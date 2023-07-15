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В РПЦ высказались о судьбе святынь, принадлежащих украинским верующим - РИА Новости, 15.07.2023
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18:07 15.07.2023
https://ria.ru/20230715/svyatyni-1884387721.html
В РПЦ высказались о судьбе святынь, принадлежащих украинским верующим
В РПЦ высказались о судьбе святынь, принадлежащих украинским верующим - РИА Новости, 15.07.2023
В РПЦ высказались о судьбе святынь, принадлежащих украинским верующим
Константинопольский патриархат не остановится перед тем, чтобы поживится святынями за счет украинского народа, патриарх Варфоломей может "похитить любые мощи"... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T18:07
2023-07-15T18:07
стамбул
владимир зеленский
украина
россия
вахтанг кипшидзе
русская православная церковь
константинопольский патриархат
московский патриархат
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Константинопольский патриархат не остановится перед тем, чтобы поживится святынями за счет украинского народа, патриарх Варфоломей может "похитить любые мощи" на Украине, сказал в субботу заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Владимир Зеленский и Константинопольский патриарх Варфоломей встретились 8 июля в Стамбуле. В связи со встречей Зеленского и Варфоломея агентство церковных новостей "Ромфея" сообщило, что на встрече "будет обсуждаться вопрос "присвоения" Киево-Печерской лавре статуса ставропигии Вселенского патриархата и другие действия по "объединению" украинского православия", хотя монахи Лавры "не желают принимать статус ставропигии Вселенского патриархата". После Константинопольский патриархат назвал переговоры с властями Украины о передаче ему Киево-Печерской лавры не соответствующими действительности. "Ничего хорошего от встречи Зеленского и патриарха Варфоломея украинские верующие – кроме раскольников - ждать не могут. Мы помним ситуацию 20 годов XX века: за получение материальных благ Фанар (район в Стамбуле, где расположена резиденция Константинопольского патриархата – ред.) благословлял раскольников того времени, так называемых живоцерковников, которые уничтожали нашу церковь. Теперь он делает то же самое спустя почти сто лет – всячески помогают раскольникам (из ПЦУ - ред.). И, думаю, не остановится перед тем, чтобы поживиться святынями за счет украинского народа, верующих. Сомнений в том, что патриарх Варфоломей может похитить любые мощи (святых Киево-Печерских – ред.) у нас нету", - сказал Кипшидзе в эфире передачи "Церковь и мы" на телеканале "Россия 24". По его словам, если сейчас "под прикрытием" патриарха Варфоломея будут вывозиться и другие мощи, которые упоминаются в сообщении СВР – в том числе Андрея Первозванного – это нас не удивит. "Мы можем только молиться, чтобы Господь защитил верующих от таких издевательств. И есть некоторая надежда, что публикация этих материалов остановить от реализации этих планов", - заключил представитель РПЦ. Служба внешней разведки России сообщала, что патриарх Константинопольский Варфоломей договорился в Стамбуле с Зеленским согласовать список предметов для передачи на "хранение" в храмы Константинопольской православной церкви в странах ее присутствия. По данным спецслужбы, речь, в частности, идет о части мощей Андрея Первозванного и великомученика Пантелеймона из расположенных в Одессе Свято-Ильинского и Свято-Пантелеимоновского мужских монастырей, а также элементах Креста Господня из Свято-Троицкого Корецкого ставропигиального женского монастыря РПЦ в Ровенской области.
https://ria.ru/20230715/lavra-1884366990.html
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стамбул, владимир зеленский, украина, россия, вахтанг кипшидзе, русская православная церковь, константинопольский патриархат, московский патриархат, ситуация вокруг упц
Стамбул, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Вахтанг Кипшидзе, Русская православная церковь, Константинопольский патриархат, Московский Патриархат, Ситуация вокруг УПЦ
В РПЦ высказались о судьбе святынь, принадлежащих украинским верующим

Вахтанг Кипшидзе высказался о судьбе святынь, принадлежащих украинским верующим

© Фото : УПЦБожественная литургия в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в Киево-Печерской лавре
Божественная литургия в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© Фото : УПЦ
Божественная литургия в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в Киево-Печерской лавре. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Константинопольский патриархат не остановится перед тем, чтобы поживится святынями за счет украинского народа, патриарх Варфоломей может "похитить любые мощи" на Украине, сказал в субботу заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Владимир Зеленский и Константинопольский патриарх Варфоломей встретились 8 июля в Стамбуле. В связи со встречей Зеленского и Варфоломея агентство церковных новостей "Ромфея" сообщило, что на встрече "будет обсуждаться вопрос "присвоения" Киево-Печерской лавре статуса ставропигии Вселенского патриархата и другие действия по "объединению" украинского православия", хотя монахи Лавры "не желают принимать статус ставропигии Вселенского патриархата". После Константинопольский патриархат назвал переговоры с властями Украины о передаче ему Киево-Печерской лавры не соответствующими действительности.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
Патриарх Кирилл призвал защитить наместника Киево-Печерской лавры
14:42
"Ничего хорошего от встречи Зеленского и патриарха Варфоломея украинские верующие – кроме раскольников - ждать не могут. Мы помним ситуацию 20 годов XX века: за получение материальных благ Фанар (район в Стамбуле, где расположена резиденция Константинопольского патриархата – ред.) благословлял раскольников того времени, так называемых живоцерковников, которые уничтожали нашу церковь. Теперь он делает то же самое спустя почти сто лет – всячески помогают раскольникам (из ПЦУ - ред.). И, думаю, не остановится перед тем, чтобы поживиться святынями за счет украинского народа, верующих. Сомнений в том, что патриарх Варфоломей может похитить любые мощи (святых Киево-Печерских – ред.) у нас нету", - сказал Кипшидзе в эфире передачи "Церковь и мы" на телеканале "Россия 24".
По его словам, если сейчас "под прикрытием" патриарха Варфоломея будут вывозиться и другие мощи, которые упоминаются в сообщении СВР – в том числе Андрея Первозванного – это нас не удивит. "Мы можем только молиться, чтобы Господь защитил верующих от таких издевательств. И есть некоторая надежда, что публикация этих материалов остановить от реализации этих планов", - заключил представитель РПЦ.
Служба внешней разведки России сообщала, что патриарх Константинопольский Варфоломей договорился в Стамбуле с Зеленским согласовать список предметов для передачи на "хранение" в храмы Константинопольской православной церкви в странах ее присутствия. По данным спецслужбы, речь, в частности, идет о части мощей Андрея Первозванного и великомученика Пантелеймона из расположенных в Одессе Свято-Ильинского и Свято-Пантелеимоновского мужских монастырей, а также элементах Креста Господня из Свято-Троицкого Корецкого ставропигиального женского монастыря РПЦ в Ровенской области.
Наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
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СтамбулВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияВахтанг КипшидзеРусская православная церковьКонстантинопольский патриархатМосковский ПатриархатСитуация вокруг УПЦ
 
 
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