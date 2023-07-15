СМИ: поставкам Storm Shadow Киеву могут угрожать забастовки на складе
Mirror: поставки Storm Shadow ВСУ могут осложниться из-за забастовки на британском складе
Британская ракета Storm Shadow/SCALP. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Поставки Украине оружия могут осложниться из-за забастовки работников на объекте британского Минобороны, сообщает газета The Mirror со ссылкой на источник.
Согласно изданию, более 50 ключевых сотрудников объекта в Шотландии 14 июля вышли на забастовку из-за недостаточной, по их мнению, заработной платы. Отмечается, что этот склад поставляет ракеты Storm Shadow и Brimstone на Украину, а также вооружение на атомные подводные лодки на шотландской базе.
"Забастовка, если продолжится в течение длительного периода, может в итоге сказаться на ракетах, которые отправляются на Украину или (на базу в Шотландии. — Прим. ред.) Фаслейн", — приводит газета слова источника.
Забастовка продолжится 17 июля, пишет издание.
Представитель Минобороны, в свою очередь, заявил, что на объекте предприняты чрезвычайные меры, чтобы обеспечить его непрерывную работу.
"Забастовки не повлияют на нашу способность предоставлять <...> потенциал Украине", — добавил он.
Ракета Storm Shadow разработана совместно Францией и Великобританией (во Франции получила наименование SCALP и производится концерном MBDA). Великобритания объявила о передаче Киеву крылатых ракет Storm Shadow (дальность поражения от 250 до 560 километров в зависимости от модификации) 11 мая этого года.
Вскоре после этого Киев начал активно применять ракеты для ударов по российским тылам и гражданским объектам. В частности, 12 мая были нанесены удары Storm Shadow по Луганску. Утром 22 июня ВСУ нанесли удар этими ракетами по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом — в частности по Чонгарскому мосту. Из последних случаев — украинский удар по медицинскому складу в Акимовке в Запорожской области во вторник.