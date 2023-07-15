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Не послушал Путина: в США рассказали о страшной ошибке Зеленского
Не послушал Путина: в США рассказали о страшной ошибке Зеленского - РИА Новости, 15.07.2023
Не послушал Путина: в США рассказали о страшной ошибке Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский уничтожил свою страну, поскольку пошел на поводу у Запада и не стал следовать совету Владимира Путина выполнить Минские... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T22:13
2023-07-15T22:13
2023-07-15T22:17
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уничтожил свою страну, поскольку пошел на поводу у Запада и не стал следовать совету Владимира Путина выполнить Минские соглашения, заявил американский правозащитник Аджаму Барака."Уход США из Афганистана должен был стать уроком для Зеленского. Соединенные Штаты воспользовались его неопытностью и убедили его правительство отказаться от Минских соглашений и начать войну. И теперь, спустя десятки тысяч смертей, Украину бросают. Какой цинизм", — написал он в Twitter.На Западе неоднократно заявляли, что минские договоренности, призванные урегулировать конфликт на Украине мирным путем, рассматривались Вашингтоном, Брюсселем и Киевом как способ выиграть время для подготовки ВСУ к войне с Россией. Об этом сказала бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Экс-президент Франции Франсуа Олланд поддержал утверждение немецкого политика.Российский лидер Владимир Путин впоследствии признался, что эти высказывания стали для него неожиданными, поскольку он рассчитывал на искреннее стремление европейских стран укрепить мир и избежать военного столкновения на Украине.
https://ria.ru/20230715/ukraina-1884381250.html
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Политика, Украина, США, Афганистан, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Россия, Донбасс
Не послушал Путина: в США рассказали о страшной ошибке Зеленского
Американский правозащитник Барака: Зеленский пошел на поводу у Запада и уничтожил Украину