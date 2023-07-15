https://ria.ru/20230715/slb-1884311215.html

Нефтесервисная компания SLB прекратила поставки продукции в Россию

Нефтесервисная компания SLB прекратила поставки продукции в Россию - РИА Новости, 15.07.2023

Нефтесервисная компания SLB прекратила поставки продукции в Россию

Американская нефтесервисная компания SLB (раньше — Schlumberger) объявила о прекращении поставок продукции и технологий в Россию со всех своих предприятий в... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T00:01

2023-07-15T00:01

2023-07-15T08:39

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ВАШИНГТОН, 14 июл — РИА Новости. Американская нефтесервисная компания SLB (раньше — Schlumberger) объявила о прекращении поставок продукции и технологий в Россию со всех своих предприятий в мире, сообщили в пресс-релизе фирмы. "(Решение принято. — Прим. ред.) в ответ на продолжающееся расширение международных санкций", — уточнили в компании.До этого ограничения распространялись только на поставки из США, Великобритании, ЕС и Канады. В марте 2022 года SLB сократила деятельность в России и отказалась от дополнительных инвестиций и внедрения новых технологий. В мае агентство Рейтер со ссылкой на источники и представителя фирмы сообщило, что компания ввела новые ограничения для своего бизнеса в России, но не планирует уходить из страны.SLB — ведущий мировой поставщик технологий для комплексной оценки пласта, строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов.

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экономика, сша, schlumberger, евросоюз, в мире, россия