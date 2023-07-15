https://ria.ru/20230715/zapad-1884404803.html

"Мы отреагируем". Разведчик напомнил о грозном предупреждении России Западу

"Мы отреагируем". Разведчик напомнил о грозном предупреждении России Западу - РИА Новости, 15.07.2023

"Мы отреагируем". Разведчик напомнил о грозном предупреждении России Западу

Россия предупредила об ответе на поставки ВСУ истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T21:08

2023-07-15T21:08

2023-07-15T21:29

политика

россия

сша

украина

скотт риттер

сергей лавров

вооруженные силы украины

f-16

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Россия предупредила об ответе на поставки ВСУ истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу The Geopolitics In Conflict Show."Если вы дадите F-16 Украине, каждый раз, когда он будет отрываться от земли, Россия будет считать, что у него есть ядерный потенциал, и отреагирует как следует. Не делайте этого", — сказал офицер.Ранее глава МИД Сергей Лавров отметил, что Вашингтон и его натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Москвой, пытаясь поставить Киеву американские истребители F-16. Как уточнил министр, Россия проинформировала США, Британию и Францию, что не будет игнорировать способность этих самолетов нести ядерное оружие.

https://ria.ru/20230715/koshmar-1884400704.html

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политика, россия, сша, украина, скотт риттер, сергей лавров, вооруженные силы украины, f-16