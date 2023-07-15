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Пленный украинский солдат рассказал о неразберихе в ВСУ - РИА Новости, 15.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:09 15.07.2023 (обновлено: 09:11 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/soldat-1884333070.html
Пленный украинский солдат рассказал о неразберихе в ВСУ
Пленный украинский солдат рассказал о неразберихе в ВСУ - РИА Новости, 15.07.2023
Пленный украинский солдат рассказал о неразберихе в ВСУ
Украинские военнослужащие очень плохо вооружены, настолько, что зачастую им не удается воспользоваться тем оружием, с которым их учили работать, рассказал... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T09:09
2023-07-15T09:11
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Украинские военнослужащие очень плохо вооружены, настолько, что зачастую им не удается воспользоваться тем оружием, с которым их учили работать, рассказал пленный украинский солдат Андрей Демич. "Нас учили полтора месяца системам ПВО, но в конце учебы отправили просто в стрелковый батальон. Мы ПЗРК и не видели в свои глаза. То, чему нас учили полтора месяца, нам не пригодилось", - сказал Демич в видеоролике, опубликованном российским Минобороны. Вооружение, которым обеспечены украинские солдаты, пленный оценил на "двоечку по десятибалльной шкале". Украинские командиры, как предположил Демич, сидят "в тылу, подальше от позиций" и бросают своих подчиненных "на мясо". По его словам, доходило до того, что военным приходилось выносить с передовой сразу по несколько раненых и убитых. К моменту пленения во взводе Демича осталось двое человек, остальные либо лежали в госпиталях, либо "цепляясь за любую возможность, списывались". Мобилизовали Демича, когда он шел с женой в магазин. Как признался пленный, его остановили милиционер и два сотрудника военкомата, вручили повестку, посадили в машину и отвезли в военкомат.
https://ria.ru/20230714/kontrnastup-1884022157.html
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в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
Пленный украинский солдат рассказал о неразберихе в ВСУ

Пленный солдат ВСУ Демич рассказал, как его учили ПВО, а отправили в стрелковый батальон

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Украинские военнослужащие очень плохо вооружены, настолько, что зачастую им не удается воспользоваться тем оружием, с которым их учили работать, рассказал пленный украинский солдат Андрей Демич.
"Нас учили полтора месяца системам ПВО, но в конце учебы отправили просто в стрелковый батальон. Мы ПЗРК и не видели в свои глаза. То, чему нас учили полтора месяца, нам не пригодилось", - сказал Демич в видеоролике, опубликованном российским Минобороны.
Вооружение, которым обеспечены украинские солдаты, пленный оценил на "двоечку по десятибалльной шкале".
Украинские командиры, как предположил Демич, сидят "в тылу, подальше от позиций" и бросают своих подчиненных "на мясо". По его словам, доходило до того, что военным приходилось выносить с передовой сразу по несколько раненых и убитых.
К моменту пленения во взводе Демича осталось двое человек, остальные либо лежали в госпиталях, либо "цепляясь за любую возможность, списывались".
Мобилизовали Демича, когда он шел с женой в магазин. Как признался пленный, его остановили милиционер и два сотрудника военкомата, вручили повестку, посадили в машину и отвезли в военкомат.
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