Эксперт призвал изменить тактику ВС России для решения задач спецоперации
Генерал-лейтенант Бужинский: тактику активной обороны ВС России нужно изменить
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ готовит к запуску беспилотный летательный аппарат "Орлан-30" в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ готовит к запуску беспилотный летательный аппарат "Орлан-30" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Вооруженным силам России для решения минимальных задач специальной военной операции предстоит перейти от активной обороны к наступлению, заявил экс-начальник международно-договорного управления минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский.
"И нам эта "передышка" (для стран НАТО) не нужна, чтобы мы им дали несколько месяцев, чтобы они там подсобирали и нарастили (производство техники и боеприпасов – ред.)… Сейчас мы находимся в активной обороне, идет перемалывание их (противника) техники и живой силы, но считаю, что резервы у нас, судя по всему, есть. И министр обороны об этом сказал. Формируются новые соединения, поэтому я надеюсь, что еще немного, и мы должны перейти в наступление и развивать успех. Во всяком случае решать минимальные задачи СВО", - сказал Бужинский в эфире радиостанции "Спутник в Крыму", говоря о тактике ведения боевых действий ВС РФ.
В марте еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон констатировал, что оборонная промышленность Евросоюза еще не адаптировалась к росту спроса на боеприпасы. Ранее главы МИД и минобороны ЕС согласовали на политическом уровне план, предусматривающий поставки Украине в течение 12 ближайших месяцев 1 миллиона боеприпасов, а также совместные закупки и производство для пополнения собственных запасов.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.