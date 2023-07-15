https://ria.ru/20230715/sklad-1884339444.html

В Запорожье уничтожили украинский военный склад

В Запорожье уничтожили украинский военный склад - РИА Новости, 15.07.2023

В Запорожье уничтожили украинский военный склад

Российские бойцы уничтожили военный склад украинских войск в городе Запорожье, сообщил РИА Новости глава регионального общественного движения "Мы вместе с... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T10:17

2023-07-15T10:17

2023-07-15T10:44

специальная военная операция на украине

запорожье

запорожская область

киев

владимир рогов

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости. Российские бойцы уничтожили военный склад украинских войск в городе Запорожье, сообщил РИА Новости глава регионального общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Минувшей ночью нанесен точечный удар по военному складу украинских боевиков во временно оккупированном ими городе Запорожье", — сказал он.По словам Рогова, при уничтожении цели была слышна детонация боеприпасов.Глава движения пояснил, что нанесение ударов по складам в тылу противника позволяет сократить число обстрелов мирных городов на освобожденной части региона. Запорожская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает результаты волеизъявления и продолжает обстреливать регион.Россия контролирует более 70 процентов территории Запорожской области, украинские войска удерживают бывший областной центр — город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230713/zaporozhe-1884006016.html

https://ria.ru/20230715/krym-1884336730.html

запорожье

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киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожье, запорожская область, киев, владимир рогов, безопасность