https://ria.ru/20230715/ucheniya-1884328642.html

В Японском море пройдут российско-китайские военные учения

В Японском море пройдут российско-китайские военные учения - РИА Новости, 15.07.2023

В Японском море пройдут российско-китайские военные учения

Вооруженные силы России в ближайшее время примут участие в организованных Китаем военных учениях "Север. Взаимодействие-2023" в Японском море, сообщило... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T08:04

2023-07-15T08:04

2023-07-15T08:31

в мире

японское море

россия

китай

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ПЕКИН, 15 июл — РИА Новости. Вооруженные силы России в ближайшее время примут участие в организованных Китаем военных учениях "Север. Взаимодействие-2023" в Японском море, сообщило Министерство обороны КНР."В соответствии с годовым планом сотрудничества между Вооруженными силами России и Китая, российская армия в ближайшее время направит военно-морской флот и военно-воздушные силы для участия в учениях "Север. Взаимодействие-2023", организованных Северной зоной боевого командования Народно-освободительной армии Китая в центральной части Японского моря", — уточнили в китайском оборонном ведомстве.Как уточнило министерство, темой учений станет "поддержание безопасности стратегических морских путей", а цель маневров — повышение уровня стратегического взаимодействия между китайскими и российскими вооруженными силами, укрепление способности совместно поддерживать региональный мир и стабильность, а также реагировать на различные вызовы в сфере безопасности.Центральное телевидение Китая, в свою очередь, сообщило, что сегодня утром из порта города Циндао восточной провинции Шаньдун к месту проведения учений вышел отряд из пяти кораблей ВМС НОАК, в состав которого вошли эсминцы "Цицикар" и "Гуйян", фрегаты "Жичжао" и "Цзаочжуан", а также судно снабжения "Тайху".Россия и Китай регулярно проводят совместные учения.В середине марта обе стороны объявили об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Как подчеркнули в китайском Минобороны, НОАК готова вместе с российской армией прилагать усилия для дальнейшего укрепления стратегической координации и коммуникации, совместно поддерживать региональную и международную безопасность.

https://ria.ru/20230426/kitay-1867771300.html

https://ria.ru/20230703/sotrudnichestvo-1881852825.html

японское море

россия

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, японское море, россия, китай