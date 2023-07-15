Рейтинг@Mail.ru
СМИ: министр обороны Британии рассматривает возможность покинуть пост - РИА Новости, 15.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:36 15.07.2023 (обновлено: 05:23 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/uolles-1884314302.html
СМИ: министр обороны Британии рассматривает возможность покинуть пост
СМИ: министр обороны Британии рассматривает возможность покинуть пост - РИА Новости, 15.07.2023
СМИ: министр обороны Британии рассматривает возможность покинуть пост
Министр обороны Британии Бен Уоллес рассматривает возможность покинуть должность в ходе планирующихся на осень перестановок в кабмине, сообщает газета Times. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T00:36
2023-07-15T05:23
великобритания
бен уоллес
в мире
джон гленн
том тугендхат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853948412_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_061a19079c116d08b017a646474e73b9.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Министр обороны Британии Бен Уоллес рассматривает возможность покинуть должность в ходе планирующихся на осень перестановок в кабмине, сообщает газета Times."Бен Уоллес рассматривает возможность покинуть правительство в ходе осенних перестановок после четырех лет пребывания на посту министра обороны", - говорится в сообщении издания. По информации газеты, министр может в целом уйти из политики.Отмечается, что следующим главой минобороны могут стать замглавы минфина по экономическим вопросам Джон Глен, замглавы МВД по вопросам безопасности Том Тугендхат или замглавы МИД по вопросам Индо-Тихоокеанского региона Энн-Мари Тревельян.При этом, согласно газете, Уоллес, несмотря на возможный уход в отставку, до сих пор поддерживает Сунака и кабмин.
https://ria.ru/20230704/nato-1882153687.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853948412_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3e96c090bac3291f91bde39899b3057c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великобритания, бен уоллес, в мире, джон гленн, том тугендхат
Великобритания, Бен Уоллес, В мире, Джон Гленн, Том Тугендхат
СМИ: министр обороны Британии рассматривает возможность покинуть пост

Times: Бен Уоллес рассматривает возможность осенью покинуть пост

© AP Photo / Andrew MedichiniМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© AP Photo / Andrew Medichini
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Министр обороны Британии Бен Уоллес рассматривает возможность покинуть должность в ходе планирующихся на осень перестановок в кабмине, сообщает газета Times.
«
"Бен Уоллес рассматривает возможность покинуть правительство в ходе осенних перестановок после четырех лет пребывания на посту министра обороны", - говорится в сообщении издания. По информации газеты, министр может в целом уйти из политики.
Отмечается, что следующим главой минобороны могут стать замглавы минфина по экономическим вопросам Джон Глен, замглавы МВД по вопросам безопасности Том Тугендхат или замглавы МИД по вопросам Индо-Тихоокеанского региона Энн-Мари Тревельян.
При этом, согласно газете, Уоллес, несмотря на возможный уход в отставку, до сих пор поддерживает Сунака и кабмин.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Премьер Британии настроен на продолжение сотрудничества со Столтенбергом
4 июля, 14:37
 
ВеликобританияБен УоллесВ миреДжон ГленнТом Тугендхат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала