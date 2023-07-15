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Тяжелораненый боец из Дагестана спас трех офицеров в зоне спецоперации - РИА Новости, 15.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:53 15.07.2023 (обновлено: 16:14 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/spasenie-1884376171.html
Тяжелораненый боец из Дагестана спас трех офицеров в зоне спецоперации
Тяжелораненый боец из Дагестана спас трех офицеров в зоне спецоперации - РИА Новости, 15.07.2023
Тяжелораненый боец из Дагестана спас трех офицеров в зоне спецоперации
Военнослужащий из Дагестана Руслан Халидов спас трех офицеров в зоне спецоперации, несмотря на тяжелое ранение и контузию, сообщили в пресс-службе администрации РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T15:53
2023-07-15T16:14
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МАХАЧКАЛА, 15 июл — РИА Новости. Военнослужащий из Дагестана Руслан Халидов спас трех офицеров в зоне спецоперации, несмотря на тяжелое ранение и контузию, сообщили в пресс-службе администрации Рутульского района республики. &quot;Боец, позывной Лакец, из села Верхний Катрух, Халидов Руслан Уруджевич, спас трех офицеров Внутренних войск России. Сам Руслан, в состоянии контузии и тяжелораненый, довел офицеров до медицинского пункта&quot;, — говорится в заявлении.На видео, опубликованном в Telegram-канале администрации района, один из спасенных офицеров обнимает Лакца, у которого перевязаны голова и руки. Он уточнил, что военный из Дагестана получил ранение в шею и контузию, вследствие чего пока плохо слышит.Лакец нас вывез с точки боя. Если бы он не смог ехать, то мы бы все погибли", — сказал офицер.Он также поблагодарил бойца и подчеркнул, что тот — настоящий герой.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Тяжелораненый боец из Дагестана спас трех офицеров в зоне спецоперации

Боец из Дагестана Халидов спас трех офицеров в зоне спецоперации, несмотря на ранение

© Рутульский район official/TelegramБоец с позывным Лакец из села Верхний Катрух, Халидов Руслан Уруджевич, спас трех офицеров в зоне СВО
Боец с позывным Лакец из села Верхний Катрух, Халидов Руслан Уруджевич, спас трех офицеров в зоне СВО
© Рутульский район official/Telegram
Боец с позывным Лакец из села Верхний Катрух, Халидов Руслан Уруджевич, спас трех офицеров в зоне СВО
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 15 июл — РИА Новости. Военнослужащий из Дагестана Руслан Халидов спас трех офицеров в зоне спецоперации, несмотря на тяжелое ранение и контузию, сообщили в пресс-службе администрации Рутульского района республики.
«

"Боец, позывной Лакец, из села Верхний Катрух, Халидов Руслан Уруджевич, спас трех офицеров Внутренних войск России. Сам Руслан, в состоянии контузии и тяжелораненый, довел офицеров до медицинского пункта", — говорится в заявлении.

На видео, опубликованном в Telegram-канале администрации района, один из спасенных офицеров обнимает Лакца, у которого перевязаны голова и руки. Он уточнил, что военный из Дагестана получил ранение в шею и контузию, вследствие чего пока плохо слышит.
Лакец нас вывез с точки боя. Если бы он не смог ехать, то мы бы все погибли", — сказал офицер.
Он также поблагодарил бойца и подчеркнул, что тот — настоящий герой.
 
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