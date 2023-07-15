https://ria.ru/20230715/ukraina-1884362020.html
Киев потерял до 20 солдат на Купянском направлении
Киев потерял до 20 солдат на Купянском направлении - РИА Новости, 15.07.2023
Киев потерял до 20 солдат на Купянском направлении
Украинские военные потеряли до 20 солдат на купянском направлении в результате поражения, нанесенного российскими военнослужащими в районе трех населенных... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T14:00
2023-07-15T14:00
2023-07-15T14:00
специальная военная операция на украине
россия
киев
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Украинские военные потеряли до 20 солдат на купянском направлении в результате поражения, нанесенного российскими военнослужащими в районе трех населенных пунктов Харьковской области, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Красное Первое, Новомлынск и Молчаново Харьковской области", - говорится в сообщении. "Потери противника составили до 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица "Д-20", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - уточнили в МО РФ.
https://ria.ru/20230715/goroda-1884343003.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, киев, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Киев потерял до 20 солдат на Купянском направлении
Минобороны: украинские ВС потеряли до 20 солдат на Купянском направлении