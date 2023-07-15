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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах - РИА Новости, 15.07.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах

Звуки взрывов были слышны в Сумах, сообщило украинское издание "Суспильне" (Общественное) в своем телеграм-канале. РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T23:33

2023-07-15T23:33

2023-07-15T23:33

специальная военная операция на украине

сумская область

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украина

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Звуки взрывов были слышны в Сумах, сообщило украинское издание "Суспильне" (Общественное) в своем телеграм-канале. "В Сумах были слышны звуки взрывов, сообщили наши корреспонденты", - сообщило издание. "Клименко тайм" также сообщает о "сильном взрыве в Сумах". Воздушная тревога в Сумской области объявлена не была.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сумская область

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сумская область, в мире, украина