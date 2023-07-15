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Митрополит УПЦ прокомментировал решение горсовета Запорожья
Митрополит УПЦ прокомментировал решение горсовета Запорожья - РИА Новости, 15.07.2023
Митрополит УПЦ прокомментировал решение горсовета Запорожья
Украинские депутаты, проголосовавшие за прекращение отношений с УПЦ (на подконтрольной Киеву территории Запорожской области), отлучили себя от Церкви, заявил... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T22:07
2023-07-15T22:07
2023-07-15T22:33
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украинская православная церковь
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Украинские депутаты, проголосовавшие за прекращение отношений с УПЦ (на подконтрольной Киеву территории Запорожской области), отлучили себя от Церкви, заявил митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) в своем телеграм-канале. Ранее горсовет подконтрольного украинским властям города Запорожье принял решение разорвать все связи с канонической Украинской православной церковью. По его словам, Бог наказал проголосовавших депутатов тем, что лишил их рассудка. "Депутаты, проголосовавшие за это решение, самостоятельно отлучили себя от Церкви, прокляли не только себя, но и весь свой род… Перед выборами кандидаты в "слуги народа" давали вам "иудины лобзания", клянча голоса, согласно сообщениям СМИ, лишь ради доступа к разворовыванию городского бюджета, который формируется за счет ваших отчислений, а значит, ради собственного обогащения за счёт вас", - написал митрополит Лука.
https://ria.ru/20230715/mitropolit-1884389843.html
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в мире, киев, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, запорожская область, запорожье
В мире, Киев, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Запорожская область, Запорожье
Митрополит УПЦ прокомментировал решение горсовета Запорожья
Митрополит Лука прокомментировал решение горсовета Запорожья о прекращении отношений с УПЦ