https://ria.ru/20230715/sklad-1884339444.html
В Запорожье уничтожили украинский военный склад
В Запорожье уничтожили украинский военный склад - РИА Новости, 15.07.2023
В Запорожье уничтожили украинский военный склад
Российские бойцы уничтожили военный склад украинских войск в городе Запорожье, сообщил РИА Новости глава регионального общественного движения "Мы вместе с... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T10:17
2023-07-15T10:17
2023-07-15T10:44
специальная военная операция на украине
запорожье
запорожская область
киев
владимир рогов
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости. Российские бойцы уничтожили военный склад украинских войск в городе Запорожье, сообщил РИА Новости глава регионального общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Минувшей ночью нанесен точечный удар по военному складу украинских боевиков во временно оккупированном ими городе Запорожье", — сказал он.По словам Рогова, при уничтожении цели была слышна детонация боеприпасов.Глава движения пояснил, что нанесение ударов по складам в тылу противника позволяет сократить число обстрелов мирных городов на освобожденной части региона. Запорожская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает результаты волеизъявления и продолжает обстреливать регион.Россия контролирует более 70 процентов территории Запорожской области, украинские войска удерживают бывший областной центр — город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230713/zaporozhe-1884006016.html
https://ria.ru/20230715/krym-1884336730.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожье, запорожская область, киев, владимир рогов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Запорожская область, Киев, Владимир Рогов, Безопасность
В Запорожье уничтожили украинский военный склад
Рогов: в Запорожье ночью точечным ударом уничтожили украинский военный склад