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В ЦПВС заявили о 14 нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии - РИА Новости, 15.07.2023
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22:17 15.07.2023
https://ria.ru/20230715/siriya-1884409923.html
В ЦПВС заявили о 14 нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии
В ЦПВС заявили о 14 нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии - РИА Новости, 15.07.2023
В ЦПВС заявили о 14 нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии
Так называемая международная коалиция во главе с США в Сирии за сутки 14 раз нарушила протоколы деконфликтации, а в районе Эт-Танф, где проходят международные... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T22:17
2023-07-15T22:17
сша
в мире
сирия
эт-танф
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Так называемая международная коалиция во главе с США в Сирии за сутки 14 раз нарушила протоколы деконфликтации, а в районе Эт-Танф, где проходят международные воздушные трассы, зафиксировано пять нарушений воздушного пространства истребителями и БПЛА "коалиции", сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов. "Со стороны так называемой международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, за сутки зафиксировано 14 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - заявил Гуринов. По его словам, в районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, зафиксировано пять нарушений воздушного пространства парой истребителей "Тайфун", парой истребителей "Рафаль" и одним БПЛА MQ-1C "коалиции". Отмечается, что подобные полеты являются опасными предпосылками авиационных инцидентов и происшествий с участием гражданских воздушных судов, совершающих регулярные рейсы.
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сша, в мире, сирия, эт-танф
США, В мире, Сирия, Эт-Танф
В ЦПВС заявили о 14 нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии

ЦПВС в Сирии: "коалиция" США за сутки нарушила протоколы деконфликтации 14 раз

© AP Photo / Baderkhan AhmadАмериканские военные в Сирии
Американские военные в Сирии - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Американские военные в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Так называемая международная коалиция во главе с США в Сирии за сутки 14 раз нарушила протоколы деконфликтации, а в районе Эт-Танф, где проходят международные воздушные трассы, зафиксировано пять нарушений воздушного пространства истребителями и БПЛА "коалиции", сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.
«
"Со стороны так называемой международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, за сутки зафиксировано 14 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - заявил Гуринов.
По его словам, в районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, зафиксировано пять нарушений воздушного пространства парой истребителей "Тайфун", парой истребителей "Рафаль" и одним БПЛА MQ-1C "коалиции".
Отмечается, что подобные полеты являются опасными предпосылками авиационных инцидентов и происшествий с участием гражданских воздушных судов, совершающих регулярные рейсы.
Американские военные в Сирии - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
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