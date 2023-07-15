https://ria.ru/20230715/ucheniya-1884328642.html
В Японском море пройдут российско-китайские военные учения
В Японском море пройдут российско-китайские военные учения - РИА Новости, 15.07.2023
В Японском море пройдут российско-китайские военные учения
Вооруженные силы России в ближайшее время примут участие в организованных Китаем военных учениях "Север. Взаимодействие-2023" в Японском море, сообщило... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T08:04
2023-07-15T08:04
2023-07-15T08:31
в мире
японское море
россия
китай
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ПЕКИН, 15 июл — РИА Новости. Вооруженные силы России в ближайшее время примут участие в организованных Китаем военных учениях "Север. Взаимодействие-2023" в Японском море, сообщило Министерство обороны КНР."В соответствии с годовым планом сотрудничества между Вооруженными силами России и Китая, российская армия в ближайшее время направит военно-морской флот и военно-воздушные силы для участия в учениях "Север. Взаимодействие-2023", организованных Северной зоной боевого командования Народно-освободительной армии Китая в центральной части Японского моря", — уточнили в китайском оборонном ведомстве.Как уточнило министерство, темой учений станет "поддержание безопасности стратегических морских путей", а цель маневров — повышение уровня стратегического взаимодействия между китайскими и российскими вооруженными силами, укрепление способности совместно поддерживать региональный мир и стабильность, а также реагировать на различные вызовы в сфере безопасности.Центральное телевидение Китая, в свою очередь, сообщило, что сегодня утром из порта города Циндао восточной провинции Шаньдун к месту проведения учений вышел отряд из пяти кораблей ВМС НОАК, в состав которого вошли эсминцы "Цицикар" и "Гуйян", фрегаты "Жичжао" и "Цзаочжуан", а также судно снабжения "Тайху".Россия и Китай регулярно проводят совместные учения.В середине марта обе стороны объявили об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Как подчеркнули в китайском Минобороны, НОАК готова вместе с российской армией прилагать усилия для дальнейшего укрепления стратегической координации и коммуникации, совместно поддерживать региональную и международную безопасность.
https://ria.ru/20230426/kitay-1867771300.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, японское море, россия, китай
В мире, Японское море, Россия, Китай
В Японском море пройдут российско-китайские военные учения
Минобороны Китая: учения с участием России пройдут в ближайшее время в Японском море
ПЕКИН, 15 июл — РИА Новости.
Вооруженные силы России в ближайшее время примут участие в организованных Китаем военных учениях "Север. Взаимодействие-2023" в Японском море, сообщило Министерство обороны КНР
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"В соответствии с годовым планом сотрудничества между Вооруженными силами России и Китая, российская армия в ближайшее время направит военно-морской флот и военно-воздушные силы для участия в учениях "Север. Взаимодействие-2023", организованных Северной зоной боевого командования Народно-освободительной армии Китая в центральной части Японского моря", — уточнили в китайском оборонном ведомстве.
Как уточнило министерство, темой учений станет "поддержание безопасности стратегических морских путей", а цель маневров — повышение уровня стратегического взаимодействия между китайскими и российскими вооруженными силами, укрепление способности совместно поддерживать региональный мир и стабильность, а также реагировать на различные вызовы в сфере безопасности.
Центральное телевидение Китая, в свою очередь, сообщило, что сегодня утром из порта города Циндао восточной провинции Шаньдун к месту проведения учений вышел отряд из пяти кораблей ВМС НОАК, в состав которого вошли эсминцы "Цицикар" и "Гуйян", фрегаты "Жичжао" и "Цзаочжуан", а также судно снабжения "Тайху".
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готова вместе с российской армией прилагать усилия для дальнейшего укрепления стратегической координации и коммуникации, совместно поддерживать региональную и международную безопасность.
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