https://ria.ru/20230715/sovfed-1884365416.html

В Совфеде прокомментировали покушение на Симоньян

В Совфеде прокомментировали покушение на Симоньян - РИА Новости, 15.07.2023

В Совфеде прокомментировали покушение на Симоньян

Покушение киевского режима на главреда медиагруппы "России сегодня" и RT Маргариту Симоньян говорит об абсолютной террористической направленности Украины,... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T14:25

2023-07-15T14:25

2023-07-15T14:25

украина

россия

маргарита симоньян

владимир джабаров

совет федерации рф

фсб

происшествия

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Покушение киевского режима на главреда медиагруппы "России сегодня" и RT Маргариту Симоньян говорит об абсолютной террористической направленности Украины, заявил РИА Новости первый зампред международного комитета Совета Федерации, генерал ФСБ Владимир Джабаров. ФСБ и правоохранители предотвратили подготовку убийства главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян украинскими спецслужбами, сообщили в субботу в ФСБ. "Это говорит о том, что украинский режим стал абсолютно террористическим. Это государство-террорист. Оно должно быть изгоем для всего мира", - сказал сенатор. Джабаров отметил, что РФ надо "усилить нашу СВО, чтобы искоренить этот режим, поскольку он несёт смерть и террор". "Честно говоря, они пошли просто в разнос", подчеркнул он. "Надо всем повысить бдительность и быть очень аккуратными... Особенно насчет тех, кто пересекает границу, к нам приходит. Наверное, нам все-таки стоит усилить контроль и наблюдение за этими лицами", - заключил Джабаров.

https://ria.ru/20230715/simonyan-1884361357.html

https://ria.ru/20230715/pokusheniya-1884362172.html

украина

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, маргарита симоньян, владимир джабаров, совет федерации рф, фсб, происшествия