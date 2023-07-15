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В Совфеде прокомментировали покушение на Симоньян - РИА Новости, 15.07.2023
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14:25 15.07.2023
https://ria.ru/20230715/sovfed-1884365416.html
В Совфеде прокомментировали покушение на Симоньян
В Совфеде прокомментировали покушение на Симоньян - РИА Новости, 15.07.2023
В Совфеде прокомментировали покушение на Симоньян
Покушение киевского режима на главреда медиагруппы "России сегодня" и RT Маргариту Симоньян говорит об абсолютной террористической направленности Украины,... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T14:25
2023-07-15T14:25
украина
россия
маргарита симоньян
владимир джабаров
совет федерации рф
фсб
происшествия
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Покушение киевского режима на главреда медиагруппы "России сегодня" и RT Маргариту Симоньян говорит об абсолютной террористической направленности Украины, заявил РИА Новости первый зампред международного комитета Совета Федерации, генерал ФСБ Владимир Джабаров. ФСБ и правоохранители предотвратили подготовку убийства главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян украинскими спецслужбами, сообщили в субботу в ФСБ. "Это говорит о том, что украинский режим стал абсолютно террористическим. Это государство-террорист. Оно должно быть изгоем для всего мира", - сказал сенатор. Джабаров отметил, что РФ надо "усилить нашу СВО, чтобы искоренить этот режим, поскольку он несёт смерть и террор". "Честно говоря, они пошли просто в разнос", подчеркнул он. "Надо всем повысить бдительность и быть очень аккуратными... Особенно насчет тех, кто пересекает границу, к нам приходит. Наверное, нам все-таки стоит усилить контроль и наблюдение за этими лицами", - заключил Джабаров.
https://ria.ru/20230715/simonyan-1884361357.html
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украина, россия, маргарита симоньян, владимир джабаров, совет федерации рф, фсб, происшествия
Украина, Россия, Маргарита Симоньян, Владимир Джабаров, Совет Федерации РФ, ФСБ, Происшествия
В Совфеде прокомментировали покушение на Симоньян

В Совфеде заявили о террористической направленности Киева в связи с покушением на Симоньян

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Покушение киевского режима на главреда медиагруппы "России сегодня" и RT Маргариту Симоньян говорит об абсолютной террористической направленности Украины, заявил РИА Новости первый зампред международного комитета Совета Федерации, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
ФСБ и правоохранители предотвратили подготовку убийства главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян украинскими спецслужбами, сообщили в субботу в ФСБ.
Маргарита Симоньян о предотвращении покушения на ее жизнь - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
Симоньян отреагировала на предотвращение покушения на нее со стороны Киева
13:55
"Это говорит о том, что украинский режим стал абсолютно террористическим. Это государство-террорист. Оно должно быть изгоем для всего мира", - сказал сенатор.
Джабаров отметил, что РФ надо "усилить нашу СВО, чтобы искоренить этот режим, поскольку он несёт смерть и террор". "Честно говоря, они пошли просто в разнос", подчеркнул он.
"Надо всем повысить бдительность и быть очень аккуратными... Особенно насчет тех, кто пересекает границу, к нам приходит. Наверное, нам все-таки стоит усилить контроль и наблюдение за этими лицами", - заключил Джабаров.
Сотрудник ФСБ - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
ФСБ раскрыла подробности готовившегося покушения Киева на Симоньян и Собчак
14:01
 
УкраинаРоссияМаргарита СимоньянВладимир ДжабаровСовет Федерации РФФСБПроисшествия
 
 
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