https://ria.ru/20230715/xai-1884322173.html

Новая компания Маска будет использовать сообщения в Twitter для обучения ИИ

Новая компания Маска будет использовать сообщения в Twitter для обучения ИИ - РИА Новости, 15.07.2023

Новая компания Маска будет использовать сообщения в Twitter для обучения ИИ

Новая компания американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска xAI будет использовать сообщения в Twitter для обучения моделей искусственного... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T04:46

2023-07-15T04:46

2023-07-15T04:46

илон маск

tesla motors

в мире

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Новая компания американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска xAI будет использовать сообщения в Twitter для обучения моделей искусственного интеллекта. Ранее Маск сообщил о создании новой компании под названием xAI, которая будет заниматься разработкой искусственного интеллекта (ИИ). "Думаю, мы также будем использовать для обучения публичные твиты, разумеется, ничего частного, как это делают практически все остальные", - отметил он в рамках мероприятия Twitter Spaces, которое транслировалось в принадлежащей Маску соцсети. По словам предпринимателя, его план заключается в создании "хорошего" общего искусственного интеллекта (AGI), целью которого будет понимание вселенной. Он также пообещал, что языковой искусственный интеллект xAI не будет "политически корректным". Маск добавил, что компания будет сотрудничать и с Tesla, но в рамках "рыночных сделок", поскольку Tesla - это корпорация со своими инвесторами.

https://ria.ru/20230714/tele2-1884104634.html

https://ria.ru/20230708/kontrol-1882924002.html

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илон маск, tesla motors, в мире