеленского. Соединенные Штаты воспользовались его неопытностью и убедили его правительство отказаться от Минских соглашений и начать войну. И теперь, спустя десятки тысяч смертей, Украину бросают. Какой цинизм&quot;, — написал он в Twitter.На Западе неоднократно заявляли, что минские договоренности, призванные урегулировать конфликт на Украине мирным путем, рассматривались Вашингтоном, Брюсселем и Киевом как способ выиграть время для подготовки ВСУ к войне с Россией. Об этом сказала бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Экс-президент Франции Франсуа Олланд поддержал утверждение немецкого политика.Российский лидер Владимир Путин впоследствии признался, что эти высказывания стали для него неожиданными, поскольку он рассчитывал на искреннее стремление европейских стран укрепить мир и избежать военного столкновения на Украине.
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политика, украина, сша, афганистан, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия, донбасс
Политика, Украина, США, Афганистан, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Россия, Донбасс
Не послушал Путина: в США рассказали о страшной ошибке Зеленского

Американский правозащитник Барака: Зеленский пошел на поводу у Запада и уничтожил Украину

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уничтожил свою страну, поскольку пошел на поводу у Запада и не стал следовать совету Владимира Путина выполнить Минские соглашения, заявил американский правозащитник Аджаму Барака.
«

"Уход США из Афганистана должен был стать уроком для Зеленского. Соединенные Штаты воспользовались его неопытностью и убедили его правительство отказаться от Минских соглашений и начать войну. И теперь, спустя десятки тысяч смертей, Украину бросают. Какой цинизм", — написал он в Twitter.

На Западе неоднократно заявляли, что минские договоренности, призванные урегулировать конфликт на Украине мирным путем, рассматривались Вашингтоном, Брюсселем и Киевом как способ выиграть время для подготовки ВСУ к войне с Россией. Об этом сказала бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Экс-президент Франции Франсуа Олланд поддержал утверждение немецкого политика.
Российский лидер Владимир Путин впоследствии признался, что эти высказывания стали для него неожиданными, поскольку он рассчитывал на искреннее стремление европейских стран укрепить мир и избежать военного столкновения на Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
"Неизбежно". Британский маршал сообщил Зеленскому о приближающемся конце
Вчера, 16:53
 
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