https://ria.ru/20230715/spetsoperatsiya-1884405642.html

Спецоперация, 15 июля: Путин обсудил с президентом ЮАР зерновую сделку

Спецоперация, 15 июля: Путин обсудил с президентом ЮАР зерновую сделку - РИА Новости, 15.07.2023

Спецоперация, 15 июля: Путин обсудил с президентом ЮАР зерновую сделку

Российский президент Владимир Путин поговорил в субботу по телефону с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой, лидеры обсудили в том числе африканскую мирную... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T21:26

2023-07-15T21:26

2023-07-15T21:26

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

маргарита симоньян

сирил рамафоса

владимир путин

украина

россия

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российский президент Владимир Путин поговорил в субботу по телефону с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой, лидеры обсудили в том числе африканскую мирную инициативу по Украине. Рассмотрение этой темы будет продолжено в привязке к саммиту "Россия — Африка" в конце июля. Также был затронут вопроса о стамбульских пакетных договоренностях. Российский президент заявил Рамафосе, что до сих пор остаются невыполненными зафиксированные в соответствующем меморандуме Россия – ООН обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений. Путин в ходе разговора подчеркнул, что главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована. Попытка покушения на Симоньян ФСБ и правоохранители сообщили в субботу о предотвращении подготовки убийства главреда "России сегодня" и RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак украинскими спецслужбами. В Москве и Рязанской области были задержаны неонацисты из группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. У задержанных изъяты автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство. Позднее Басманный суд Москвы арестовал семь фигурантов дела о подготовке покушений на Симоньян и Собчак.Потери ВСУ Вооруженные силы Украины в течение суток предпринимали попытки наступления на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях. На краснолиманском направлении потери войск Украины за сутки составили более 70 военнослужащих, на херсонском - до 30, на донецком - до 315 военных. На южнодонецком и запорожском направлениях российские военные уничтожили до 210 военных ВСУ за сутки. Потери Украины на купянском направлении составили до 20 солдат, сообщило Минобороны.

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вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), маргарита симоньян, сирил рамафоса, владимир путин, украина, россия, оон, в мире, ксения собчак