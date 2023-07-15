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Новая компания Маска будет использовать сообщения в Twitter для обучения ИИ - РИА Новости, 15.07.2023
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04:46 15.07.2023
https://ria.ru/20230715/xai-1884322173.html
Новая компания Маска будет использовать сообщения в Twitter для обучения ИИ
Новая компания Маска будет использовать сообщения в Twitter для обучения ИИ - РИА Новости, 15.07.2023
Новая компания Маска будет использовать сообщения в Twitter для обучения ИИ
Новая компания американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска xAI будет использовать сообщения в Twitter для обучения моделей искусственного... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T04:46
2023-07-15T04:46
илон маск
tesla motors
в мире
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Новая компания американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска xAI будет использовать сообщения в Twitter для обучения моделей искусственного интеллекта. Ранее Маск сообщил о создании новой компании под названием xAI, которая будет заниматься разработкой искусственного интеллекта (ИИ). "Думаю, мы также будем использовать для обучения публичные твиты, разумеется, ничего частного, как это делают практически все остальные", - отметил он в рамках мероприятия Twitter Spaces, которое транслировалось в принадлежащей Маску соцсети. По словам предпринимателя, его план заключается в создании "хорошего" общего искусственного интеллекта (AGI), целью которого будет понимание вселенной. Он также пообещал, что языковой искусственный интеллект xAI не будет "политически корректным". Маск добавил, что компания будет сотрудничать и с Tesla, но в рамках "рыночных сделок", поскольку Tesla - это корпорация со своими инвесторами.
https://ria.ru/20230714/tele2-1884104634.html
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илон маск, tesla motors, в мире
Илон Маск, Tesla motors, В мире
Новая компания Маска будет использовать сообщения в Twitter для обучения ИИ

Новая компания Маска xAI будет использовать сообщения в Twitter для обучения моделей ИИ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкTwitter
Twitter - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Twitter. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Новая компания американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска xAI будет использовать сообщения в Twitter для обучения моделей искусственного интеллекта.
Ранее Маск сообщил о создании новой компании под названием xAI, которая будет заниматься разработкой искусственного интеллекта (ИИ).
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"Думаю, мы также будем использовать для обучения публичные твиты, разумеется, ничего частного, как это делают практически все остальные", - отметил он в рамках мероприятия Twitter Spaces, которое транслировалось в принадлежащей Маску соцсети.
По словам предпринимателя, его план заключается в создании "хорошего" общего искусственного интеллекта (AGI), целью которого будет понимание вселенной. Он также пообещал, что языковой искусственный интеллект xAI не будет "политически корректным".
Маск добавил, что компания будет сотрудничать и с Tesla, но в рамках "рыночных сделок", поскольку Tesla - это корпорация со своими инвесторами.
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