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Симоньян отреагировала на предотвращение покушения на нее со стороны Киева - РИА Новости, 15.07.2023
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13:55 15.07.2023 (обновлено: 17:35 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/simonyan-1884361357.html
Симоньян отреагировала на предотвращение покушения на нее со стороны Киева
Симоньян отреагировала на предотвращение покушения на нее со стороны Киева - РИА Новости, 15.07.2023
Симоньян отреагировала на предотвращение покушения на нее со стороны Киева
Главный редактор МИА "России сегодня" и RT Маргарита Симоньян прокомментировала сообщение о предотвращении на нее покушения со стороны украинских спецслужб. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T13:55
2023-07-15T17:35
маргарита симоньян
происшествия
россия
ксения собчак
украина
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Главный редактор МИА "России сегодня" и RT Маргарита Симоньян прокомментировала сообщение о предотвращении на нее покушения со стороны украинских спецслужб. "ФСБ вместе с МВД и СК задержали группу, которая по заказу Украины готовила мое убийство. Следили за мной, знали все мои адреса. Работаем, братья!" — написала она в Telegram-канале.Ранее сегодня Федеральная служба безопасности сообщила, что совместно с МВД и СК предотвратило покушение на убийство Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Уточнялось, что накануне в Москве и Рязанской области задержали членов неонацистской группировки "Параграф-88". Они готовили покушения по заданию СБУ. За каждое убийство им пообещали заплатить по 1,5 миллиона рублей.Следственный комитет планирует возбудить на злоумышленников дела "с экстремистской и террористической окраской".
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Маргарита Симоньян о предотвращении покушения на ее жизнь
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маргарита симоньян, происшествия, россия, ксения собчак, украина
Маргарита Симоньян, Происшествия, Россия, Ксения Собчак, Украина
Симоньян отреагировала на предотвращение покушения на нее со стороны Киева

Симоньян отреагировала на предотвращение покушения на нее Киева фразой "Работаем, братья"

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Главный редактор МИА "России сегодня" и RT Маргарита Симоньян прокомментировала сообщение о предотвращении на нее покушения со стороны украинских спецслужб.
«
"ФСБ вместе с МВД и СК задержали группу, которая по заказу Украины готовила мое убийство. Следили за мной, знали все мои адреса. Работаем, братья!" — написала она в Telegram-канале.
Ранее сегодня Федеральная служба безопасности сообщила, что совместно с МВД и СК предотвратило покушение на убийство Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Уточнялось, что накануне в Москве и Рязанской области задержали членов неонацистской группировки "Параграф-88". Они готовили покушения по заданию СБУ. За каждое убийство им пообещали заплатить по 1,5 миллиона рублей.
Следственный комитет планирует возбудить на злоумышленников дела "с экстремистской и террористической окраской".
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