В Новосибирске двое подростков упали с высоты на стройке, один погиб
В Новосибирске двое подростков, работавших на стройке, упали с высоты, один погиб
© Фото : СУ СК России по Новосибирской областиСотрудник СК на месте падения с высоты двух подростков, которые работали промышленными альпинистами на строящемся здании в Новосибирске
© Фото : СУ СК России по Новосибирской области
Сотрудник СК на месте падения с высоты двух подростков, которые работали промышленными альпинистами на строящемся здании в Новосибирске
НОВОСИБИРСК, 15 июл - РИА Новости. Двое подростков, которые работали промышленными альпинистами на строящемся здании в Новосибирске, упали с высоты, один погиб, второй в больнице, сообщает СУСК по Новосибирской области.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, промышленный альпинист, с которым был заключен подрядный договор о выполнении услуг при строительстве многоэтажного здания, расположенного на улице Красный проспект Заельцовского района города, привлек для работ двух своих несовершеннолетних детей.
"В дневное время 15 июля 2023 года подростки находились с внешней стороны здания, где выполняли работы по обработке швов. В момент проведения работ по неустановленным причинам несовершеннолетние упали с высоты. 15-летний подросток получил травмы, от которых скончался на месте происшествия, а 17-летний потерпевший госпитализирован в больницу с различными травмами, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", - сообщили в следственном управлении.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Прокуратура Заельцовского района организовала проверку исполнения законодательства об охране труда несовершеннолетних, соблюдения техники безопасности при производстве работ.