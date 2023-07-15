https://ria.ru/20230715/smuta-1884373665.html
Киев выбирает целью известных людей в попытке посеять смуту, заявили в ГД
Киев выбирает целью известных людей в попытке посеять смуту, заявили в ГД - РИА Новости, 15.07.2023
Киев выбирает целью известных людей в попытке посеять смуту, заявили в ГД
Задача Украины посеять смуту внутри России, испугать широкие массы, поэтому целью выбраны известные люди, у которых есть своя аудитория, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T15:29
2023-07-15T15:29
2023-07-15T15:29
украина
маргарита симоньян
госдума рф
султан хамзаев
ксения собчак
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Задача Украины посеять смуту внутри России, испугать широкие массы, поэтому целью выбраны известные люди, у которых есть своя аудитория, сообщил РИА Новости член комитета ГД по безопасности Султан Хамзаев (ЕР). Ранее стало известно, что совместно с МВД и Следственным комитетом предотвращена подготовка украинскими спецслужбами убийства главреда "России сегодня" и RT Маргариты Симоньян. Кроме того, планировалось убийство Ксении Собчак. "Их задача была и остается посеять смуту внутри нашей страны, попытаться любыми силами испугать, дезориентировать широкие массы. Поэтому целями выбраны известные люди, у которых есть своя аудитория", - сказал Хамзаев. Он отметил, что украинский режим является террористической группировкой, "со своей армией западных наемников и сетью террористов", при этом российские спецслужбы вновь продемонстрировали высокий профессионализм в работе. Хамзаев подчеркнул, что в ответственное время для страны все зависит от каждого. Он призвал не стесняться сообщать сотрудникам полиции о подозрительных действиях в общественных местах, странных лицах. "Безопасность общества в целом зависит от бдительности каждого из нас", - добавил он.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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украина, маргарита симоньян, госдума рф, султан хамзаев, ксения собчак
Украина, Маргарита Симоньян, Госдума РФ, Султан Хамзаев, Ксения Собчак
Киев выбирает целью известных людей в попытке посеять смуту, заявили в ГД
Депутат Хамзаев: Киев выбирает целью известных людей в попытке посеять смуту в России
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Задача Украины посеять смуту внутри России, испугать широкие массы, поэтому целью выбраны известные люди, у которых есть своя аудитория, сообщил РИА Новости член комитета ГД по безопасности Султан Хамзаев (ЕР).
Ранее стало известно, что совместно с МВД и Следственным комитетом предотвращена подготовка украинскими спецслужбами убийства главреда "России сегодня" и RT Маргариты Симоньян
. Кроме того, планировалось убийство Ксении Собчак
.
«
"Их задача была и остается посеять смуту внутри нашей страны, попытаться любыми силами испугать, дезориентировать широкие массы. Поэтому целями выбраны известные люди, у которых есть своя аудитория", - сказал Хамзаев.
Он отметил, что украинский режим является террористической группировкой, "со своей армией западных наемников и сетью террористов", при этом российские спецслужбы вновь продемонстрировали высокий профессионализм в работе.
Хамзаев подчеркнул, что в ответственное время для страны все зависит от каждого. Он призвал не стесняться сообщать сотрудникам полиции о подозрительных действиях в общественных местах, странных лицах.
"Безопасность общества в целом зависит от бдительности каждого из нас", - добавил он.
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