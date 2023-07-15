Спецоперация, 15 июля: Путин обсудил с президентом ЮАР зерновую сделку
Путин обсудил с президентом ЮАР Рамафосой африканский мирный план и зерновую сделку
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российский президент Владимир Путин поговорил в субботу по телефону с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой, лидеры обсудили в том числе африканскую мирную инициативу по Украине. Рассмотрение этой темы будет продолжено в привязке к саммиту "Россия — Африка" в конце июля.
Также был затронут вопроса о стамбульских пакетных договоренностях. Российский президент заявил Рамафосе, что до сих пор остаются невыполненными зафиксированные в соответствующем меморандуме Россия – ООН обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений. Путин в ходе разговора подчеркнул, что главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована.
Попытка покушения на Симоньян
ФСБ и правоохранители сообщили в субботу о предотвращении подготовки убийства главреда "России сегодня" и RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак украинскими спецслужбами.
В Москве и Рязанской области были задержаны неонацисты из группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. У задержанных изъяты автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.
Позднее Басманный суд Москвы арестовал семь фигурантов дела о подготовке покушений на Симоньян и Собчак.
Потери ВСУ
Вооруженные силы Украины в течение суток предпринимали попытки наступления на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях. На краснолиманском направлении потери войск Украины за сутки составили более 70 военнослужащих, на херсонском - до 30, на донецком - до 315 военных. На южнодонецком и запорожском направлениях российские военные уничтожили до 210 военных ВСУ за сутки. Потери Украины на купянском направлении составили до 20 солдат, сообщило Минобороны.