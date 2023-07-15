https://ria.ru/20230715/sud-1884373276.html
Фигурантам дела о подготовке покушения на Симоньян изберут меру пресечения
Фигурантам дела о подготовке покушения на Симоньян изберут меру пресечения - РИА Новости, 15.07.2023
Фигурантам дела о подготовке покушения на Симоньян изберут меру пресечения
Басманный суд Москвы рассматривает вопрос об аресте фигурантов дела о подготовке покушений на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T15:29
2023-07-15T15:29
2023-07-15T15:35
москва
происшествия
маргарита симоньян
ксения собчак
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Басманный суд Москвы рассматривает вопрос об аресте фигурантов дела о подготовке покушений на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также на Ксению Собчак, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Фигуранты дела доставлены в суд, в отношении них поступили материалы, сейчас они рассматриваются", - рассказал собеседник агентства.Ранее ФСБ и правоохранители сообщили о предотвращении подготовки убийства Симоньян украинскими спецслужбами. Ими также планировалось убийство Ксении Собчак. Задержаны члены неонацистской группировки "Параграф-88".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Допрос создателя неонацистской группировки, которому заказали убийство Маргариты Симоньян
Кадры допроса создателя неонацистской группировки, которому спецслужбы Украины заказали убийство Маргариты Симоньян
2023-07-15T15:29
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PT1M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, маргарита симоньян, ксения собчак, видео
Москва, Происшествия, Маргарита Симоньян, Ксения Собчак
Фигурантам дела о подготовке покушения на Симоньян изберут меру пресечения
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Басманный суд Москвы рассматривает вопрос об аресте фигурантов дела о подготовке покушений на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также на Ксению Собчак, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
2023-07-15T15:29
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PT1M14S
Фигурантам дела о подготовке покушения на Симоньян изберут меру пресечения
Суд рассматривает меру пресечения фигурантам дела о подготовке покушения на Симоньян