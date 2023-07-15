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СМИ: министр обороны Британии рассматривает возможность покинуть пост
СМИ: министр обороны Британии рассматривает возможность покинуть пост - РИА Новости, 15.07.2023
СМИ: министр обороны Британии рассматривает возможность покинуть пост
Министр обороны Британии Бен Уоллес рассматривает возможность покинуть должность в ходе планирующихся на осень перестановок в кабмине, сообщает газета Times. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T00:36
2023-07-15T00:36
2023-07-15T05:23
великобритания
бен уоллес
в мире
джон гленн
том тугендхат
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Министр обороны Британии Бен Уоллес рассматривает возможность покинуть должность в ходе планирующихся на осень перестановок в кабмине, сообщает газета Times."Бен Уоллес рассматривает возможность покинуть правительство в ходе осенних перестановок после четырех лет пребывания на посту министра обороны", - говорится в сообщении издания. По информации газеты, министр может в целом уйти из политики.Отмечается, что следующим главой минобороны могут стать замглавы минфина по экономическим вопросам Джон Глен, замглавы МВД по вопросам безопасности Том Тугендхат или замглавы МИД по вопросам Индо-Тихоокеанского региона Энн-Мари Тревельян.При этом, согласно газете, Уоллес, несмотря на возможный уход в отставку, до сих пор поддерживает Сунака и кабмин.
https://ria.ru/20230704/nato-1882153687.html
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великобритания, бен уоллес, в мире, джон гленн, том тугендхат
Великобритания, Бен Уоллес, В мире, Джон Гленн, Том Тугендхат
СМИ: министр обороны Британии рассматривает возможность покинуть пост
Times: Бен Уоллес рассматривает возможность осенью покинуть пост