https://ria.ru/20230715/ukraina-1884362020.html

Киев потерял до 20 солдат на Купянском направлении

Киев потерял до 20 солдат на Купянском направлении - РИА Новости, 15.07.2023

Киев потерял до 20 солдат на Купянском направлении

Украинские военные потеряли до 20 солдат на купянском направлении в результате поражения, нанесенного российскими военнослужащими в районе трех населенных... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T14:00

2023-07-15T14:00

2023-07-15T14:00

специальная военная операция на украине

россия

киев

харьковская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Украинские военные потеряли до 20 солдат на купянском направлении в результате поражения, нанесенного российскими военнослужащими в районе трех населенных пунктов Харьковской области, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Красное Первое, Новомлынск и Молчаново Харьковской области", - говорится в сообщении. "Потери противника составили до 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица "Д-20", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - уточнили в МО РФ.

https://ria.ru/20230715/goroda-1884343003.html

россия

киев

харьковская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, киев, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность