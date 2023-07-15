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"Мы отреагируем". Разведчик напомнил о грозном предупреждении России Западу - РИА Новости, 15.07.2023
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21:08 15.07.2023 (обновлено: 21:29 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/zapad-1884404803.html
"Мы отреагируем". Разведчик напомнил о грозном предупреждении России Западу
"Мы отреагируем". Разведчик напомнил о грозном предупреждении России Западу - РИА Новости, 15.07.2023
"Мы отреагируем". Разведчик напомнил о грозном предупреждении России Западу
Россия предупредила об ответе на поставки ВСУ истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T21:08
2023-07-15T21:29
политика
россия
сша
украина
скотт риттер
сергей лавров
вооруженные силы украины
f-16
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Россия предупредила об ответе на поставки ВСУ истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу The Geopolitics In Conflict Show.&quot;Если вы дадите F-16 Украине, каждый раз, когда он будет отрываться от земли, Россия будет считать, что у него есть ядерный потенциал, и отреагирует как следует. Не делайте этого&quot;, — сказал офицер.Ранее глава МИД Сергей Лавров отметил, что Вашингтон и его натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Москвой, пытаясь поставить Киеву американские истребители F-16. Как уточнил министр, Россия проинформировала США, Британию и Францию, что не будет игнорировать способность этих самолетов нести ядерное оружие.
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политика, россия, сша, украина, скотт риттер, сергей лавров, вооруженные силы украины, f-16
Политика, Россия, США, Украина, Скотт Риттер, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, F-16
"Мы отреагируем". Разведчик напомнил о грозном предупреждении России Западу

Риттер: Россия жестко отреагирует на поставки ВСУ F-16, несущих возможную ядерную угрозу

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Россия предупредила об ответе на поставки ВСУ истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу The Geopolitics In Conflict Show.
«

"Если вы дадите F-16 Украине, каждый раз, когда он будет отрываться от земли, Россия будет считать, что у него есть ядерный потенциал, и отреагирует как следует. Не делайте этого", — сказал офицер.

Ранее глава МИД Сергей Лавров отметил, что Вашингтон и его натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Москвой, пытаясь поставить Киеву американские истребители F-16. Как уточнил министр, Россия проинформировала США, Британию и Францию, что не будет игнорировать способность этих самолетов нести ядерное оружие.
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ПолитикаРоссияСШАУкраинаСкотт РиттерСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныF-16
 
 
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