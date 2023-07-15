https://ria.ru/20230715/vertoletonostsy-1884320345.html

"Ак Барс" рассказал о строительстве двух первых российских вертолетоносцев

"Ак Барс" рассказал о строительстве двух первых российских вертолетоносцев - РИА Новости, 15.07.2023

"Ак Барс" рассказал о строительстве двух первых российских вертолетоносцев

Строительство двух первых российских вертолетоносцев-УДК (универсальных десантных кораблей) "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" идет в соответствии с... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T03:05

2023-07-15T03:05

2023-07-15T11:28

ренат мистахов

париж

москва

безопасность

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Строительство двух первых российских вертолетоносцев-УДК (универсальных десантных кораблей) "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" идет в соответствии с утвержденными графиками согласно контрактным срокам, сообщил РИА Новости гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов. Первые два российских универсальных десантных корабля "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" проекта 23900 водоизмещением порядка 40 тысяч тонн заложили в 2020 году на керченском судостроительном заводе "Залив" (входит в "Ак Барс"). Согласно ранее озвученным планам, первый УДК "Иван Рогов" должен быть сдан заказчику в 2028 году. "Строительство кораблей ведется в соответствии с утвержденными графиками согласно контрактным срокам", — сообщил Мистахов. УДК проекта 23900 начали строить после отказа Парижа поставить Москве вертолетоносцы типа "Мистраль". На российских УДК смогут базироваться порядка 16 различных вертолетов и беспилотники. Внутри предусмотрена транспортировка усиленного батальона морской пехоты с техникой. В корме располагается док-камера для десантных катеров. Также сообщалось, что российские УДК смогут действовать в Арктической зоне и будут способны трансформироваться в госпитальные суда.

https://ria.ru/20191205/1561958164.html

париж

москва

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ренат мистахов, париж, москва, безопасность