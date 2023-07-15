https://ria.ru/20230715/siriya-1884409923.html

В ЦПВС заявили о 14 нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии

В ЦПВС заявили о 14 нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии - РИА Новости, 15.07.2023

В ЦПВС заявили о 14 нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии

Так называемая международная коалиция во главе с США в Сирии за сутки 14 раз нарушила протоколы деконфликтации, а в районе Эт-Танф, где проходят международные... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T22:17

2023-07-15T22:17

2023-07-15T22:17

сша

в мире

сирия

эт-танф

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Так называемая международная коалиция во главе с США в Сирии за сутки 14 раз нарушила протоколы деконфликтации, а в районе Эт-Танф, где проходят международные воздушные трассы, зафиксировано пять нарушений воздушного пространства истребителями и БПЛА "коалиции", сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов. "Со стороны так называемой международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, за сутки зафиксировано 14 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - заявил Гуринов. По его словам, в районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, зафиксировано пять нарушений воздушного пространства парой истребителей "Тайфун", парой истребителей "Рафаль" и одним БПЛА MQ-1C "коалиции". Отмечается, что подобные полеты являются опасными предпосылками авиационных инцидентов и происшествий с участием гражданских воздушных судов, совершающих регулярные рейсы.

https://ria.ru/20230715/neft-1884402010.html

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сша, в мире, сирия, эт-танф