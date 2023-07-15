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СМИ: поставкам Storm Shadow Киеву могут угрожать забастовки на складе - РИА Новости, 15.07.2023
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03:35 15.07.2023 (обновлено: 10:36 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/storm_shadow-1884320811.html
СМИ: поставкам Storm Shadow Киеву могут угрожать забастовки на складе
СМИ: поставкам Storm Shadow Киеву могут угрожать забастовки на складе - РИА Новости, 15.07.2023
СМИ: поставкам Storm Shadow Киеву могут угрожать забастовки на складе
Поставки Украине оружия могут осложниться из-за забастовки работников на объекте британского Минобороны, сообщает газета The Mirror со ссылкой на источник. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T03:35
2023-07-15T10:36
украина
шотландия
франция
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Поставки Украине оружия могут осложниться из-за забастовки работников на объекте британского Минобороны, сообщает газета The Mirror со ссылкой на источник. Согласно изданию, более 50 ключевых сотрудников объекта в Шотландии 14 июля вышли на забастовку из-за недостаточной, по их мнению, заработной платы. Отмечается, что этот склад поставляет ракеты Storm Shadow и Brimstone на Украину, а также вооружение на атомные подводные лодки на шотландской базе. "Забастовка, если продолжится в течение длительного периода, может в итоге сказаться на ракетах, которые отправляются на Украину или (на базу в Шотландии. — Прим. ред.) Фаслейн", — приводит газета слова источника. Забастовка продолжится 17 июля, пишет издание. Представитель Минобороны, в свою очередь, заявил, что на объекте предприняты чрезвычайные меры, чтобы обеспечить его непрерывную работу. "Забастовки не повлияют на нашу способность предоставлять &lt;...&gt; потенциал Украине", — добавил он. Ракета Storm Shadow разработана совместно Францией и Великобританией (во Франции получила наименование SCALP и производится концерном MBDA). Великобритания объявила о передаче Киеву крылатых ракет Storm Shadow (дальность поражения от 250 до 560 километров в зависимости от модификации) 11 мая этого года. Вскоре после этого Киев начал активно применять ракеты для ударов по российским тылам и гражданским объектам. В частности, 12 мая были нанесены удары Storm Shadow по Луганску. Утром 22 июня ВСУ нанесли удар этими ракетами по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом — в частности по Чонгарскому мосту. Из последних случаев — украинский удар по медицинскому складу в Акимовке в Запорожской области во вторник.
https://ria.ru/20230712/spetsoperatsiya-1883728488.html
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украина, шотландия, франция, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Шотландия, Франция, Вооруженные силы Украины, В мире
СМИ: поставкам Storm Shadow Киеву могут угрожать забастовки на складе

Mirror: поставки Storm Shadow ВСУ могут осложниться из-за забастовки на британском складе

© Фото : MBDA/Thierry WurtzБританская ракета Storm Shadow/SCALP
Британская ракета Storm Shadow/SCALP - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© Фото : MBDA/Thierry Wurtz
Британская ракета Storm Shadow/SCALP. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Поставки Украине оружия могут осложниться из-за забастовки работников на объекте британского Минобороны, сообщает газета The Mirror со ссылкой на источник.
Согласно изданию, более 50 ключевых сотрудников объекта в Шотландии 14 июля вышли на забастовку из-за недостаточной, по их мнению, заработной платы. Отмечается, что этот склад поставляет ракеты Storm Shadow и Brimstone на Украину, а также вооружение на атомные подводные лодки на шотландской базе.
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"Забастовка, если продолжится в течение длительного периода, может в итоге сказаться на ракетах, которые отправляются на Украину или (на базу в Шотландии. — Прим. ред.) Фаслейн", — приводит газета слова источника.
Забастовка продолжится 17 июля, пишет издание.
Представитель Минобороны, в свою очередь, заявил, что на объекте предприняты чрезвычайные меры, чтобы обеспечить его непрерывную работу.
"Забастовки не повлияют на нашу способность предоставлять <...> потенциал Украине", — добавил он.
Ракета Storm Shadow разработана совместно Францией и Великобританией (во Франции получила наименование SCALP и производится концерном MBDA). Великобритания объявила о передаче Киеву крылатых ракет Storm Shadow (дальность поражения от 250 до 560 километров в зависимости от модификации) 11 мая этого года.
Вскоре после этого Киев начал активно применять ракеты для ударов по российским тылам и гражданским объектам. В частности, 12 мая были нанесены удары Storm Shadow по Луганску. Утром 22 июня ВСУ нанесли удар этими ракетами по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом — в частности по Чонгарскому мосту. Из последних случаев — украинский удар по медицинскому складу в Акимовке в Запорожской области во вторник.
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