https://ria.ru/20230715/zapad-1884404803.html
"Мы отреагируем". Разведчик напомнил о грозном предупреждении России Западу
"Мы отреагируем". Разведчик напомнил о грозном предупреждении России Западу - РИА Новости, 15.07.2023
"Мы отреагируем". Разведчик напомнил о грозном предупреждении России Западу
Россия предупредила об ответе на поставки ВСУ истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T21:08
2023-07-15T21:08
2023-07-15T21:29
политика
россия
сша
украина
скотт риттер
сергей лавров
вооруженные силы украины
f-16
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881380663_0:242:3072:1970_1920x0_80_0_0_3a1c4d71f355f3f31548a488271f444d.jpg
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Россия предупредила об ответе на поставки ВСУ истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу The Geopolitics In Conflict Show."Если вы дадите F-16 Украине, каждый раз, когда он будет отрываться от земли, Россия будет считать, что у него есть ядерный потенциал, и отреагирует как следует. Не делайте этого", — сказал офицер.Ранее глава МИД Сергей Лавров отметил, что Вашингтон и его натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Москвой, пытаясь поставить Киеву американские истребители F-16. Как уточнил министр, Россия проинформировала США, Британию и Францию, что не будет игнорировать способность этих самолетов нести ядерное оружие.
https://ria.ru/20230715/koshmar-1884400704.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881380663_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e020772fa8841a43e525a3a5c754a907.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, сша, украина, скотт риттер, сергей лавров, вооруженные силы украины, f-16
Политика, Россия, США, Украина, Скотт Риттер, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, F-16
"Мы отреагируем". Разведчик напомнил о грозном предупреждении России Западу
Риттер: Россия жестко отреагирует на поставки ВСУ F-16, несущих возможную ядерную угрозу