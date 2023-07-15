https://ria.ru/20230715/tekhnika-1884377670.html
На Угледарском направлении исчезла иностранная техника, сообщил комбат
На Угледарском направлении исчезла иностранная техника, сообщил комбат - РИА Новости, 15.07.2023
На Угледарском направлении исчезла иностранная техника, сообщил комбат
На Угледарском направлении больше не наблюдается иностранная техника, которая ранее присутствовала на нем в большом количестве, с ее помощью ВСУ пытались... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T16:10
2023-07-15T16:10
2023-07-15T16:40
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
угледар
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ДОНЕЦК, 15 июл – РИА Новости. На Угледарском направлении больше не наблюдается иностранная техника, которая ранее присутствовала на нем в большом количестве, с ее помощью ВСУ пытались прорваться в районе Новодонецкого и других населенных пунктов, рассказал РИА Новости командир одного из батальонов оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад" с позывным "Зима". "Чувствуется, что противник выдыхается и анализируя прошедший месяц боевых действий, мы все прекрасно видим, что первые недели-полторы противник использовал иностранную технику для продвижения, тактика действия была его: на бронетехнике подъехать, высадить десант, прорваться. После того, как они понесли значительные потери, они перешли к тактике мелких уколов. Скопления техники на данный момент мы не наблюдаем", - заявил он. По словам командира, в настоящий момент ситуация на Угледарском направлении продолжает оставаться сложной, однако противник пытается наносить удары своей артиллерией по всей глубине обороны. Контрбатарейная борьба артиллерии ОБТФ "Каскад" и ВС РФ пресекает эти попытки, говорит "Зима". "За последние несколько дней на линии соприкосновения противник ведет боевые действия в плане разведки, пытается прощупать слабые места в обороне. Группы, которые этим занимаются, пресекаются и уничтожаются. В связи этим обстановка на линии боевого соприкосновения продолжает оставаться сложной. Противник наносит поражение средствами тяжелой артиллерии в глубине обороны. Мы ведем контрбатарейную борьбу и выявляем огневые точки противника и их уничтожаем", - подытожил он.
https://ria.ru/20230715/vooruzheniya-1884244913.html
угледар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, угледар
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Угледар
На Угледарском направлении исчезла иностранная техника, сообщил комбат
Комбат "Зима": на Угледарском направлении у ВСУ больше не наблюдается иностранная техника
ДОНЕЦК, 15 июл – РИА Новости. На Угледарском направлении больше не наблюдается иностранная техника, которая ранее присутствовала на нем в большом количестве, с ее помощью ВСУ пытались прорваться в районе Новодонецкого и других населенных пунктов, рассказал РИА Новости командир одного из батальонов оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад" с позывным "Зима".
"Чувствуется, что противник выдыхается и анализируя прошедший месяц боевых действий, мы все прекрасно видим, что первые недели-полторы противник использовал иностранную технику для продвижения, тактика действия была его: на бронетехнике подъехать, высадить десант, прорваться. После того, как они понесли значительные потери, они перешли к тактике мелких уколов. Скопления техники на данный момент мы не наблюдаем", - заявил он.
По словам командира, в настоящий момент ситуация на Угледарском направлении продолжает оставаться сложной, однако противник пытается наносить удары своей артиллерией по всей глубине обороны. Контрбатарейная борьба артиллерии ОБТФ "Каскад" и ВС РФ
пресекает эти попытки, говорит "Зима".
"За последние несколько дней на линии соприкосновения противник ведет боевые действия в плане разведки, пытается прощупать слабые места в обороне. Группы, которые этим занимаются, пресекаются и уничтожаются. В связи этим обстановка на линии боевого соприкосновения продолжает оставаться сложной. Противник наносит поражение средствами тяжелой артиллерии в глубине обороны. Мы ведем контрбатарейную борьбу и выявляем огневые точки противника и их уничтожаем", - подытожил он.
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