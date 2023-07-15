https://ria.ru/20230715/stroyka-1884396415.html

В Новосибирске двое подростков упали с высоты на стройке, один погиб

В Новосибирске двое подростков упали с высоты на стройке, один погиб - РИА Новости, 15.07.2023

В Новосибирске двое подростков упали с высоты на стройке, один погиб

Двое подростков, которые работали промышленными альпинистами на строящемся здании в Новосибирске, упали с высоты, один погиб, второй в больнице, сообщает СУСК... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T19:24

2023-07-15T19:24

2023-07-15T19:24

происшествия

новосибирск

новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 15 июл - РИА Новости. Двое подростков, которые работали промышленными альпинистами на строящемся здании в Новосибирске, упали с высоты, один погиб, второй в больнице, сообщает СУСК по Новосибирской области. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении. По данным следствия, промышленный альпинист, с которым был заключен подрядный договор о выполнении услуг при строительстве многоэтажного здания, расположенного на улице Красный проспект Заельцовского района города, привлек для работ двух своих несовершеннолетних детей. "В дневное время 15 июля 2023 года подростки находились с внешней стороны здания, где выполняли работы по обработке швов. В момент проведения работ по неустановленным причинам несовершеннолетние упали с высоты. 15-летний подросток получил травмы, от которых скончался на месте происшествия, а 17-летний потерпевший госпитализирован в больницу с различными травмами, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", - сообщили в следственном управлении. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Прокуратура Заельцовского района организовала проверку исполнения законодательства об охране труда несовершеннолетних, соблюдения техники безопасности при производстве работ.

https://ria.ru/20230711/rebenok-1883500397.html

https://ria.ru/20230621/proisshestvie-1879620096.html

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происшествия, новосибирск, новосибирская область, россия