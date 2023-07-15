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ВС России в Запорожской области получили высокоточные снаряды
ВС России в Запорожской области получили высокоточные снаряды - РИА Новости, 15.07.2023
ВС России в Запорожской области получили высокоточные снаряды
Подразделениям Вооруженных сил России в район населенного пункта Каменское прибыли высокоточные боеприпасы, рассказал РИА Новости командир подразделения ВС РФ. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T16:43
2023-07-15T16:43
2023-07-15T16:43
специальная военная операция на украине
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МЕЛИТОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Подразделениям Вооруженных сил России в район населенного пункта Каменское прибыли высокоточные боеприпасы, рассказал РИА Новости командир подразделения ВС РФ. "Нашим подразделениям, дислоцированным на участке фронта в районе населенного пункта Каменское, поступила партия высокоточных боеприпасов. Количество их достаточное для создания крайне неблагоприятных условий для противника на этом участке фронта. В частности, речь идет о 152-миллиметровых высокоточных корректируемых артиллерийских боеприпасах "Краснополь" и 122-миллиметровых "Китолов-2М", - сказал командир подразделения ВС РФ. Он пояснил, что данные боеприпасы будут использоваться для огневого поражения танков, боевых бронированных машин и живой силы противника до их введения в бой. Таким образом, основные усилия на данном участке, по его словам, будут сосредоточены на сокращении наступательного потенциала ВСУ.
https://ria.ru/20230714/snaryady-1884103308.html
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россия, вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
ВС России в Запорожской области получили высокоточные снаряды
Вооруженных сил России в район населенного пункта Каменское получили высокоточные снаряды