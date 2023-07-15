https://ria.ru/20230715/slb-1884311215.html
Нефтесервисная компания SLB прекратила поставки продукции в Россию
Нефтесервисная компания SLB прекратила поставки продукции в Россию - РИА Новости, 15.07.2023
Нефтесервисная компания SLB прекратила поставки продукции в Россию
Американская нефтесервисная компания SLB (раньше — Schlumberger) объявила о прекращении поставок продукции и технологий в Россию со всех своих предприятий в... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T00:01
2023-07-15T00:01
2023-07-15T08:39
экономика
сша
schlumberger
евросоюз
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_aabbf4dc5a5b114513c7869789cb1266.jpg
ВАШИНГТОН, 14 июл — РИА Новости. Американская нефтесервисная компания SLB (раньше — Schlumberger) объявила о прекращении поставок продукции и технологий в Россию со всех своих предприятий в мире, сообщили в пресс-релизе фирмы. "(Решение принято. — Прим. ред.) в ответ на продолжающееся расширение международных санкций", — уточнили в компании.До этого ограничения распространялись только на поставки из США, Великобритании, ЕС и Канады. В марте 2022 года SLB сократила деятельность в России и отказалась от дополнительных инвестиций и внедрения новых технологий. В мае агентство Рейтер со ссылкой на источники и представителя фирмы сообщило, что компания ввела новые ограничения для своего бизнеса в России, но не планирует уходить из страны.SLB — ведущий мировой поставщик технологий для комплексной оценки пласта, строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов.
https://ria.ru/20230706/finlyandiya-1882643020.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b273a47b169cb65eaea42faf8b23d053.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, schlumberger, евросоюз, в мире, россия
Экономика, США, Schlumberger, Евросоюз, В мире, Россия
Нефтесервисная компания SLB прекратила поставки продукции в Россию
Нефтесервисная компания SLB заявила о прекращении поставок в Россию