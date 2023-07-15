https://ria.ru/20230715/sud-1884373276.html

Фигурантам дела о подготовке покушения на Симоньян изберут меру пресечения

Фигурантам дела о подготовке покушения на Симоньян изберут меру пресечения - РИА Новости, 15.07.2023

Фигурантам дела о подготовке покушения на Симоньян изберут меру пресечения

Басманный суд Москвы рассматривает вопрос об аресте фигурантов дела о подготовке покушений на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T15:29

2023-07-15T15:29

2023-07-15T15:35

москва

происшествия

маргарита симоньян

ксения собчак

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Басманный суд Москвы рассматривает вопрос об аресте фигурантов дела о подготовке покушений на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также на Ксению Собчак, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Фигуранты дела доставлены в суд, в отношении них поступили материалы, сейчас они рассматриваются", - рассказал собеседник агентства.Ранее ФСБ и правоохранители сообщили о предотвращении подготовки убийства Симоньян украинскими спецслужбами. Ими также планировалось убийство Ксении Собчак. Задержаны члены неонацистской группировки "Параграф-88".

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Допрос создателя неонацистской группировки, которому заказали убийство Маргариты Симоньян Кадры допроса создателя неонацистской группировки, которому спецслужбы Украины заказали убийство Маргариты Симоньян 2023-07-15T15:29 true PT1M14S

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Влада Копылова

москва, происшествия, маргарита симоньян, ксения собчак, видео