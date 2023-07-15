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"Ак Барс" рассказал о строительстве двух первых российских вертолетоносцев - РИА Новости, 15.07.2023
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03:05 15.07.2023 (обновлено: 11:28 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/vertoletonostsy-1884320345.html
"Ак Барс" рассказал о строительстве двух первых российских вертолетоносцев
"Ак Барс" рассказал о строительстве двух первых российских вертолетоносцев - РИА Новости, 15.07.2023
"Ак Барс" рассказал о строительстве двух первых российских вертолетоносцев
Строительство двух первых российских вертолетоносцев-УДК (универсальных десантных кораблей) "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" идет в соответствии с... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T03:05
2023-07-15T11:28
ренат мистахов
париж
москва
безопасность
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Строительство двух первых российских вертолетоносцев-УДК (универсальных десантных кораблей) "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" идет в соответствии с утвержденными графиками согласно контрактным срокам, сообщил РИА Новости гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов. Первые два российских универсальных десантных корабля "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" проекта 23900 водоизмещением порядка 40 тысяч тонн заложили в 2020 году на керченском судостроительном заводе "Залив" (входит в "Ак Барс"). Согласно ранее озвученным планам, первый УДК "Иван Рогов" должен быть сдан заказчику в 2028 году. "Строительство кораблей ведется в соответствии с утвержденными графиками согласно контрактным срокам", — сообщил Мистахов. УДК проекта 23900 начали строить после отказа Парижа поставить Москве вертолетоносцы типа "Мистраль". На российских УДК смогут базироваться порядка 16 различных вертолетов и беспилотники. Внутри предусмотрена транспортировка усиленного батальона морской пехоты с техникой. В корме располагается док-камера для десантных катеров. Также сообщалось, что российские УДК смогут действовать в Арктической зоне и будут способны трансформироваться в госпитальные суда.
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ренат мистахов, париж, москва, безопасность
Ренат Мистахов, Париж, Москва, Безопасность
"Ак Барс" рассказал о строительстве двух первых российских вертолетоносцев

Глава "Ак Барса" Мистахов: создание двух первых российских вертолетоносцев идет по графику

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВертолет огневой поддержки Ка-52 "Аллигатор" в Приморском крае
Вертолет огневой поддержки Ка-52 Аллигатор в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Вертолет огневой поддержки Ка-52 "Аллигатор" в Приморском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Строительство двух первых российских вертолетоносцев-УДК (универсальных десантных кораблей) "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" идет в соответствии с утвержденными графиками согласно контрактным срокам, сообщил РИА Новости гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.
Первые два российских универсальных десантных корабля "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" проекта 23900 водоизмещением порядка 40 тысяч тонн заложили в 2020 году на керченском судостроительном заводе "Залив" (входит в "Ак Барс"). Согласно ранее озвученным планам, первый УДК "Иван Рогов" должен быть сдан заказчику в 2028 году.
"Строительство кораблей ведется в соответствии с утвержденными графиками согласно контрактным срокам", — сообщил Мистахов.
УДК проекта 23900 начали строить после отказа Парижа поставить Москве вертолетоносцы типа "Мистраль". На российских УДК смогут базироваться порядка 16 различных вертолетов и беспилотники. Внутри предусмотрена транспортировка усиленного батальона морской пехоты с техникой. В корме располагается док-камера для десантных катеров. Также сообщалось, что российские УДК смогут действовать в Арктической зоне и будут способны трансформироваться в госпитальные суда.
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