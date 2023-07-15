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ВСУ потеряли до 210 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
ВСУ потеряли до 210 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 15.07.2023
ВСУ потеряли до 210 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Группировка войск ВС РФ "Восток" уничтожила до 210 военных ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях за сутки, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T14:08
2023-07-15T14:08
2023-07-15T14:08
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
пятихатки
запорожье
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" уничтожила до 210 военных ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях за сутки, сообщили в субботу в Минобороны России. "Потери противника на данных направлениях составили до 210 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, две гаубицы "Д-30" и одна "Д-20", - сообщили в Минобороны. По данным ведомства, на запорожском направлении в результате грамотных действий российских войск нанесено поражение скоплению живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Пятихаток на Запорожье. Кроме того, в районе Жеребянок уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Также в районе населенного пункта Макаровка в ДНР уничтожен склад боеприпасов 129-й бригады территориальной обороны.
https://ria.ru/20230715/poteri-1884362818.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, пятихатки, запорожье, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Пятихатки, Запорожье, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 210 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Минобороны: ВСУ потеряли до 210 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях