https://ria.ru/20230715/sozhzhenie-1884390285.html

В РПЦ прокомментировали акции по сожжению священных текстов в Швеции

В РПЦ прокомментировали акции по сожжению священных текстов в Швеции - РИА Новости, 15.07.2023

В РПЦ прокомментировали акции по сожжению священных текстов в Швеции

Разрешение шведскими властями акций по сожжению, осквернению священных текстов – это политическое, историческое и нравственное сумасшествие, сказал в субботу... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T18:40

2023-07-15T18:40

2023-07-15T18:40

религия

швеция

вахтанг кипшидзе

русская православная церковь

в мире

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Разрешение шведскими властями акций по сожжению, осквернению священных текстов – это политическое, историческое и нравственное сумасшествие, сказал в субботу заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в эфире передачи "Церковь и мы" на телеканале "Россия 24". Ранее шведские СМИ сообщили, что 30-летний мужчина получил разрешение от правоохранительных органов на акцию с публичным сожжением Торы и Библии у посольства Израиля. Мужчина заявлял, что планировавшаяся им акция является ответом на сожжения Корана в столице Швеции, произошедшие ранее. В субботу газета Folkbladet сообщила, что активист не стал сжигать книги, а вместо этого подчеркнул недопустимость подобных действий. Издание Sweden Posts также приводит слова мужчины: "Я мусульманин. Мы не сжигаем (священные тексты - ред.). "Это (разрешение шведскими властями акций по сожжению - ред.) - безумие. Они просто пытаются показать – не знаю, кому и зачем – что они могут сжечь все, что угодно, в том числе Коран, Библию, Тору – все, что им не нравится. Вместо того, чтобы как-то реагировать на то, что мусульмане были шокированы и оскорблены (сожжением Корана в Швеции ранее – ред.), они сказали, что "это же не против мусульман, мы можем сжигать любые святыни любых религий". Это политическое, историческое и нравственное сумасшествие", - заявил Кипшидзе. Ранее на решение властей Швеции удовлетворить запрос на субботнюю акцию ранее отреагировал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, который выразил со своей стороны решительное осуждение. С резкой критикой выступил и президент еврейского государства Ицхак Герцог, который назвал подобный акт подстрекательством к ненависти, а не выражением свободы слова. В конце июня в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама прошла резонансная акция с осквернением и сожжением Корана, вызвавшая широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним, позже десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будайве. министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям.

https://ria.ru/20230708/sozhzheniya-1882893628.html

https://ria.ru/20230712/sozhzhenie-1883687315.html

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швеция, вахтанг кипшидзе, русская православная церковь, в мире