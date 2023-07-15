https://ria.ru/20230715/voennye-1884350259.html
Киев не эвакуирует раненых с позиций, рассказал украинский пленный
Киев не эвакуирует раненых с позиций, рассказал украинский пленный - РИА Новости, 15.07.2023
Киев не эвакуирует раненых с позиций, рассказал украинский пленный
Украинский пленный сообщил, что ВСУ не эвакуирует раненых с позиций, тяжело раненые военнослужащие умирают в подвалах под Берховкой на артемовском участке... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T12:09
2023-07-15T12:09
2023-07-15T12:09
специальная военная операция на украине
киев
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 15 июл - РИА Новости. Украинский пленный сообщил, что ВСУ не эвакуирует раненых с позиций, тяжело раненые военнослужащие умирают в подвалах под Берховкой на артемовском участке фронта в Донецкой Народной Республике. "Помню вспышку перед собой, из головы потекла кровь, после чего спустился в подвал, который сами нашли, со мной было пять человек. Мы начали вызывать эвакуацию, нам сказали ждать", - рассказал РИА Новости пленный. По его словам, пока он находился в подвале скончались два человека, он же, из-за полученного ранения, вынужден был покинуть подвал и искать помощи сам. "Мы ни разу не были в бою, нас кинули без офицеров. Я не знаю, что это за война, для чего она нужна, что они хотят. В мирной жизни я был механизатор, а здесь - пехотинец", - добавил он.
https://ria.ru/20230715/goroda-1884343003.html
киев
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Киев не эвакуирует раненых с позиций, рассказал украинский пленный
Украинский пленный: раненные бойцы ВСУ умирают в подвалах из-за отсутствия эвакуации
ЛУГАНСК, 15 июл - РИА Новости. Украинский пленный сообщил, что ВСУ не эвакуирует раненых с позиций, тяжело раненые военнослужащие умирают в подвалах под Берховкой на артемовском участке фронта в Донецкой Народной Республике.
"Помню вспышку перед собой, из головы потекла кровь, после чего спустился в подвал, который сами нашли, со мной было пять человек. Мы начали вызывать эвакуацию, нам сказали ждать", - рассказал РИА Новости пленный.
По его словам, пока он находился в подвале скончались два человека, он же, из-за полученного ранения, вынужден был покинуть подвал и искать помощи сам.
"Мы ни разу не были в бою, нас кинули без офицеров. Я не знаю, что это за война, для чего она нужна, что они хотят. В мирной жизни я был механизатор, а здесь - пехотинец", - добавил он.
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