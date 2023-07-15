https://ria.ru/20230715/taktika-1884337709.html

Эксперт призвал изменить тактику ВС России для решения задач спецоперации

Эксперт призвал изменить тактику ВС России для решения задач спецоперации - РИА Новости, 15.07.2023

Эксперт призвал изменить тактику ВС России для решения задач спецоперации

Вооруженным силам России для решения минимальных задач специальной военной операции предстоит перейти от активной обороны к наступлению, заявил экс-начальник... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T10:01

2023-07-15T10:01

2023-07-15T10:01

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

россия

евгений бужинский

нато

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Вооруженным силам России для решения минимальных задач специальной военной операции предстоит перейти от активной обороны к наступлению, заявил экс-начальник международно-договорного управления минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский. Ранее Бужинский говорил, что НАТО не сможет поддерживать конфликт на Украине длительное время, так как для наращивания производства боевой техники и боеприпасов странам Запада необходимы годы. "И нам эта "передышка" (для стран НАТО) не нужна, чтобы мы им дали несколько месяцев, чтобы они там подсобирали и нарастили (производство техники и боеприпасов – ред.)… Сейчас мы находимся в активной обороне, идет перемалывание их (противника) техники и живой силы, но считаю, что резервы у нас, судя по всему, есть. И министр обороны об этом сказал. Формируются новые соединения, поэтому я надеюсь, что еще немного, и мы должны перейти в наступление и развивать успех. Во всяком случае решать минимальные задачи СВО", - сказал Бужинский в эфире радиостанции "Спутник в Крыму", говоря о тактике ведения боевых действий ВС РФ. В марте еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон констатировал, что оборонная промышленность Евросоюза еще не адаптировалась к росту спроса на боеприпасы. Ранее главы МИД и минобороны ЕС согласовали на политическом уровне план, предусматривающий поставки Украине в течение 12 ближайших месяцев 1 миллиона боеприпасов, а также совместные закупки и производство для пополнения собственных запасов. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230715/poslanie-1884334194.html

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россия

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, россия, евгений бужинский, нато, украина