Рейтинг@Mail.ru
Эксперт призвал изменить тактику ВС России для решения задач спецоперации - РИА Новости, 15.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:01 15.07.2023
https://ria.ru/20230715/taktika-1884337709.html
Эксперт призвал изменить тактику ВС России для решения задач спецоперации
Эксперт призвал изменить тактику ВС России для решения задач спецоперации - РИА Новости, 15.07.2023
Эксперт призвал изменить тактику ВС России для решения задач спецоперации
Вооруженным силам России для решения минимальных задач специальной военной операции предстоит перейти от активной обороны к наступлению, заявил экс-начальник... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T10:01
2023-07-15T10:01
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
россия
евгений бужинский
нато
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875290728_0:156:3071:1883_1920x0_80_0_0_2fa49045ea48b74669284860ef685060.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Вооруженным силам России для решения минимальных задач специальной военной операции предстоит перейти от активной обороны к наступлению, заявил экс-начальник международно-договорного управления минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский. Ранее Бужинский говорил, что НАТО не сможет поддерживать конфликт на Украине длительное время, так как для наращивания производства боевой техники и боеприпасов странам Запада необходимы годы. "И нам эта "передышка" (для стран НАТО) не нужна, чтобы мы им дали несколько месяцев, чтобы они там подсобирали и нарастили (производство техники и боеприпасов – ред.)… Сейчас мы находимся в активной обороне, идет перемалывание их (противника) техники и живой силы, но считаю, что резервы у нас, судя по всему, есть. И министр обороны об этом сказал. Формируются новые соединения, поэтому я надеюсь, что еще немного, и мы должны перейти в наступление и развивать успех. Во всяком случае решать минимальные задачи СВО", - сказал Бужинский в эфире радиостанции "Спутник в Крыму", говоря о тактике ведения боевых действий ВС РФ. В марте еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон констатировал, что оборонная промышленность Евросоюза еще не адаптировалась к росту спроса на боеприпасы. Ранее главы МИД и минобороны ЕС согласовали на политическом уровне план, предусматривающий поставки Украине в течение 12 ближайших месяцев 1 миллиона боеприпасов, а также совместные закупки и производство для пополнения собственных запасов. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230715/poslanie-1884334194.html
https://ria.ru/20230715/vooruzheniya-1884244913.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875290728_10:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_60e38c660ac7015e388aa8c4d8e92aea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, россия, евгений бужинский, нато, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Россия, Евгений Бужинский, НАТО, Украина
Эксперт призвал изменить тактику ВС России для решения задач спецоперации

Генерал-лейтенант Бужинский: тактику активной обороны ВС России нужно изменить

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ готовит к запуску беспилотный летательный аппарат "Орлан-30" в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ готовит к запуску беспилотный летательный аппарат Орлан-30 в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ готовит к запуску беспилотный летательный аппарат "Орлан-30" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Вооруженным силам России для решения минимальных задач специальной военной операции предстоит перейти от активной обороны к наступлению, заявил экс-начальник международно-договорного управления минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский.
Ранее Бужинский говорил, что НАТО не сможет поддерживать конфликт на Украине длительное время, так как для наращивания производства боевой техники и боеприпасов странам Запада необходимы годы.
Президент РФ Владимир Путин принимает в режиме видеоконференции участие в заседании Совета глав государств — членов ШОС - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
В НАТО захотели сделать послание Путину
09:25
"И нам эта "передышка" (для стран НАТО) не нужна, чтобы мы им дали несколько месяцев, чтобы они там подсобирали и нарастили (производство техники и боеприпасов – ред.)… Сейчас мы находимся в активной обороне, идет перемалывание их (противника) техники и живой силы, но считаю, что резервы у нас, судя по всему, есть. И министр обороны об этом сказал. Формируются новые соединения, поэтому я надеюсь, что еще немного, и мы должны перейти в наступление и развивать успех. Во всяком случае решать минимальные задачи СВО", - сказал Бужинский в эфире радиостанции "Спутник в Крыму", говоря о тактике ведения боевых действий ВС РФ.
В марте еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон констатировал, что оборонная промышленность Евросоюза еще не адаптировалась к росту спроса на боеприпасы. Ранее главы МИД и минобороны ЕС согласовали на политическом уровне план, предусматривающий поставки Украине в течение 12 ближайших месяцев 1 миллиона боеприпасов, а также совместные закупки и производство для пополнения собственных запасов.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777 - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
"В НАТО от этого устали". Киев подставил своих западных союзников
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФРоссияЕвгений БужинскийНАТОУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала