https://ria.ru/20230715/terrorizm-1884353517.html

Киев встал на путь ядерного терроризма, заявил МИД

Киев встал на путь ядерного терроризма, заявил МИД - РИА Новости, 15.07.2023

Киев встал на путь ядерного терроризма, заявил МИД

Москва решительно осуждает планы Киева использовать террористические методы против российских АЭС, это может привести к ядерной катастрофе в Европе, заявила... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T12:38

2023-07-15T12:38

2023-07-15T12:51

специальная военная операция на украине

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

курчатов

мария захарова

курская аэс

украина

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Москва решительно осуждает планы Киева использовать террористические методы против российских АЭС, это может привести к ядерной катастрофе в Европе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя падение беспилотника в Курчатове в нескольких километрах от Курской АЭС.В пятницу губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о падении беспилотника в Курчатове, на территории которого находится Курская АЭС. По его словам, обошлось без пострадавших, критически важные объекты не повреждены."Решительно осуждаем злонамеренные планы Украины активно использовать террористические методы против российских атомных электростанций, что может привести к возникновению масштабной ядерной катастрофы в Европе", - говорится в комментарии на сайте ведомства.Как указала Захарова, вероятной целью новой украинской атаки в Курчатове была именно Курская АЭС, "что в очередной раз свидетельствует о том, что киевский режим встал на путь использования методов ядерного терроризма"."Призываем международное сообщество и руководство МАГАТЭ и ООН обратить на это самое пристальное внимание и подвергнуть жесткому осуждению безответственное поведение Киева", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20230714/ataka-1884166476.html

курчатов

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), курчатов, мария захарова, курская аэс, украина