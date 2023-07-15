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Тяжелораненый боец из Дагестана спас трех офицеров в зоне спецоперации

Тяжелораненый боец из Дагестана спас трех офицеров в зоне спецоперации - РИА Новости, 15.07.2023

Тяжелораненый боец из Дагестана спас трех офицеров в зоне спецоперации

Военнослужащий из Дагестана Руслан Халидов спас трех офицеров в зоне спецоперации, несмотря на тяжелое ранение и контузию, сообщили в пресс-службе администрации РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T15:53

2023-07-15T15:53

2023-07-15T16:14

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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МАХАЧКАЛА, 15 июл — РИА Новости. Военнослужащий из Дагестана Руслан Халидов спас трех офицеров в зоне спецоперации, несмотря на тяжелое ранение и контузию, сообщили в пресс-службе администрации Рутульского района республики. "Боец, позывной Лакец, из села Верхний Катрух, Халидов Руслан Уруджевич, спас трех офицеров Внутренних войск России. Сам Руслан, в состоянии контузии и тяжелораненый, довел офицеров до медицинского пункта", — говорится в заявлении.На видео, опубликованном в Telegram-канале администрации района, один из спасенных офицеров обнимает Лакца, у которого перевязаны голова и руки. Он уточнил, что военный из Дагестана получил ранение в шею и контузию, вследствие чего пока плохо слышит.Лакец нас вывез с точки боя. Если бы он не смог ехать, то мы бы все погибли", — сказал офицер.Он также поблагодарил бойца и подчеркнул, что тот — настоящий герой.

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, безопасность