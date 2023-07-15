https://ria.ru/20230715/uolles-1884314302.html

СМИ: министр обороны Британии рассматривает возможность покинуть пост

СМИ: министр обороны Британии рассматривает возможность покинуть пост - РИА Новости, 15.07.2023

СМИ: министр обороны Британии рассматривает возможность покинуть пост

Министр обороны Британии Бен Уоллес рассматривает возможность покинуть должность в ходе планирующихся на осень перестановок в кабмине, сообщает газета Times. РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T00:36

2023-07-15T00:36

2023-07-15T05:23

великобритания

бен уоллес

в мире

джон гленн

том тугендхат

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Министр обороны Британии Бен Уоллес рассматривает возможность покинуть должность в ходе планирующихся на осень перестановок в кабмине, сообщает газета Times."Бен Уоллес рассматривает возможность покинуть правительство в ходе осенних перестановок после четырех лет пребывания на посту министра обороны", - говорится в сообщении издания. По информации газеты, министр может в целом уйти из политики.Отмечается, что следующим главой минобороны могут стать замглавы минфина по экономическим вопросам Джон Глен, замглавы МВД по вопросам безопасности Том Тугендхат или замглавы МИД по вопросам Индо-Тихоокеанского региона Энн-Мари Тревельян.При этом, согласно газете, Уоллес, несмотря на возможный уход в отставку, до сих пор поддерживает Сунака и кабмин.

https://ria.ru/20230704/nato-1882153687.html

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великобритания, бен уоллес, в мире, джон гленн, том тугендхат