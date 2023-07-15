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Спецоперация, 15 июля: Путин обсудил с президентом ЮАР зерновую сделку - РИА Новости, 15.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:26 15.07.2023
https://ria.ru/20230715/spetsoperatsiya-1884405642.html
Спецоперация, 15 июля: Путин обсудил с президентом ЮАР зерновую сделку
Спецоперация, 15 июля: Путин обсудил с президентом ЮАР зерновую сделку - РИА Новости, 15.07.2023
Спецоперация, 15 июля: Путин обсудил с президентом ЮАР зерновую сделку
Российский президент Владимир Путин поговорил в субботу по телефону с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой, лидеры обсудили в том числе африканскую мирную... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T21:26
2023-07-15T21:26
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
маргарита симоньян
сирил рамафоса
владимир путин
украина
россия
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российский президент Владимир Путин поговорил в субботу по телефону с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой, лидеры обсудили в том числе африканскую мирную инициативу по Украине. Рассмотрение этой темы будет продолжено в привязке к саммиту "Россия — Африка" в конце июля. Также был затронут вопроса о стамбульских пакетных договоренностях. Российский президент заявил Рамафосе, что до сих пор остаются невыполненными зафиксированные в соответствующем меморандуме Россия – ООН обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений. Путин в ходе разговора подчеркнул, что главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована. Попытка покушения на Симоньян ФСБ и правоохранители сообщили в субботу о предотвращении подготовки убийства главреда "России сегодня" и RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак украинскими спецслужбами. В Москве и Рязанской области были задержаны неонацисты из группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. У задержанных изъяты автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство. Позднее Басманный суд Москвы арестовал семь фигурантов дела о подготовке покушений на Симоньян и Собчак.Потери ВСУ Вооруженные силы Украины в течение суток предпринимали попытки наступления на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях. На краснолиманском направлении потери войск Украины за сутки составили более 70 военнослужащих, на херсонском - до 30, на донецком - до 315 военных. На южнодонецком и запорожском направлениях российские военные уничтожили до 210 военных ВСУ за сутки. Потери Украины на купянском направлении составили до 20 солдат, сообщило Минобороны.
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вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), маргарита симоньян, сирил рамафоса, владимир путин, украина, россия, оон, в мире, ксения собчак
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Маргарита Симоньян, Сирил Рамафоса, Владимир Путин, Украина, Россия, ООН, В мире, Ксения Собчак
Спецоперация, 15 июля: Путин обсудил с президентом ЮАР зерновую сделку

Путин обсудил с президентом ЮАР Рамафосой африканский мирный план и зерновую сделку

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российский президент Владимир Путин поговорил в субботу по телефону с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой, лидеры обсудили в том числе африканскую мирную инициативу по Украине. Рассмотрение этой темы будет продолжено в привязке к саммиту "Россия — Африка" в конце июля.
Также был затронут вопроса о стамбульских пакетных договоренностях. Российский президент заявил Рамафосе, что до сих пор остаются невыполненными зафиксированные в соответствующем меморандуме Россия – ООН обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений. Путин в ходе разговора подчеркнул, что главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована.
Кто получил зерно по продуктовой сделке
23 сентября 2022, 11:46
Инфографика
Кто получил зерно по продуктовой сделкеПосмотреть

Попытка покушения на Симоньян

ФСБ и правоохранители сообщили в субботу о предотвращении подготовки убийства главреда "России сегодня" и RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак украинскими спецслужбами.
В Москве и Рязанской области были задержаны неонацисты из группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. У задержанных изъяты автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.
Позднее Басманный суд Москвы арестовал семь фигурантов дела о подготовке покушений на Симоньян и Собчак.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Лавров оценил предложения Африки, Китая и Бразилии по Украине
13 июля, 01:42

Потери ВСУ

Вооруженные силы Украины в течение суток предпринимали попытки наступления на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях. На краснолиманском направлении потери войск Украины за сутки составили более 70 военнослужащих, на херсонском - до 30, на донецком - до 315 военных. На южнодонецком и запорожском направлениях российские военные уничтожили до 210 военных ВСУ за сутки. Потери Украины на купянском направлении составили до 20 солдат, сообщило Минобороны.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Маргарита СимоньянСирил РамафосаВладимир ПутинУкраинаРоссияООНВ миреКсения Собчак
 
 
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