https://ria.ru/20230715/voennye-1884350259.html

Киев не эвакуирует раненых с позиций, рассказал украинский пленный

Киев не эвакуирует раненых с позиций, рассказал украинский пленный - РИА Новости, 15.07.2023

Киев не эвакуирует раненых с позиций, рассказал украинский пленный

Украинский пленный сообщил, что ВСУ не эвакуирует раненых с позиций, тяжело раненые военнослужащие умирают в подвалах под Берховкой на артемовском участке... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T12:09

2023-07-15T12:09

2023-07-15T12:09

специальная военная операция на украине

киев

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 15 июл - РИА Новости. Украинский пленный сообщил, что ВСУ не эвакуирует раненых с позиций, тяжело раненые военнослужащие умирают в подвалах под Берховкой на артемовском участке фронта в Донецкой Народной Республике. "Помню вспышку перед собой, из головы потекла кровь, после чего спустился в подвал, который сами нашли, со мной было пять человек. Мы начали вызывать эвакуацию, нам сказали ждать", - рассказал РИА Новости пленный. По его словам, пока он находился в подвале скончались два человека, он же, из-за полученного ранения, вынужден был покинуть подвал и искать помощи сам. "Мы ни разу не были в бою, нас кинули без офицеров. Я не знаю, что это за война, для чего она нужна, что они хотят. В мирной жизни я был механизатор, а здесь - пехотинец", - добавил он.

https://ria.ru/20230715/goroda-1884343003.html

киев

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киев, донецкая народная республика, вооруженные силы украины