https://ria.ru/20230715/spetsoperatsiya-1884354540.html
Украинский пленный заявил, что командование обмануло бойцов
Украинский пленный заявил, что командование обмануло бойцов - РИА Новости, 15.07.2023
Украинский пленный заявил, что командование обмануло бойцов
Украинским силовикам, отправленным на штурм российских позиций у Берховки на артемовском участке фронта в Донецкой Народной Республике, командование сообщило,... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T12:54
2023-07-15T12:54
2023-07-15T12:54
в мире
донецкая народная республика
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россия
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ЛУГАНСК, 15 июл - РИА Новости. Украинским силовикам, отправленным на штурм российских позиций у Берховки на артемовском участке фронта в Донецкой Народной Республике, командование сообщило, что там нет военнослужащих РФ, однако эвакуация производиться не будет, и рассчитывать необходимо только на свои силы, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ. "Наша группа погрузилась на БМП, подъехали на крайние улицы, нас высадили, не подразумевалось никакой артиллерийской поддержки. Нам сказали, что там не будет сопротивления", - говорит пленный. По его словам, ставилась задача продержаться сутки, после чего подразделение якобы должно было вернуться назад. При этом сообщили, что эвакуация раненых производиться не будет, рассчитывать нужно только на свои силы. "Я не знаю, как там в других частях, бригадах, но у нас я не знаю, что творится. Как так можно отправлять людей без поддержки? Я вообще не понимаю, мы - лишние… Нас просто выбросили, и, мне кажется, они знали, что мы там не продержимся", - добавил он.
https://ria.ru/20230710/plennyy-1883204333.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия
В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия
Украинский пленный заявил, что командование обмануло бойцов
Украинский пленный: командование ВСУ заявило бойцам, что у Берховки нет русских военных
ЛУГАНСК, 15 июл - РИА Новости. Украинским силовикам, отправленным на штурм российских позиций у Берховки на артемовском участке фронта в Донецкой Народной Республике, командование сообщило, что там нет военнослужащих РФ, однако эвакуация производиться не будет, и рассчитывать необходимо только на свои силы, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ.
"Наша группа погрузилась на БМП, подъехали на крайние улицы, нас высадили, не подразумевалось никакой артиллерийской поддержки. Нам сказали, что там не будет сопротивления", - говорит пленный.
По его словам, ставилась задача продержаться сутки, после чего подразделение якобы должно было вернуться назад. При этом сообщили, что эвакуация раненых производиться не будет, рассчитывать нужно только на свои силы.
"Я не знаю, как там в других частях, бригадах, но у нас я не знаю, что творится. Как так можно отправлять людей без поддержки? Я вообще не понимаю, мы - лишние… Нас просто выбросили, и, мне кажется, они знали, что мы там не продержимся", - добавил он.
Пленный рассказал о потерях ВСУ из-за украинских командиров