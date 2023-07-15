https://ria.ru/20230715/svyatyni-1884387721.html

В РПЦ высказались о судьбе святынь, принадлежащих украинским верующим

В РПЦ высказались о судьбе святынь, принадлежащих украинским верующим - РИА Новости, 15.07.2023

В РПЦ высказались о судьбе святынь, принадлежащих украинским верующим

Константинопольский патриархат не остановится перед тем, чтобы поживится святынями за счет украинского народа, патриарх Варфоломей может "похитить любые мощи"... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T18:07

2023-07-15T18:07

2023-07-15T18:07

стамбул

владимир зеленский

украина

россия

вахтанг кипшидзе

русская православная церковь

константинопольский патриархат

московский патриархат

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Константинопольский патриархат не остановится перед тем, чтобы поживится святынями за счет украинского народа, патриарх Варфоломей может "похитить любые мощи" на Украине, сказал в субботу заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Владимир Зеленский и Константинопольский патриарх Варфоломей встретились 8 июля в Стамбуле. В связи со встречей Зеленского и Варфоломея агентство церковных новостей "Ромфея" сообщило, что на встрече "будет обсуждаться вопрос "присвоения" Киево-Печерской лавре статуса ставропигии Вселенского патриархата и другие действия по "объединению" украинского православия", хотя монахи Лавры "не желают принимать статус ставропигии Вселенского патриархата". После Константинопольский патриархат назвал переговоры с властями Украины о передаче ему Киево-Печерской лавры не соответствующими действительности. "Ничего хорошего от встречи Зеленского и патриарха Варфоломея украинские верующие – кроме раскольников - ждать не могут. Мы помним ситуацию 20 годов XX века: за получение материальных благ Фанар (район в Стамбуле, где расположена резиденция Константинопольского патриархата – ред.) благословлял раскольников того времени, так называемых живоцерковников, которые уничтожали нашу церковь. Теперь он делает то же самое спустя почти сто лет – всячески помогают раскольникам (из ПЦУ - ред.). И, думаю, не остановится перед тем, чтобы поживиться святынями за счет украинского народа, верующих. Сомнений в том, что патриарх Варфоломей может похитить любые мощи (святых Киево-Печерских – ред.) у нас нету", - сказал Кипшидзе в эфире передачи "Церковь и мы" на телеканале "Россия 24". По его словам, если сейчас "под прикрытием" патриарха Варфоломея будут вывозиться и другие мощи, которые упоминаются в сообщении СВР – в том числе Андрея Первозванного – это нас не удивит. "Мы можем только молиться, чтобы Господь защитил верующих от таких издевательств. И есть некоторая надежда, что публикация этих материалов остановить от реализации этих планов", - заключил представитель РПЦ. Служба внешней разведки России сообщала, что патриарх Константинопольский Варфоломей договорился в Стамбуле с Зеленским согласовать список предметов для передачи на "хранение" в храмы Константинопольской православной церкви в странах ее присутствия. По данным спецслужбы, речь, в частности, идет о части мощей Андрея Первозванного и великомученика Пантелеймона из расположенных в Одессе Свято-Ильинского и Свято-Пантелеимоновского мужских монастырей, а также элементах Креста Господня из Свято-Троицкого Корецкого ставропигиального женского монастыря РПЦ в Ровенской области.

https://ria.ru/20230715/lavra-1884366990.html

https://ria.ru/20230715/pevchaya-1884311691.html

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