https://ria.ru/20230715/simonyan-1884361357.html

Симоньян отреагировала на предотвращение покушения на нее со стороны Киева

Симоньян отреагировала на предотвращение покушения на нее со стороны Киева - РИА Новости, 15.07.2023

Симоньян отреагировала на предотвращение покушения на нее со стороны Киева

Главный редактор МИА "России сегодня" и RT Маргарита Симоньян прокомментировала сообщение о предотвращении на нее покушения со стороны украинских спецслужб. РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T13:55

2023-07-15T13:55

2023-07-15T17:35

маргарита симоньян

происшествия

россия

ксения собчак

украина

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Главный редактор МИА "России сегодня" и RT Маргарита Симоньян прокомментировала сообщение о предотвращении на нее покушения со стороны украинских спецслужб. "ФСБ вместе с МВД и СК задержали группу, которая по заказу Украины готовила мое убийство. Следили за мной, знали все мои адреса. Работаем, братья!" — написала она в Telegram-канале.Ранее сегодня Федеральная служба безопасности сообщила, что совместно с МВД и СК предотвратило покушение на убийство Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Уточнялось, что накануне в Москве и Рязанской области задержали членов неонацистской группировки "Параграф-88". Они готовили покушения по заданию СБУ. За каждое убийство им пообещали заплатить по 1,5 миллиона рублей.Следственный комитет планирует возбудить на злоумышленников дела "с экстремистской и террористической окраской".

https://ria.ru/20230519/vzryvchatka-1872908097.html

россия

украина

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Маргарита Симоньян о предотвращении покушения на ее жизнь Маргарита Симоньян о предотвращении покушения на ее жизнь 2023-07-15T13:55 true PT2M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

маргарита симоньян, происшествия, россия, ксения собчак, украина