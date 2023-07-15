https://ria.ru/20230715/ssha-1884377378.html
Сенатор напомнила, сколько конфликтов развязали США после 1945 года
Сенатор напомнила, сколько конфликтов развязали США после 1945 года - РИА Новости, 15.07.2023
Сенатор напомнила, сколько конфликтов развязали США после 1945 года
США виновны в развязывании 201 мирового вооруженного конфликта с конца Второй мировой войны, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T16:04
2023-07-15T16:04
2023-07-15T16:04
в мире
россия
сша
ольга ковитиди
линда томас-гринфилд
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. США виновны в развязывании 201 мирового вооруженного конфликта с конца Второй мировой войны, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. "С момента окончания Второй мировой войны США виновны в развязывании 201 самого страшного мирового вооружённого конфликта. Установлено, что США виновны в масштабных трагедиях в Ираке, Северной Корее, Вьетнаме, Персидском заливе, Афганистане, Сирии и других странах. Аппетиты Штатов дорого стоят всему миру", - сказала сенатор. Ковитиди отметила, что США являются автором и организатором теории мирового хаоса, результатом которого стал "глобальный миграционный кризис, принесший страдания многим людям и проблемы многим мировым государствам". "Из-за американских войн, выразившихся в понуждении к войне и вооруженным переворотам, миллионы людей вынуждены покидать свои дома и скитаться вместе со своими детьми в поисках крова и куска хлеба по всему миру. Происходящие сейчас на Украине кровавые события – также результат американской военной стратегии и противостояния с Россией. Все осознают, что война на Украине может закончиться завтра, если этого захотят в США", - объяснила парламентарий. Несмотря на это, добавила Ковитиди, Соединенные Штаты "упорно вооружают Украину, заставляют это же делать страны ЕС, союзников по НАТО". Сенатор также напомнила о недавнем заявлении посла США в ООН Линды Томас-Гринфилд, в котором многие страны, в частности, Россия, обвиняются в миграционном кризисе. Соответствующее обращение расположено на сайте посольства США в России, убедился корреспондент РИА Новости. "Как сенатор Российской Федерации, хочу дать совет: "Госпожа посол, ничто так не искажает взгляд, как прицел ружья. Перестаньте лгать себе и другим государствам. Россия – страна-миротворец, готовая к равноправному, конструктивному диалогу. С Россией бесперспективно воевать. И чем раньше в США это поймут, тем больше шансов сохраниться вашему государству"", - подчеркнула Ковитиди.
https://ria.ru/20230706/konflikt-1882593136.html
https://ria.ru/20220614/ssha-1795280805.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, ольга ковитиди, линда томас-гринфилд
В мире, Россия, США, Ольга Ковитиди, Линда Томас-Гринфилд
Сенатор напомнила, сколько конфликтов развязали США после 1945 года
Сенатор Ковитиди: США развязали 201 вооруженный конфликт с 1945 года
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. США виновны в развязывании 201 мирового вооруженного конфликта с конца Второй мировой войны, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
"С момента окончания Второй мировой войны США виновны в развязывании 201 самого страшного мирового вооружённого конфликта. Установлено, что США виновны в масштабных трагедиях в Ираке, Северной Корее, Вьетнаме, Персидском заливе, Афганистане, Сирии и других странах. Аппетиты Штатов дорого стоят всему миру", - сказала сенатор.
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Ковитиди отметила, что США являются автором и организатором теории мирового хаоса, результатом которого стал "глобальный миграционный кризис, принесший страдания многим людям и проблемы многим мировым государствам".
«
"Из-за американских войн, выразившихся в понуждении к войне и вооруженным переворотам, миллионы людей вынуждены покидать свои дома и скитаться вместе со своими детьми в поисках крова и куска хлеба по всему миру. Происходящие сейчас на Украине кровавые события – также результат американской военной стратегии и противостояния с Россией. Все осознают, что война на Украине может закончиться завтра, если этого захотят в США", - объяснила парламентарий.
Несмотря на это, добавила Ковитиди, Соединенные Штаты "упорно вооружают Украину, заставляют это же делать страны ЕС, союзников по НАТО".
Сенатор также напомнила о недавнем заявлении посла США в ООН Линды Томас-Гринфилд
, в котором многие страны, в частности, Россия, обвиняются в миграционном кризисе. Соответствующее обращение расположено на сайте посольства США в России, убедился корреспондент РИА Новости.
"Как сенатор Российской Федерации, хочу дать совет: "Госпожа посол, ничто так не искажает взгляд, как прицел ружья. Перестаньте лгать себе и другим государствам. Россия
– страна-миротворец, готовая к равноправному, конструктивному диалогу. С Россией бесперспективно воевать. И чем раньше в США
это поймут, тем больше шансов сохраниться вашему государству"", - подчеркнула Ковитиди.
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