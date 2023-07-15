https://ria.ru/20230715/ssha-1884377378.html

Сенатор напомнила, сколько конфликтов развязали США после 1945 года

Сенатор напомнила, сколько конфликтов развязали США после 1945 года - РИА Новости, 15.07.2023

Сенатор напомнила, сколько конфликтов развязали США после 1945 года

США виновны в развязывании 201 мирового вооруженного конфликта с конца Второй мировой войны, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T16:04

2023-07-15T16:04

2023-07-15T16:04

в мире

россия

сша

ольга ковитиди

линда томас-гринфилд

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. США виновны в развязывании 201 мирового вооруженного конфликта с конца Второй мировой войны, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. "С момента окончания Второй мировой войны США виновны в развязывании 201 самого страшного мирового вооружённого конфликта. Установлено, что США виновны в масштабных трагедиях в Ираке, Северной Корее, Вьетнаме, Персидском заливе, Афганистане, Сирии и других странах. Аппетиты Штатов дорого стоят всему миру", - сказала сенатор. Ковитиди отметила, что США являются автором и организатором теории мирового хаоса, результатом которого стал "глобальный миграционный кризис, принесший страдания многим людям и проблемы многим мировым государствам". "Из-за американских войн, выразившихся в понуждении к войне и вооруженным переворотам, миллионы людей вынуждены покидать свои дома и скитаться вместе со своими детьми в поисках крова и куска хлеба по всему миру. Происходящие сейчас на Украине кровавые события – также результат американской военной стратегии и противостояния с Россией. Все осознают, что война на Украине может закончиться завтра, если этого захотят в США", - объяснила парламентарий. Несмотря на это, добавила Ковитиди, Соединенные Штаты "упорно вооружают Украину, заставляют это же делать страны ЕС, союзников по НАТО". Сенатор также напомнила о недавнем заявлении посла США в ООН Линды Томас-Гринфилд, в котором многие страны, в частности, Россия, обвиняются в миграционном кризисе. Соответствующее обращение расположено на сайте посольства США в России, убедился корреспондент РИА Новости. "Как сенатор Российской Федерации, хочу дать совет: "Госпожа посол, ничто так не искажает взгляд, как прицел ружья. Перестаньте лгать себе и другим государствам. Россия – страна-миротворец, готовая к равноправному, конструктивному диалогу. С Россией бесперспективно воевать. И чем раньше в США это поймут, тем больше шансов сохраниться вашему государству"", - подчеркнула Ковитиди.

https://ria.ru/20230706/konflikt-1882593136.html

https://ria.ru/20220614/ssha-1795280805.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, ольга ковитиди, линда томас-гринфилд