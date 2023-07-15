https://ria.ru/20230715/zelenskiy-1884409469.html

Не послушал Путина: в США рассказали о страшной ошибке Зеленского

Не послушал Путина: в США рассказали о страшной ошибке Зеленского - РИА Новости, 15.07.2023

Не послушал Путина: в США рассказали о страшной ошибке Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский уничтожил свою страну, поскольку пошел на поводу у Запада и не стал следовать совету Владимира Путина выполнить Минские... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T22:13

2023-07-15T22:13

2023-07-15T22:17

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уничтожил свою страну, поскольку пошел на поводу у Запада и не стал следовать совету Владимира Путина выполнить Минские соглашения, заявил американский правозащитник Аджаму Барака."Уход США из Афганистана должен был стать уроком для Зеленского. Соединенные Штаты воспользовались его неопытностью и убедили его правительство отказаться от Минских соглашений и начать войну. И теперь, спустя десятки тысяч смертей, Украину бросают. Какой цинизм", — написал он в Twitter.На Западе неоднократно заявляли, что минские договоренности, призванные урегулировать конфликт на Украине мирным путем, рассматривались Вашингтоном, Брюсселем и Киевом как способ выиграть время для подготовки ВСУ к войне с Россией. Об этом сказала бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Экс-президент Франции Франсуа Олланд поддержал утверждение немецкого политика.Российский лидер Владимир Путин впоследствии признался, что эти высказывания стали для него неожиданными, поскольку он рассчитывал на искреннее стремление европейских стран укрепить мир и избежать военного столкновения на Украине.

https://ria.ru/20230715/ukraina-1884381250.html

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политика, украина, сша, афганистан, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия, донбасс