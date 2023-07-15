https://ria.ru/20230715/terror-1884362942.html
Глава СЖР заявил о начале второй волны покушений на журналистов
Глава СЖР заявил о начале второй волны покушений на журналистов - РИА Новости, 15.07.2023
Глава СЖР заявил о начале второй волны покушений на журналистов
Киевский режим идет по пути террора, началась вторая волна покушений на журналистов, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T14:06
2023-07-15T14:06
2023-07-15T14:15
союз журналистов россии
соловьев владимир (журналист)
ксения собчак
маргарита симоньян
украина
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Киевский режим идет по пути террора, началась вторая волна покушений на журналистов, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.Ранее стало известно, что совместно с МВД и Следственным комитетом предотвращена подготовка украинскими спецслужбами убийства главреда "России сегодня" и RT Маргариты Симоньян. Кроме того, планировалось убийство Ксении Собчак."Сейчас работать журналистом опасно. Опаснее всегда нашим военкорам доблестным, которые работают на первой линии фронта, но сейчас и в тылу опасно. Мы знаем о том, что готовились покушения еще в прошлом году и на Владимира Соловьева, и на Маргариту Симоньян, как выясняется сегодня опять, вторая волна", - сказал Соловьев.Глава СЖР поблагодарил органы, что задержали потенциальных убийц."К сожалению, киевский режим идет не только по пути запугивания, но и террора. Реально покушаются на жизнь тех, кто говорит правду, значит мы идем правильно", - заключал он.
https://ria.ru/20230705/zhurnalisty-1882370337.html
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союз журналистов россии, соловьев владимир (журналист), ксения собчак, маргарита симоньян, украина
Союз журналистов России, Соловьев Владимир (журналист), Ксения Собчак, Маргарита Симоньян, Украина
Глава СЖР заявил о начале второй волны покушений на журналистов
Глава СЖР Соловьев заявил о начале второй волны покушений на журналистов со стороны Киева