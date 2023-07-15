https://ria.ru/20230715/spetsoperatsiya-1884354540.html

Украинский пленный заявил, что командование обмануло бойцов

Украинский пленный заявил, что командование обмануло бойцов - РИА Новости, 15.07.2023

Украинский пленный заявил, что командование обмануло бойцов

Украинским силовикам, отправленным на штурм российских позиций у Берховки на артемовском участке фронта в Донецкой Народной Республике, командование сообщило,... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T12:54

2023-07-15T12:54

2023-07-15T12:54

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0eafa6a5952d9cc3e2eb24cf8e8bf0cd.jpg

ЛУГАНСК, 15 июл - РИА Новости. Украинским силовикам, отправленным на штурм российских позиций у Берховки на артемовском участке фронта в Донецкой Народной Республике, командование сообщило, что там нет военнослужащих РФ, однако эвакуация производиться не будет, и рассчитывать необходимо только на свои силы, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ. "Наша группа погрузилась на БМП, подъехали на крайние улицы, нас высадили, не подразумевалось никакой артиллерийской поддержки. Нам сказали, что там не будет сопротивления", - говорит пленный. По его словам, ставилась задача продержаться сутки, после чего подразделение якобы должно было вернуться назад. При этом сообщили, что эвакуация раненых производиться не будет, рассчитывать нужно только на свои силы. "Я не знаю, как там в других частях, бригадах, но у нас я не знаю, что творится. Как так можно отправлять людей без поддержки? Я вообще не понимаю, мы - лишние… Нас просто выбросили, и, мне кажется, они знали, что мы там не продержимся", - добавил он.

https://ria.ru/20230710/plennyy-1883204333.html

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия