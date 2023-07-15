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Киев встал на путь ядерного терроризма, заявил МИД - РИА Новости, 15.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:38 15.07.2023 (обновлено: 12:51 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/terrorizm-1884353517.html
Киев встал на путь ядерного терроризма, заявил МИД
Киев встал на путь ядерного терроризма, заявил МИД - РИА Новости, 15.07.2023
Киев встал на путь ядерного терроризма, заявил МИД
Москва решительно осуждает планы Киева использовать террористические методы против российских АЭС, это может привести к ядерной катастрофе в Европе, заявила... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T12:38
2023-07-15T12:51
специальная военная операция на украине
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
курчатов
мария захарова
курская аэс
украина
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Москва решительно осуждает планы Киева использовать террористические методы против российских АЭС, это может привести к ядерной катастрофе в Европе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя падение беспилотника в Курчатове в нескольких километрах от Курской АЭС.В пятницу губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о падении беспилотника в Курчатове, на территории которого находится Курская АЭС. По его словам, обошлось без пострадавших, критически важные объекты не повреждены."Решительно осуждаем злонамеренные планы Украины активно использовать террористические методы против российских атомных электростанций, что может привести к возникновению масштабной ядерной катастрофы в Европе", - говорится в комментарии на сайте ведомства.Как указала Захарова, вероятной целью новой украинской атаки в Курчатове была именно Курская АЭС, "что в очередной раз свидетельствует о том, что киевский режим встал на путь использования методов ядерного терроризма"."Призываем международное сообщество и руководство МАГАТЭ и ООН обратить на это самое пристальное внимание и подвергнуть жесткому осуждению безответственное поведение Киева", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20230714/ataka-1884166476.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), курчатов, мария захарова, курская аэс, украина
Специальная военная операция на Украине, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Курчатов, Мария Захарова, Курская АЭС, Украина
Киев встал на путь ядерного терроризма, заявил МИД

МИД: атака Украины на Курчатов говорит о том, что Киев встал на путь ядерного терроризма

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ
Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Москва решительно осуждает планы Киева использовать террористические методы против российских АЭС, это может привести к ядерной катастрофе в Европе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя падение беспилотника в Курчатове в нескольких километрах от Курской АЭС.
В пятницу губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о падении беспилотника в Курчатове, на территории которого находится Курская АЭС. По его словам, обошлось без пострадавших, критически важные объекты не повреждены.
"Решительно осуждаем злонамеренные планы Украины активно использовать террористические методы против российских атомных электростанций, что может привести к возникновению масштабной ядерной катастрофы в Европе", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
Как указала Захарова, вероятной целью новой украинской атаки в Курчатове была именно Курская АЭС, "что в очередной раз свидетельствует о том, что киевский режим встал на путь использования методов ядерного терроризма".
"Призываем международное сообщество и руководство МАГАТЭ и ООН обратить на это самое пристальное внимание и подвергнуть жесткому осуждению безответственное поведение Киева", - подчеркнула она.
Курская АЭС-2 в селе Макаровка в Курчатовском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
В Кремле прокомментировали попытку атаки дронами Курской АЭС
Вчера, 12:39
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)КурчатовМария ЗахароваКурская АЭСУкраина
 
 
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