https://ria.ru/20230715/tekhnika-1884377670.html

На Угледарском направлении исчезла иностранная техника, сообщил комбат

На Угледарском направлении исчезла иностранная техника, сообщил комбат - РИА Новости, 15.07.2023

На Угледарском направлении исчезла иностранная техника, сообщил комбат

На Угледарском направлении больше не наблюдается иностранная техника, которая ранее присутствовала на нем в большом количестве, с ее помощью ВСУ пытались... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T16:10

2023-07-15T16:10

2023-07-15T16:40

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

угледар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0a/1877407612_102:0:1136:581_1920x0_80_0_0_393d1fadcde91a9fecf820382621ecea.jpg

ДОНЕЦК, 15 июл – РИА Новости. На Угледарском направлении больше не наблюдается иностранная техника, которая ранее присутствовала на нем в большом количестве, с ее помощью ВСУ пытались прорваться в районе Новодонецкого и других населенных пунктов, рассказал РИА Новости командир одного из батальонов оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад" с позывным "Зима". "Чувствуется, что противник выдыхается и анализируя прошедший месяц боевых действий, мы все прекрасно видим, что первые недели-полторы противник использовал иностранную технику для продвижения, тактика действия была его: на бронетехнике подъехать, высадить десант, прорваться. После того, как они понесли значительные потери, они перешли к тактике мелких уколов. Скопления техники на данный момент мы не наблюдаем", - заявил он. По словам командира, в настоящий момент ситуация на Угледарском направлении продолжает оставаться сложной, однако противник пытается наносить удары своей артиллерией по всей глубине обороны. Контрбатарейная борьба артиллерии ОБТФ "Каскад" и ВС РФ пресекает эти попытки, говорит "Зима". "За последние несколько дней на линии соприкосновения противник ведет боевые действия в плане разведки, пытается прощупать слабые места в обороне. Группы, которые этим занимаются, пресекаются и уничтожаются. В связи этим обстановка на линии боевого соприкосновения продолжает оставаться сложной. Противник наносит поражение средствами тяжелой артиллерии в глубине обороны. Мы ведем контрбатарейную борьбу и выявляем огневые точки противника и их уничтожаем", - подытожил он.

https://ria.ru/20230715/vooruzheniya-1884244913.html

угледар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, угледар