https://ria.ru/20230715/soldat-1884333070.html

Пленный украинский солдат рассказал о неразберихе в ВСУ

Пленный украинский солдат рассказал о неразберихе в ВСУ - РИА Новости, 15.07.2023

Пленный украинский солдат рассказал о неразберихе в ВСУ

Украинские военнослужащие очень плохо вооружены, настолько, что зачастую им не удается воспользоваться тем оружием, с которым их учили работать, рассказал... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T09:09

2023-07-15T09:09

2023-07-15T09:11

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883650415_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_2559425b4312e356b063e68963585f6b.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Украинские военнослужащие очень плохо вооружены, настолько, что зачастую им не удается воспользоваться тем оружием, с которым их учили работать, рассказал пленный украинский солдат Андрей Демич. "Нас учили полтора месяца системам ПВО, но в конце учебы отправили просто в стрелковый батальон. Мы ПЗРК и не видели в свои глаза. То, чему нас учили полтора месяца, нам не пригодилось", - сказал Демич в видеоролике, опубликованном российским Минобороны. Вооружение, которым обеспечены украинские солдаты, пленный оценил на "двоечку по десятибалльной шкале". Украинские командиры, как предположил Демич, сидят "в тылу, подальше от позиций" и бросают своих подчиненных "на мясо". По его словам, доходило до того, что военным приходилось выносить с передовой сразу по несколько раненых и убитых. К моменту пленения во взводе Демича осталось двое человек, остальные либо лежали в госпиталях, либо "цепляясь за любую возможность, списывались". Мобилизовали Демича, когда он шел с женой в магазин. Как признался пленный, его остановили милиционер и два сотрудника военкомата, вручили повестку, посадили в машину и отвезли в военкомат.

https://ria.ru/20230714/kontrnastup-1884022157.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, вооруженные силы украины