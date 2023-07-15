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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах - РИА Новости, 15.07.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
Звуки взрывов были слышны в Сумах, сообщило украинское издание "Суспильне" (Общественное) в своем телеграм-канале. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T23:33
2023-07-15T23:33
2023-07-15T23:33
специальная военная операция на украине
сумская область
в мире
украина
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Звуки взрывов были слышны в Сумах, сообщило украинское издание "Суспильне" (Общественное) в своем телеграм-канале. "В Сумах были слышны звуки взрывов, сообщили наши корреспонденты", - сообщило издание. "Клименко тайм" также сообщает о "сильном взрыве в Сумах". Воздушная тревога в Сумской области объявлена не была.
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сумская область, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, В мире, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
Украинское издание "Суспильне" сообщило о взрывах в Сумах