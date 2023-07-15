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Нефтесервисная компания SLB прекратила поставки продукции в Россию - РИА Новости, 15.07.2023
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00:01 15.07.2023 (обновлено: 08:39 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/slb-1884311215.html
Нефтесервисная компания SLB прекратила поставки продукции в Россию
Нефтесервисная компания SLB прекратила поставки продукции в Россию - РИА Новости, 15.07.2023
Нефтесервисная компания SLB прекратила поставки продукции в Россию
Американская нефтесервисная компания SLB (раньше — Schlumberger) объявила о прекращении поставок продукции и технологий в Россию со всех своих предприятий в... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T00:01
2023-07-15T08:39
экономика
сша
schlumberger
евросоюз
в мире
россия
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ВАШИНГТОН, 14 июл — РИА Новости. Американская нефтесервисная компания SLB (раньше — Schlumberger) объявила о прекращении поставок продукции и технологий в Россию со всех своих предприятий в мире, сообщили в пресс-релизе фирмы. "(Решение принято. — Прим. ред.) в ответ на продолжающееся расширение международных санкций", — уточнили в компании.До этого ограничения распространялись только на поставки из США, Великобритании, ЕС и Канады. В марте 2022 года SLB сократила деятельность в России и отказалась от дополнительных инвестиций и внедрения новых технологий. В мае агентство Рейтер со ссылкой на источники и представителя фирмы сообщило, что компания ввела новые ограничения для своего бизнеса в России, но не планирует уходить из страны.SLB — ведущий мировой поставщик технологий для комплексной оценки пласта, строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов.
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экономика, сша, schlumberger, евросоюз, в мире, россия
Экономика, США, Schlumberger, Евросоюз, В мире, Россия
Нефтесервисная компания SLB прекратила поставки продукции в Россию

Нефтесервисная компания SLB заявила о прекращении поставок в Россию

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ВАШИНГТОН, 14 июл — РИА Новости. Американская нефтесервисная компания SLB (раньше — Schlumberger) объявила о прекращении поставок продукции и технологий в Россию со всех своих предприятий в мире, сообщили в пресс-релизе фирмы.
«
"(Решение принято. — Прим. ред.) в ответ на продолжающееся расширение международных санкций", — уточнили в компании.
До этого ограничения распространялись только на поставки из США, Великобритании, ЕС и Канады. В марте 2022 года SLB сократила деятельность в России и отказалась от дополнительных инвестиций и внедрения новых технологий.
В мае агентство Рейтер со ссылкой на источники и представителя фирмы сообщило, что компания ввела новые ограничения для своего бизнеса в России, но не планирует уходить из страны.
SLB — ведущий мировой поставщик технологий для комплексной оценки пласта, строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов.
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